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Pilot Sport 5領銜，米其林「優異性能 直到最後一里」新胎陣容全面上市

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

2022-04-12 02:55:20

在此之前，米其林Pilot Sport 4以均衡表現在市場上廣受好評，經過多年熱銷，眾所期待下，米其林正式推出後繼的Pilot Sport 5，同時，為了滿足不同消費者的需求，在性能、舒適及節能等範疇上，在Pilot Sport 5領銜下，同步發表「優異性能 直到最後一里」新胎陣容。

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米其林於2022年4月11日發表的發表「優異性能 直到最後一里」新胎陣容，包含了五款四輪及二輪車用輪胎產品，四輪胎款分別是新能源車專用的e.Primacy；兼具舒適、長效乾濕地抓地力及優秀磨耗表現的休旅車胎款Primacy  SUV+；具備操控性能及長效磨耗表現的性能車用胎Pilot Sport 5；二輪胎款則為大型重機旅跑胎Road 6及白牌機車專用的Pilot Street 2。所有米其林新品的表現不僅在新胎或是磨耗後的輪胎，都維持一貫的優異性能，不因時間的推移妥協安全與性能表現，力求達到輪胎的「優異性能 直到最後一里」(Performance Made To Last，PMTL)。

為展現米其林一貫特色，本次活動也邀請到職業賽車手陳意凡出席分享用胎心得。米其林輪胎作為陪伴他征戰國際賽事的夥伴，其優異的效能表現總是讓陳意凡無後顧之憂，因此他在活動中表示：「輪胎是賽車比賽中最常更換的耗材，選擇好輪胎除了可以獲得優良的單圈成績，更是確保選手的生命安全。身為專業賽車手，輪胎抓地力及功能性是我主要考量的重點，米其林輪胎與其他品牌相比，可以提供更好的抓地力及穩定性，讓我在2017年Porsche Carrera Cup Asia及2019年Lamborghini Super Trofeo Aisa等賽事中，使用米其林輪胎獲得優秀佳績。此次有幸能和台灣米其林合作，除了可以協助我的賽車生涯更上一層樓，也期待這次合作可以推廣台灣賽車產業到世界舞台。」

e.Primacy天生適電  駕馭里程不再焦慮

因應汽車市場趨勢，米其林決定於今年導入專為新能源車開發的e.Primacy，提前為迅速膨脹的新能源車輪胎市場做準備。米其林將新能源車主遇到的痛點，都納入產品研發的重點項目。目前e.Primacy供應主要尺寸為 16~19 吋，寬度從 205~245 mm、扁平比從 40~65為主。

e.Primacy三大產品特色如下

  • 嶄新技術  創造最佳續航里程
加強胎冠、胎體層編織材質與結構，使輪胎達到輕量化，並使用低生熱橡膠配方，有效降低輪胎的滾動阻力减少車輛行進的能耗。上述技術使e.Primacy 與一般輪胎相比滾動阻力可降低29%，進而提升續航里程8%。

  •  胎面受力均勻化獨家科技  增加輪胎使用壽命
為使輪胎表面可以均勻接觸地面並平均受力，提升整體使用里程，e.Primacy採用獨家MAXTOUCH CONSTRUCTIONTM壓力均勻化科技，不僅可增加接地面積，也提升18%輪胎使用壽命。

  • 靜音設計  提升駕乘舒適感
e.Primacy使用Primacy靜音花紋設計，能恆定接地面積達到固定滾動頻率，有效降低駕駛疲勞感。在19吋胎款上更結合Acoustic靜音科技，在胎體結構中置入靜音棉，更有效抑制行駛間的空腔噪音。

 Primacy  SUV+乘載全家人的安全  歷久彌新的幸福體驗 

近年國內休旅車款因靈活的載運空間受到消費者愛戴，既能滿足工作通勤需求，也可營造與家人舒適的乘座體驗，但休旅車的大尺碼也造成一些休旅車主們的困擾，其中包含車身較重造成的長剎車距離及高車身重心的晃動不適感。為此米其林提供Primacy  SUV+，這款輪胎不僅擁有Primacy系列在靜音的優勢，其長效濕地制動表現也同步提升，新增22%排水空間的U型溝槽及高矽配方的胎面橡膠，讓此款輪胎溼地剎車距離與他牌相比縮短了 13.3%。

