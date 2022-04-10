朴信惠老公婚後首亮相！娶走女神自嘲：成為國民叛徒

愛奇藝國際站熱播韓綜《第六感3》由班底劉在錫、吳娜拉、Jessi、美珠與李相燁組成，最新一集嘉賓找來年初剛新婚的「準人父」崔泰俊和喜劇演員曹世鎬作客，崔泰俊因娶走了交往4年多的國民女神朴信惠，他一開口便自嘲「成為國民叛徒了」！這是他婚後首個亮相的綜藝節目，問及出演理由，他想都沒想竟回：「只是想上電視！」直白回答笑翻眾人。





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▲崔泰俊一舉動讓朴信惠笑開懷。（圖／朴信惠IG）

崔泰俊將近3年半沒有上綜藝節目，但他在《第六感3》最新一集展現滿滿存在感。先是拿出必殺技「聲帶模仿李善均」，和「李善均模仿專業戶」的李相燁兩人一搭一唱；接著在推理時更柯南上身，提出質疑各種細節，連劉在錫都嫌他「今天話也太多」，然而最終真相揭曉後他傻眼道歉「很抱歉，是我自不量力」。





原來本集要從「網咖賣現切生魚片」、「為了看員工而去的臉讚餐廳」以及「烤肉排味義式冰淇淋」中選出哪一個是假的，眾人在抵達最後一個地點時，李相燁堅稱該處一定是真的，「我年初還有收到好友送這家的應援咖啡車給我」，包含嘉賓崔泰俊、曹世鎬都被蠱惑。





▲崔泰俊（左）和曹世鎬作客《第六感3》，自嘲成為國民叛徒。（圖／愛奇藝提供）

然而真相揭曉，製作單位找來上季嘉賓「溫朱莞」聯合詐騙李相燁，2個月前就以溫的名義送上假冰淇淋店的應援車到片場，還讓李相燁拍下認證照上傳IG，讓他的證詞成功動搖了現場嘉賓的選擇，最後揭曉是假的讓全場人傻眼，《第六感3》製作單位不只場地要重建，連人心都能設計！《第六感3》每週六在愛奇藝國際站（www.iq.com）同步跟播。



