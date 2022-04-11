iRent 熱血校園大使徵選開跑！贈免費時數與萬元獎學金
共享汽機車品牌 iRent 宣布首屆「熱血校園大使」選拔活動開跑，最終將挑選出優秀學生代表執行 iRent 熱血校園任務，除了可成為共享移動領導品牌的校園神隊友，還可獲得每月 20 小時的 iRent 免費時數（iRent 汽機車共用）、萬元獎學金與參與 iRent 品牌行銷工作，優秀者還可獲得至 iRent 總部實習機會。歡迎對未來智慧生活嚮往的大專院校學生一展身手，踴躍報名！
「iRent 熱血校園大使」徵選目前已開放報名，徵件至 5 月 15 日截止，可採個人報名或組隊 (限同校，一組至多 3 人) 參加。經過初選與面試後，最終將於 6 月 10 日選出代表 iRent 的校園品牌大使，任職期間至 2023 年 2 月 9 日。凡為年滿18歲且持有駕照（汽、機車皆可）的大專院校在校生，將個人/團隊簡歷、自我介紹影片等基本資料上傳雲端，並完成社群分享指定任務，也可附上一份簡單的 iRent 熱血企劃為自己加分，即有機會獲選首屆 iRent 熱血校園品牌大使。
擔任 iRent 熱血校園大使期間，每人每月可享有20小時的iRent免費時數，讓校園大使們透過實際體驗共享汽機車的優質與便利，將「iRent 走出新日常」的精神與魅力傳遞給同儕；此外，iRent額外提供總價值超過3萬元的獎學金鼓勵校園大使們展現創意、爭取榮耀，結業時再頒布1萬元獎金給每位學生大使；任職期間，iRent 也將提供高達萬元的活動預算。同時，大使們將在 iRent 專業企劃同仁帶領下參與行銷任務，培養行銷企劃、活動規劃與消費者行為分析等職場實務技能，增加對共享移動與共享經濟市場的識能，大使們的形象與成果也有機會登上 iRent 各項官方平台，優秀者更將獲得 iRent 提供至總部實習的機會。
- iRent校園大使報名資訊：
https://www.irentcar.com.tw/event/111event/3015/index.html
招募時程
|報名時間：2022/4/8~2022/5/15
初選結果：2022/5/24 (公告於招募活動主頁與 iRent 官方粉絲團)
徵選結果：2022/6/10
大使任職期間
|2022/6/10~2023/2/9
報名方式
|活動網頁點選「即刻報名」，填寫表單送出，並將個人/團體簡歷、自我介紹影片等上傳活動網站