此外米其林也創造優秀的磨耗表現，胎面「溝槽自鎖技術」能讓胎塊間相互支撐，增加最大接地面積並強化乾地制動；「胎塊倒角技術」可提供胎塊變形時空間及維持接地面積，為消費者帶來更佳的使用體驗。全新 Primacy  SUV+是台灣休旅車主在同級產品選擇中，最能感受里程及舒適表現差異的標竿產品。目前供應主要尺寸為 15~20 吋，寬度從 205~275 mm、扁平比從 50~70。

Pilot Sport5源自賽道的技術精粹  街道使用的完美體現

除了用於通勤，輪胎更是滿足多數車主操控樂趣的重要關鍵。多年來米其林將無數輝煌的賽道經驗帶入生活，並賦予Pilot Sport系列兼具駕馭樂趣及日常使用。今日米其林宣布推出全新的Pilot Sport 5，供熱血車主更優秀的使用體驗。目前供應主要尺寸為 17~20 吋，寬度從 205~275 mm、扁平比從 35~55。三項產品特色，讓車主能在各種情況下，輪胎都可以提供最高水準的演繹，Pilot Sport5三大產品特色如下

  • 沿襲自賽道科技   創造長效路感回饋
Pilot Sport 5在優秀基礎下，針對胎面下足功夫。為了讓輪胎承受乾濕地面的操駕，並維持一致的性能表現，全新調校的膠料配方，與內外側晴雨設計，內側快速疏水溝槽可增加排水效率，降低水漂風險；外側剛性強化花塊增強接地面積，搭配源自賽道的動態回應科技，可精準傳達方向盤指令，進一步強化過彎循跡穩定性。Pilot Sport5經第三方數據顯示與他牌輪胎相比，新胎乾濕地剎車距離分別短2.97M及3.09M，經過長時間使用後在溼地表現更出色，磨耗胎剎車距離平均減少6.53M。

  • 壓力均勻化科技  提供更耐久的超高里程
Pilot Sport 5採用胎面壓力均勻化科技使輪胎磨耗平均，，與他牌輪胎相比可提升11%磨耗里程。

  • 天鵝絨純黑胎側  源自賽道的精品級工藝
米其林下放至Pilot Sport 5賽道工藝不僅是性能表現，在視覺上用上天鵝絨純黑胎側，高質感純粹黑視覺可提升整體質感。此外Pilot Sport 5胎面引進創新磨耗指示WEAR2CHECK，使車主方便查找及觀察胎面不正常磨損，搭配及時輪胎定位調整，便可優化輪胎磨耗及延長使用里程。

濕地的領航員  摩托車胎Road系列與Pilot Street共同發表最新世代產品

米其林Road 6系列較上一代提升15%的濕地抓地力並延長10%的產品使用壽命，在胎面設計上，增加14%的海陸比、細溝槽3D水庫技術及細溝槽倒角，使輪胎在乾濕路面均能表現優秀抓地性能；得益於米其林2CT+雙配方、Radial X Evo 和Aramid Shield 技術，騎士在高速直線及彎道傾角上都能獲得剛性和穩定性，同時具備舒適及高靈活度。此外視覺上Road 6將鑽石反射科技應用於胎側設計，鐳射雕刻賦予胎側標識天鵝絨般觸感，優雅的紋理同時強調美感與辨識度。米其林 Road 6針對黃、紅牌級距大型街跑、多功能車供應相對尺寸輪胎，其中的Road 6 GT系列則是專為車身較重的大型巡航休旅車量身設計。

此外針對250cc以下白牌摩托車及速克達胎款，米其林也發布最新產品Pilot Street 2，採用刀鋒式溝槽與小刀型破水溝槽的花紋設計，可同時擁有濕地排水性及乾地接地面積，與上一代產品相比增加10%的使用壽命並在濕地單圈較上一代產品縮短6%時間，給予更佳的騎乘安心感。Pilot Street 2 可同時滿足輕檔車及速克達車款的換胎需求，尺寸涵蓋17、 13、12、10吋車款需求，市場常見的CYGNUS_GRYPHUS、GP125 、JET皆可搭配，並在2022年陸續供應。

購買四條新品就送限量好禮  加碼抽獎百萬好禮

米其林針對新上市新品提供限時購買活動，消費者凡在5/1~6/30單次購買四條新品輪胎，即可獲得限量好禮六選一，此次好禮包含

  1. 車用空氣清淨機
  2. 防盜運動背包
  3. 車用智能充電手機架
  4. 低壓快煮鍋
  5. 直傘 & 摺疊傘組
  6. 果然有勁隨鮮杯
除此之外，還能獲得總價值百萬的抽獎機會

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