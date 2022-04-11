▲ 米其林五款新胎登場！電動車、休旅車、性能車與機車專用全涵蓋

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電動車專用：e.PRIMACY
因應汽車市場趨勢，米其林決定於今年導入專為新能源車開發的 e.PRIMACY，提前為迅速膨脹的新能源車輪胎市場做準備。米其林將新能源車主遇到的痛點，都納入產品研發的重點項目。目前 e.PRIMACY 供應主要尺寸為 16~19 吋，寬度從 205~245 mm、扁平比從 40~65 為主。e.PRIMACY 三大產品特色如下：
- 嶄新技術 創造最佳續航里程
- 胎面受力均勻化獨家科技 增加輪胎使用壽命
- 靜音設計 提升駕乘舒適感
休旅車款專用：PRIMACY SUV+
近年休旅車款受到消費者愛戴，但休旅車的一些特色也造成車主們的困擾，如車身較重造成的長剎車距離及高車身重心的晃動不適感。為此米其林提供 PRIMACY SUV+，這款輪胎不僅擁有 PRIMACY 系列在靜音的優勢，其長效濕地制動表現也同步提升，新增 22% 排水空間的U型溝槽及高矽配方的胎面橡膠，讓此款輪胎溼地剎車距離與他牌相比縮短了 13.3%。此外米其林也創造優秀的磨耗表現，胎面「溝槽自鎖技術」能讓胎塊間相互支撐，增加最大接地面積並強化乾地制動；「胎塊倒角技術」可提供胎塊變形時空間及維持接地面積，為消費者帶來更佳的使用體驗。全新 PRIMACY SUV+目前供應主要尺寸為 15~20 吋，寬度從 205~275 mm、扁平比從 50~70。
新進化性能胎：PILOT SPORT5
今日米其林宣布推出全新的PILOT SPORT 5，供熱血車主更優秀的使用體驗。目前供應主要尺寸為 17~20 吋，寬度從205~275 mm、扁平比從 35~55。三項產品特色，讓車主能在各種情況下，輪胎都可以提供最高水準的演繹，PILOT SPORT5三大產品特色如下：
- 沿襲自賽道科技 創造長效路感回饋
- 壓力均勻化科技 提供更耐久的超高里程
- 天鵝絨純黑胎側 源自賽道的精品級工藝
兩輪機車專用：Road 系列與 Pilot Street
米其林 Road 6 系列較上一代提升 15% 的濕地抓地力並延長 10% 的產品使用壽命，在胎面設計上，增加14%的海陸比、細溝槽 3D 水庫技術及細溝槽倒角，使輪胎在乾濕路面均能表現優秀抓地性能；得益於米其林 2CT+ 雙配方、Radial X Evo 和Aramid Shield 技術，騎士在高速直線及彎道傾角上都能獲得剛性和穩定性，同時具備舒適及高靈活度。此外視覺上 Road 6 將鑽石反射科技應用於胎側設計，鐳射雕刻賦予胎側標識天鵝絨般觸感，優雅的紋理同時強調美感與辨識度。米其林 Road 6 針對黃、紅牌級距大型街跑、多功能車供應相對尺寸輪胎，其中的 Road 6 GT 系列則是專為車身較重的大型巡航休旅車量身設計。
此外針對 250cc 以下白牌摩托車及速克達胎款，米其林也發布最新產品 Pilot Street 2，採用刀鋒式溝槽與小刀型破水溝槽的花紋設計，可同時擁有濕地排水性及乾地接地面積，與上一代產品相比增加10%的使用壽命並在濕地單圈較上一代產品縮短 6% 時間，給予更佳的騎乘安心感。Pilot Street 2 可同時滿足輕檔車及速克達車款的換胎需求，尺寸涵蓋 17、 13、12、10 吋車款需求，市場常見的 CYGNUS_GRYPHUS、GP125 、JET 皆可搭配，並在 2022 年陸續供應。
購買四條新品就送限量好禮 加碼抽獎百萬好禮
米其林針對新上市新品提供限時購買活動，消費者凡在 5/1~6/30 單次購買四條新品輪胎，即可獲得限量好禮六選一，此次好禮包含
- 車用空氣清淨機
- 防盜運動背包
- 車用智能充電手機架
- 低壓快煮鍋
- 直傘 & 摺疊傘組
- 果然有勁隨鮮杯