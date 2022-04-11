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【MotoGP戰報：美國站】美國王Marquez失誤喪失機會，Bastianini一路緊咬再奪一勝

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

2022-04-11 13:55:20

擁有美國王稱號的Marquez，在經過兩站休養後於美國站回歸，不過在排位賽中並未奪下杆位僅以第9位出發，反倒是Ducati大軍霸占前五名位置，起跑後Marquez竟失誤掉到最後，而Bastianini再度上演反超戲碼。

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休養兩站的Marquez於美國站回歸出賽，由於多次在此奪冠因此擁有美國王稱號，因此車迷也都在關心Marquez本站表現。不過於排位賽中Marquez表現並不亮眼僅以第9名位置出發，杆位則由Martin奪下，而第2至第5名也全都由Ducati大軍包辦，Quartararo取的第6，Rins與Mir分別為第7第8。

經過休養後Marquez於美國站回歸。
經過休養後Marquez於美國站回歸。
可惜一開始就發生失誤掉到最後，但卻一路過關斬將升到第6。
可惜一開始就發生失誤掉到最後，但卻一路過關斬將升到第6。
起跑後Miller成功站上第1位置，而Marquez則因失誤掉落至最後，上屆冠軍Quartararo也上升一位來到第5，但很快的就被Zarco超過甚至退到第8位置。Miller雖然取得第一位置，但始終未能擺脫Martin與Bastianini的糾纏，因此幾乎整場都是在看Ducati內戰戲碼。掉到最後的Marquez則展現美國王氣勢，一路過關斬將不斷攀升排名，甚至還超過Quartararo與Zarco取得第5名成績。另外本站Suzuki車隊表現也相當出色，尤其Rins表現更為精彩，賽事來到最後段上到第3名，在最後一圈更進一步超越以第2名衝線。但最出色的則是Bastianini，整場緊跟Miller在倒數第5圈時成功超越並快速擺脫，最終奪下第二場勝利。

Bastianini（61分）、Rins（56分）、A.Espargaro（50分）、Mir（46分）、Quartararo（44分）。

Miller一路保持領先，但賽事倒數時則被Bastianini超越。
Miller一路保持領先，但賽事倒數時則被Bastianini超越。
Rins最後成功超過Miller以第2名成績衝線。
Rins最後成功超過Miller以第2名成績衝線。

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