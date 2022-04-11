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【車勢星聞】《布魯克林舊貨王》比利鷹眼，讓Haro BMX單車英姿重現

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

2022-04-11 21:55:20

Discovery頻道全新推出的《布魯克林舊貨王》節目中，不用搭飛機、不必繳學費，就有機會跟著比利一起在全美各地一起找出蘊藏高於市場交易價值的各式好物。

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【車勢星聞】《布魯克林舊貨王》比利鷹眼，讓Haro BMX單車英姿重現。（圖：Discovery提供）
【車勢星聞】《布魯克林舊貨王》比利鷹眼，讓Haro BMX單車英姿重現。（圖：Discovery提供）
擁有演員、老闆和估價師等多重身分，本名為威廉．勒羅伊（William Leroy）的比利，成長於美國紐約市曼哈頓。曾參與過幾部電影演出的比利，2012年開始在美國實境秀節目《行李大戰》（Baggage Battles）中發揮他的直覺識貨與神準估價能力，因而成為家喻戶曉的人物。事實上，他所經營的「比利的古董與道具店」（Billy's Antiques & Props），早在古董圈中享有「老布利區的最後捍衛者」之盛名，也因此獲得當地居民與名流仕紳的愛戴。2008年美元匯率暴跌時，比利堅持只接受歐元交易的特立固執作風，也是圈內的一大話題趣聞。比利的另一伴：加拿大裔美國歌手洛林．萊基（Lorraine Leckie），也不時會在古董店中現身。在比利的古董與道具店裡，各式舊物琳琅滿目、應有盡有，而每一位開門走進店裡的蒐藏家，都會帶來令人意想不到的驚喜。不過，利眼辨識好物、娓娓道出歷史背景的真功夫，才是比利最為迷人的魅力所在。他找到安德魯來整理的Haro 經典單車BMX，換上原裝名廠輪框，轉上特技單車必備的火箭筒，再加上原裝的ACS-860夾具搭配鮭魚色煞車皮、白色復古煞車線，就吸引一位來自北加州的極限單車藏家立刻收購入手。《布魯克林舊貨王》將在2022年4月14日起 每星期四晚間8點於Discovery頻道首播。

【車勢星聞】《布魯克林舊貨王》比利鷹眼，讓Haro BMX單車英姿重現。（圖：Discovery提供）
【車勢星聞】《布魯克林舊貨王》比利鷹眼，讓Haro BMX單車英姿重現。（圖：Discovery提供）
【車勢星聞】《布魯克林舊貨王》比利鷹眼，讓Haro BMX單車英姿重現。（圖：Discovery提供）
【車勢星聞】《布魯克林舊貨王》比利鷹眼，讓Haro BMX單車英姿重現。（圖：Discovery提供）

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