2022亞太患者創新峰會　推動從病患視角創造醫療價值

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破除醫病溝通藩籬 台灣病患團體分享本地經驗
APPIS諮詢委員會代表同時也是澳洲罕見癌症基金會國際病患組織交流專案的領導人Christina Cho表示：「無論社會經濟背景、教育程度或性別的不同，每個人都有權了解自己的健康狀況，並做出明智的決定」。健康識能之所以重要，在於病患與家屬必須清楚了解疾病進程與治療選擇，才能消除罹病焦慮並積極參與自我健康管理。
過往，醫護人員使用的專業名詞常是醫病溝通的最大藩籬，財團法人癌症希望基金會受邀代表台灣，分享如何運用、推廣乳癌攻略Linechatbot及希望護照APP等數位工具提升病患的健康識能，強化自我照護能力，成功把「台灣經驗」分享給與會其他國家。
開放式溝通是關鍵 傾聽病友聲音開啟政府、醫、學界對話
在亞太地區，政府部門將患者視為合作夥伴的「病患參與」觀念仍相當新穎，尚未被所有政府重視 因此如何呈現病患真正需求並確保需求納入醫療決策過程，已成為病患團體發展的重要能力。在今年會議當中大會特別邀請醫療科技評估專家-台大臨床藥學研究所所長蕭斐元與台灣病患團體，針對加拿大與英國在醫療科技評估過程當中，如何呈現病患經驗，進行案例研討，有助病患團體在健康政策決策過程做出貢獻，進而推動以患者為中心的決策變革。
唯有落實以「病人」為中心的價值 才能實現完善的醫療照護生態
APPIS 諮詢委員會代表Christina Cho進一步強調，病患團體是具有共同目標的一群人，持續為患者生活更美好而付出努力。這項APPIS計畫獲得跨國病患組織與合作夥伴諾華的支持，發展一系列病患團體培力活動，實現為病患組織增強賦能的願景，強化患者團體間的合作與影響力。諾華亦非常榮幸能擔任活動夥伴，一齊履行對病患的承諾，推動以病人為中心的醫療價值，希冀未來體現更完善的醫療生態系統，展現以人為中心的照護價值。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53334
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