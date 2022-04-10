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大學生平台Dcard快過氣？網揪「致命點」狂嘆：回不去了

▲原PO認為大學生平台Dcard的人氣已不如以往，眾人揪出幾個致命點。(示意圖／記者周淑萍攝)
▲原PO認為大學生平台Dcard的人氣已不如以往，眾人揪出幾個致命點。(示意圖／記者周淑萍攝)

編輯中心/綜合報導

2022-04-10 13:29:24

Dcard（狄卡）社群平台於2011年被推出，初始只開放就讀台大、政大的民眾註冊，後續才漸漸開放其他大學加入，後於2021年，開放非大學生的一般民眾註冊，其會員基數越來越大。卻有一名使用者發文，認為現在Dcard文章的人氣度似乎不比以前，四年前熱門文章的愛心動輒破萬，現在則多不破5000，認為該網站的使用率是否下滑。

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原PO於Dcard中發文，表示自己於四年前申辦Dcard，當時的熱門文章動輒就愛心破萬（類似點讚功能），可現今版上的文章卻是連到達5000大關都有些困難，他疑惑是大家因為愛心被改成表情符號而不習慣，還是用戶真的越來越少，發問「低卡是不是也快過氣啦？」

▲為了打擊網路犯罪，菲律賓參、眾兩院近期通過「SIM卡註冊法案」。（示意圖／翻攝pixabay）
▲原PO疑惑為何現今Dcard的文章按讚數難以破萬，是否人氣下滑。（示意圖／pixabay）
一名在該論壇深耕8年的網友分析，認為開放非大學生加入為首要問題「我覺得開放給非大學的使用者是最大敗筆；目前狄卡用戶的水準參差不齊，發文與留言不是太多的譁眾取寵就是酸言酸語，所以造成很多用戶流失」，而後提出專版分化過細的狀況「再者是主題版分類過於細碎，打散了文章被看見的能見度（例如：手作版會被大量的閒聊版、心情版給洗掉）不太明白狄卡走向批踢踢化的用意是什麼，插入廣告、好物推薦什麼都沒意見，這點讓很多好文章被大量的創作文洗掉」。

許多用戶提出類似意見「開放給所有年齡層的下一步就是fb化」、「開放非大學生的人使用後，各種莫名其妙的公審文，而且劇情都差不多，幾乎每週都有，連抱怨隔壁班同學的文都看過了」，「看板太多真的笑死，一樣的東西硬要細分是三小」、「子板塊分的太細碎，觀看率被平分掉」。

部分人則認為是其他原因「現在更新熱門太快了，導致原本熱門一下就被推掉，兩三天就沒了，以前至少會停個一週吧，我覺得這樣機制不好 」、「很懷念以前沒有個人看板的Dcard，自從出了個人看板後，變成類似痞客邦的感覺，而且這些個人看板都充斥在推薦區，有點煩」、「改版介面太複雜，會忘記或懶得按愛心」（編輯：李惠婷）

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