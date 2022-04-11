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米其林五款新胎登場！電動車、休旅車、性能車與機車專用全涵蓋

▲ 米其林五款新胎登場！電動車、休旅車、性能車與機車專用全涵蓋
▲ 米其林五款新胎登場！電動車、休旅車、性能車與機車專用全涵蓋

2GameSome - 有車賞

2022-04-11 19:25:00

台灣米其林今日發表「優異性能 直到最後一里」新胎陣容，其中含三款四輪及兩款二輪車用輪胎產品，四輪胎款分別是新能源車專用的 e.PRIMACY；兼具舒適、長效乾濕地抓地力及優秀磨耗表現的休旅車胎款 PRIMACY SUV+；具備操控性能及長效磨耗表現的性能車用胎 PILOT SPORT 5；二輪胎款則為大型重機旅跑胎 Road 6 及白牌機車專用的 Pilot Street 2。所有米其林新品的表現不僅在新胎或是磨耗後的輪胎，都維持一貫的優異性能，不因時間的推移妥協安全與性能表現，力求達到輪胎的「優異性能 直到最後一里」(Performance Made To Last，PMTL)。

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電動車專用：e.PRIMACY

因應汽車市場趨勢，米其林決定於今年導入專為新能源車開發的 e.PRIMACY，提前為迅速膨脹的新能源車輪胎市場做準備。米其林將新能源車主遇到的痛點，都納入產品研發的重點項目。目前 e.PRIMACY 供應主要尺寸為 16~19 吋，寬度從 205~245 mm、扁平比從 40~65 為主。e.PRIMACY 三大產品特色如下

  1. 嶄新技術  創造最佳續航里程
加強胎冠、胎體層編織材質與結構，使輪胎達到輕量化，並使用低生熱橡膠配方，有效降低輪胎的滾動阻力减少車輛行進的能耗。上述技術使e.PRIMACY 與一般輪胎相比滾動阻力可降低29%，進而提升續航里程8%。

  1.  胎面受力均勻化獨家科技  增加輪胎使用壽命
為使輪胎表面可以均勻接觸地面並平均受力，提升整體使用里程，e.PRIMACY採用獨家MAXTOUCH CONSTRUCTIONTM壓力均勻化科技，不僅可增加接地面積，也提升18%輪胎使用壽命。

  1. 靜音設計  提升駕乘舒適感
e.PRIMACY使用PRIMACY靜音花紋設計，能恆定接地面積達到固定滾動頻率，有效降低駕駛疲勞感。在19吋胎款上更結合Acoustic靜音科技，在胎體結構中置入靜音棉，更有效抑制行駛間的空腔噪音。

休旅車款專用：PRIMACY  SUV+

近年休旅車款受到消費者愛戴，但休旅車的一些特色也造成車主們的困擾，如車身較重造成的長剎車距離及高車身重心的晃動不適感。為此米其林提供 PRIMACY  SUV+，這款輪胎不僅擁有 PRIMACY 系列在靜音的優勢，其長效濕地制動表現也同步提升，新增 22% 排水空間的U型溝槽及高矽配方的胎面橡膠，讓此款輪胎溼地剎車距離與他牌相比縮短了 13.3%。此外米其林也創造優秀的磨耗表現，胎面「溝槽自鎖技術」能讓胎塊間相互支撐，增加最大接地面積並強化乾地制動；「胎塊倒角技術」可提供胎塊變形時空間及維持接地面積，為消費者帶來更佳的使用體驗。全新 PRIMACY  SUV+目前供應主要尺寸為 15~20 吋，寬度從 205~275 mm、扁平比從 50~70。

新進化性能胎：PILOT SPORT5

今日米其林宣布推出全新的PILOT SPORT 5，供熱血車主更優秀的使用體驗。目前供應主要尺寸為 17~20 吋，寬度從205~275 mm、扁平比從 35~55。三項產品特色，讓車主能在各種情況下，輪胎都可以提供最高水準的演繹，PILOT SPORT5三大產品特色如下

  1. 沿襲自賽道科技   創造長效路感回饋
PILOT SPORT 在優秀基礎下，針對胎面下足功夫。為了讓輪胎承受乾濕地面的操駕，並維持一致的性能表現，全新調校的膠料配方，與內外側晴雨設計，內側快速疏水溝槽可增加排水效率，降低水漂風險；外側剛性強化花塊增強接地面積，搭配源自賽道的動態回應科技，可精準傳達方向盤指令，進一步強化過彎循跡穩定性。PILOT SPORT 經第三方數據顯示與他牌輪胎相比，新胎乾濕地剎車距離分別短 2.97M 及 3.09M，經過長時間使用後在溼地表現更出色，磨耗胎剎車距離平均減少 6.53M。

  1. 壓力均勻化科技  提供更耐久的超高里程
PILOT SPORT 採用胎面壓力均勻化科技使輪胎磨耗平均，，與他牌輪胎相比可提升 11% 磨耗里程。

  1. 天鵝絨純黑胎側  源自賽道的精品級工藝
米其林下放至 PILOT SPORT 賽道工藝不僅是性能表現，在視覺上用上天鵝絨純黑胎側，高質感純粹黑視覺可提升整體質感。此外 PILOT SPORT 胎面引進創新磨耗指示 WEAR2CHECK，使車主方便查找及觀察胎面不正常磨損，搭配及時輪胎定位調整，便可優化輪胎磨耗及延長使用里程。

兩輪機車專用：Road 系列與 Pilot Street

米其林 Road 6 系列較上一代提升 15% 的濕地抓地力並延長 10% 的產品使用壽命，在胎面設計上，增加14%的海陸比、細溝槽 3D 水庫技術及細溝槽倒角，使輪胎在乾濕路面均能表現優秀抓地性能；得益於米其林 2CT+ 雙配方、Radial X Evo 和Aramid Shield 技術，騎士在高速直線及彎道傾角上都能獲得剛性和穩定性，同時具備舒適及高靈活度。此外視覺上 Road 6 將鑽石反射科技應用於胎側設計，鐳射雕刻賦予胎側標識天鵝絨般觸感，優雅的紋理同時強調美感與辨識度。米其林 Road 6 針對黃、紅牌級距大型街跑、多功能車供應相對尺寸輪胎，其中的 Road 6 GT 系列則是專為車身較重的大型巡航休旅車量身設計。

此外針對 250cc 以下白牌摩托車及速克達胎款，米其林也發布最新產品 Pilot Street 2，採用刀鋒式溝槽與小刀型破水溝槽的花紋設計，可同時擁有濕地排水性及乾地接地面積，與上一代產品相比增加10%的使用壽命並在濕地單圈較上一代產品縮短 6% 時間，給予更佳的騎乘安心感。Pilot Street 2 可同時滿足輕檔車及速克達車款的換胎需求，尺寸涵蓋 17、 13、12、10 吋車款需求，市場常見的 CYGNUS_GRYPHUS、GP125 、JET 皆可搭配，並在 2022 年陸續供應。

購買四條新品就送限量好禮  加碼抽獎百萬好禮

米其林針對新上市新品提供限時購買活動，消費者凡在 5/1~6/30 單次購買四條新品輪胎，即可獲得限量好禮六選一，此次好禮包含

  • 車用空氣清淨機
  • 防盜運動背包
  • 車用智能充電手機架
  • 低壓快煮鍋
  • 直傘 & 摺疊傘組
  • 果然有勁隨鮮杯
除此之外，還能獲得總價值百萬的抽獎機會 

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