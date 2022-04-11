【車勢星聞】《布魯克林舊貨王》比利鷹眼，讓Haro BMX單車英姿重現

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擁有演員、老闆和估價師等多重身分，本名為威廉．勒羅伊（William Leroy）的比利，成長於美國紐約市曼哈頓。曾參與過幾部電影演出的比利，2012年開始在美國實境秀節目《行李大戰》（Baggage Battles）中發揮他的直覺識貨與神準估價能力，因而成為家喻戶曉的人物。事實上，他所經營的「比利的古董與道具店」（Billy's Antiques & Props），早在古董圈中享有「老布利區的最後捍衛者」之盛名，也因此獲得當地居民與名流仕紳的愛戴。2008年美元匯率暴跌時，比利堅持只接受歐元交易的特立固執作風，也是圈內的一大話題趣聞。比利的另一伴：加拿大裔美國歌手洛林．萊基（Lorraine Leckie），也不時會在古董店中現身。在比利的古董與道具店裡，各式舊物琳琅滿目、應有盡有，而每一位開門走進店裡的蒐藏家，都會帶來令人意想不到的驚喜。不過，利眼辨識好物、娓娓道出歷史背景的真功夫，才是比利最為迷人的魅力所在。他找到安德魯來整理的Haro 經典單車BMX，換上原裝名廠輪框，轉上特技單車必備的火箭筒，再加上原裝的ACS-860夾具搭配鮭魚色煞車皮、白色復古煞車線，就吸引一位來自北加州的極限單車藏家立刻收購入手。《布魯克林舊貨王》將在2022年4月14日起 每星期四晚間8點於Discovery頻道首播。