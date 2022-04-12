Pilot Sport 5領銜，米其林「優異性能 直到最後一里」新胎陣容全面上市

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米其林於2022年4月11日發表的發表「優異性能 直到最後一里」新胎陣容，包含了五款四輪及二輪車用輪胎產品，四輪胎款分別是新能源車專用的e.Primacy；兼具舒適、長效乾濕地抓地力及優秀磨耗表現的休旅車胎款Primacy SUV+；具備操控性能及長效磨耗表現的性能車用胎Pilot Sport 5；二輪胎款則為大型重機旅跑胎Road 6及白牌機車專用的Pilot Street 2。所有米其林新品的表現不僅在新胎或是磨耗後的輪胎，都維持一貫的優異性能，不因時間的推移妥協安全與性能表現，力求達到輪胎的「優異性能 直到最後一里」(Performance Made To Last，PMTL)。
為展現米其林一貫特色，本次活動也邀請到職業賽車手陳意凡出席分享用胎心得。米其林輪胎作為陪伴他征戰國際賽事的夥伴，其優異的效能表現總是讓陳意凡無後顧之憂，因此他在活動中表示：「輪胎是賽車比賽中最常更換的耗材，選擇好輪胎除了可以獲得優良的單圈成績，更是確保選手的生命安全。身為專業賽車手，輪胎抓地力及功能性是我主要考量的重點，米其林輪胎與其他品牌相比，可以提供更好的抓地力及穩定性，讓我在2017年Porsche Carrera Cup Asia及2019年Lamborghini Super Trofeo Aisa等賽事中，使用米其林輪胎獲得優秀佳績。此次有幸能和台灣米其林合作，除了可以協助我的賽車生涯更上一層樓，也期待這次合作可以推廣台灣賽車產業到世界舞台。」
e.Primacy天生適電 駕馭里程不再焦慮
因應汽車市場趨勢，米其林決定於今年導入專為新能源車開發的e.Primacy，提前為迅速膨脹的新能源車輪胎市場做準備。米其林將新能源車主遇到的痛點，都納入產品研發的重點項目。目前e.Primacy供應主要尺寸為 16~19 吋，寬度從 205~245 mm、扁平比從 40~65為主。
e.Primacy三大產品特色如下：
- 嶄新技術 創造最佳續航里程
- 胎面受力均勻化獨家科技 增加輪胎使用壽命
- 靜音設計 提升駕乘舒適感
Primacy SUV+乘載全家人的安全 歷久彌新的幸福體驗
近年國內休旅車款因靈活的載運空間受到消費者愛戴，既能滿足工作通勤需求，也可營造與家人舒適的乘座體驗，但休旅車的大尺碼也造成一些休旅車主們的困擾，其中包含車身較重造成的長剎車距離及高車身重心的晃動不適感。為此米其林提供Primacy SUV+，這款輪胎不僅擁有Primacy系列在靜音的優勢，其長效濕地制動表現也同步提升，新增22%排水空間的U型溝槽及高矽配方的胎面橡膠，讓此款輪胎溼地剎車距離與他牌相比縮短了 13.3%。
此外米其林也創造優秀的磨耗表現，胎面「溝槽自鎖技術」能讓胎塊間相互支撐，增加最大接地面積並強化乾地制動；「胎塊倒角技術」可提供胎塊變形時空間及維持接地面積，為消費者帶來更佳的使用體驗。全新 Primacy SUV+是台灣休旅車主在同級產品選擇中，最能感受里程及舒適表現差異的標竿產品。目前供應主要尺寸為 15~20 吋，寬度從 205~275 mm、扁平比從 50~70。
Pilot Sport5源自賽道的技術精粹 街道使用的完美體現
除了用於通勤，輪胎更是滿足多數車主操控樂趣的重要關鍵。多年來米其林將無數輝煌的賽道經驗帶入生活，並賦予Pilot Sport系列兼具駕馭樂趣及日常使用。今日米其林宣布推出全新的Pilot Sport 5，供熱血車主更優秀的使用體驗。目前供應主要尺寸為 17~20 吋，寬度從 205~275 mm、扁平比從 35~55。三項產品特色，讓車主能在各種情況下，輪胎都可以提供最高水準的演繹，Pilot Sport5三大產品特色如下：
- 沿襲自賽道科技 創造長效路感回饋
- 壓力均勻化科技 提供更耐久的超高里程
- 天鵝絨純黑胎側 源自賽道的精品級工藝
濕地的領航員 摩托車胎Road系列與Pilot Street共同發表最新世代產品
米其林Road 6系列較上一代提升15%的濕地抓地力並延長10%的產品使用壽命，在胎面設計上，增加14%的海陸比、細溝槽3D水庫技術及細溝槽倒角，使輪胎在乾濕路面均能表現優秀抓地性能；得益於米其林2CT+雙配方、Radial X Evo 和Aramid Shield 技術，騎士在高速直線及彎道傾角上都能獲得剛性和穩定性，同時具備舒適及高靈活度。此外視覺上Road 6將鑽石反射科技應用於胎側設計，鐳射雕刻賦予胎側標識天鵝絨般觸感，優雅的紋理同時強調美感與辨識度。米其林 Road 6針對黃、紅牌級距大型街跑、多功能車供應相對尺寸輪胎，其中的Road 6 GT系列則是專為車身較重的大型巡航休旅車量身設計。
此外針對250cc以下白牌摩托車及速克達胎款，米其林也發布最新產品Pilot Street 2，採用刀鋒式溝槽與小刀型破水溝槽的花紋設計，可同時擁有濕地排水性及乾地接地面積，與上一代產品相比增加10%的使用壽命並在濕地單圈較上一代產品縮短6%時間，給予更佳的騎乘安心感。Pilot Street 2 可同時滿足輕檔車及速克達車款的換胎需求，尺寸涵蓋17、 13、12、10吋車款需求，市場常見的CYGNUS_GRYPHUS、GP125 、JET皆可搭配，並在2022年陸續供應。
購買四條新品就送限量好禮 加碼抽獎百萬好禮
米其林針對新上市新品提供限時購買活動，消費者凡在5/1~6/30單次購買四條新品輪胎，即可獲得限量好禮六選一，此次好禮包含
- 車用空氣清淨機
- 防盜運動背包
- 車用智能充電手機架
- 低壓快煮鍋
- 直傘 & 摺疊傘組
- 果然有勁隨鮮杯