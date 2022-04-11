▲ 歐系豪華品牌之先！台灣保時捷導入線上購車平台

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台灣保時捷是首位在台導入線上購車平台的歐系豪華汽車品牌。台灣消費者現在能夠進入Porsche Finder網站，快速且準確地訂製理想中的保時捷車款，並與保時捷原廠授權經銷商取得聯繫，輕鬆篩選出自己理想中的購車條件、瀏覽目前保時捷中心提供的車款、以及查看車款的完整訊息，從 911 到 Taycan 一應俱全。保時捷線上購車平台還提供多樣功能與選項，無論是新車或是中古車，車主不須出門，就能從線上與保時捷經銷商預約購車。





導入全新的線上購車平台是保時捷邁向數位購物體驗的重要里程碑，建立一個整合所有保時捷產品和服務的創新購車生態圈。保時捷重要的品牌策略之一是將全通路（Omnichannel Strategy）的概念挹注到消費者體驗中。無論在實體銷售據點還是線上購車平台，保時捷將更進一步地拉近消費者與品牌之間的距離，提供顧客順暢無阻的消費體驗。





台灣保時捷通路發展處處長暨代理總裁 Mr. Ralph Uhlmann 吳海峯先生表示：「我們的策略和目標，就是讓消費者可以不受時間或地點的限制，透過數位化服務，無縫接軌地體驗並擁有保時捷卓越的產品。去年保時捷成功在台灣交付4,022部車，銷售的成長反映出台灣市場具有高度潛力。我們有信心透過啟用全通路模式的線上購車平台將強化台灣市場的發展、為保時捷帶來更多銷售機會及可能性，更能夠增加我們與潛在客戶接觸的契機。」





更多新客群與更廣泛的中古車款選擇





保時捷在其他國家進行的調查結果中揭示了全球市場的趨勢：在義大利，線上購車平台用戶中，有 40% 的買家是從未買過保時捷的新顧客，並且中古車在義大利市場非常受歡迎，佔保時捷線上平台銷售的 9 成以上，其中，具指標性意義的保時捷 911 車系是當地線上購車最熱門的車款。保時捷將持續瞭解顧客購車習慣以及市場回應，更進一步優化線上系統，以提供更完整便捷的保時捷品牌體驗。





保時捷持續耕耘全球數位化佈局





保時捷於 2019 年開始在德國導入線上購車平台服務，並自 2021 年起，積極在各主要市場推動線上銷售服務，訂定線上銷售通路佔新車交付 30% 的目標。線上購車平台的推出也為品牌的願景帶來顯著的發展。2021 年，全球透過線上銷售平台售出了約 5,800 部保時捷，比 2020 年成長了三倍。如今，保時捷持續擴大其線上購車平台，完善產品服務，以滿足市場需求並保證顧客享有頂級保時捷體驗。





更多保時捷線上購車平台資訊請見 Porsche Finder 網站連結：https://finder.porsche.com/tw/zh-TW



