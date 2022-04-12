【試駕】大改款Skoda Fabia 1.5 TSI 超值小車”大”進化!

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去年Skoda Fabia大改款剛在國外發表時，初次看到照片感覺整體輪廓並未讓我立即有為之驚艷之感，車身線條依舊承襲低調至上的品牌傳統，不過設計師卻透過柔和的筆觸將細節調整得更為圓滑，雖然不會在第一眼就被強烈吸引，但可確定的是這是部耐看且動感十足的五門”小”掀背。
為什麼會將”小”這個字特別註記，是因為Fabia雖然定位在品牌的入門級距，但隨著時代演進小車體型有逐漸拉長的趨勢，以這次這次試駕的4代Fabia為例採用集團小車專用的MQB-A0平台後其身形尺寸放大為4,108mm×1,780mm×1,459mm，軸距為2,564mm，與上一代車型相比在車長部分就足足多了111mm，也許有人會說不同的保桿設計就能輕易達成，OK這我同意，但增加94mm軸距可就騙不了人了吧，車艙空間增加近10公分是什麼概念，一個拳頭的大小大概就是這個尺寸，對這種空間斤斤計較的小車而言算是相當巨幅的增長，尤其以90年代掀背車指標車款Golf MK3的尺寸做對照，光車長部分Fabia就已經輕鬆超越更別說車艙空間，這也難怪原廠這次不特別以”小車”作為新世代Fabia的定位。
前面提到這次大改款Fabia的車身線條被修飾得更為圓滑，從車頭看起就與上一代有著截然不同的風格，首先頭燈造型已不再那麼強調銳利的收邊，透過將輪廓壓的細長同時潤化邊角的方式帶出現代感的視覺效果，另一方面放大的水箱罩不僅符合新世代的家族語彙同時也帶來更為霸氣的前緣氣勢，引擎蓋上的肌肉感折線依舊，不過在重新將前擋風玻璃的角度調得更為傾斜之後進一步提升了前半部的運動氣息。
車側部分看似未有過多摺線作為強化視覺張力的武器，但設計師卻巧妙地將捷克國旗的意象融入門鈑下緣，透過陽光照射下可看見一組倒三角形連著一道微微向上的弧線往後方延伸，在不過分凸顯車側線條卻又保有一定程度的特色可謂設計師的神來一筆，另外本次的試駕車為1.5 TSI版本，在輪圈部分配置更大的18吋胎圈並搭配215/40 R18配胎，在近乎填滿輪拱的狀態下讓車側增添不少帥氣程度；車尾則承襲新世代家族風格採用與Karoq、Kodiaq相仿的橫置式C型尾燈，燈具內部還利用菱形切線的方式讓光型更為活潑，另外在尾燈之間則採用品牌文字代替過去的圖樣徽飾，亦是讓尾部呈現出更具現代感的視覺感受。
車艙布局與採用同底盤的Scala有著極為相似的設計，同樣以10.25吋數位儀表搭配8吋中控觸控螢幕作為儀表板的視覺重心，透過將儀表數位化的方式將小車配備拉高至全新標竿，但考量到Fabia的定位仍列為品牌的入門級距，因此未大量使用皮革、木質飾板、鍍鉻件這些材質作為提升質感的手段，多數配件仍是成本考量的硬質塑料，不過厲害的是視覺上並不會一絲絲廉價之感，反倒利用異材質的結合例如丹寧布搭配軟質塑料，再佐以橘色縫線及金色飾板的方式來凸顯質感，特別的是儀錶板遮陽板兩側採用的是鋼琴烤漆外加立體的Fabia字樣點綴，無論從哪個方向看去都顯得極具層次感，另外前門手把也別具巧思的採用突出式立體設計，並在金色飾板的包覆下將儀表風格往側邊延伸，其他還有像是可拆卸置杯架、卡片夾與零錢置放功能皆是Fabia有別同級車款的貼心設計。
科技面部份除了數位儀表能帶來更清晰更完整的訊息判讀功能外，中控台的觸控螢幕採用的是集團最新的MIB3車載系統，這套系統我們在Scala、Octavia等新世代車型上已相當熟悉，活潑的圖像化介面對初次接觸的使用者也能迅速上手，同時為了降低實體按鍵配置則將部分功能設計在觸控螢幕內，例如空調系統雖配置有實體按鍵，但有點小麻煩的是若要調整風量及吹送方向則必須進入空調選單內才能操作，另外這次還配有可過濾抗敏源的Air Care功能，同樣是必須進入選單內才能另行開啟，其他像是Apple Carplay跟Android Auto功能皆有配置，而最令現代人感到貼心的是全車共有5組USB Type-C插座，提供前、後乘客不間斷的電力補充，亦可透過前方的無線充電座替手機充電。
空間配置上受惠於加長的軸距使得後座膝部空間並不輸給高一階的中型掀背，但就差在側向空間有限若要乘坐三位成人仍會顯得有些侷促，Fabia主打的仍是以小家庭的買家為主，另外受惠的還有後廂的置物容積，在標準狀態下後廂的置物容積為380公升，比起前一代車型足足多了50公升，若將後排座椅傾倒則可提升至1,190公升，另外還可藉由雙層底板、底板下儲物空間、後輪拱儲物箱、雙側掛勾創造出靈活的置物能力，4代Fabia不僅是歷代空間最大，更是同級距的收納冠軍!
新世代Fabia配置有1.0升及1.5升兩種排量的汽油引擎，這次試駕的是頂規1.5 TSI版本，這具引擎可輸出150匹最大馬力及25.5公斤米的扭力峰值，在7速DSG變速箱的驅使下可在8秒加速至100 km/h，極速可達225 km/h，實際開起來其變速箱及油門反應偏向保守設定，並不會讓你有過於激情的想像，即便切換至運動模式但仍是在溫和的基礎上做調整，並非像性能車那種兩極化的油門特性與換檔邏輯，輕巧的加速特性仍是Fabia的拿手好戲，對於日常代步或山道超車依舊能帶給駕駛隨心所欲之感。
由於底盤採用新世代MQB-A0平台打造，在車體剛性部分也較以往提升許多，尤其熱成形鋼的使用比例更是多達28%，對於安全性甚至車體的抗扭能力也有著顯著提升，但意外的是避震器的調教在路面回饋反應超乎預期的硬朗，或許18吋的低扁平比胎也間接加成了此感受，換上17吋高扁平比輪胎應會獲得更好的舒適性，但較硬的懸吊設定也帶來更好的側傾抑制效果，用高於一般道路的速限過彎也不會感到太多晃動感，阻尼器在出彎後就能迅速穩住車身讓信心倍增，這與相對溫和的動力輸出反應有著明顯對比。
安全配備部分向來是Skoda吸引買家的一大優勢，這次大改款Fabia除了全車系標配9具安全氣囊，符合Level 2等級的駕駛輔助系統同樣在標配項目之列，雖然要到5月中發表才能知道確切售價，但我相信依照Skoda的傳統絕對會是同級車中最超值的選擇，不過據原廠透漏首批到港數目僅200輛，在缺晶片、戰爭等不確定因素的影響下，下一批的到港日期目前難以預估，若對4代Fabia有興趣的買家想早點拿到車恐怕手腳要快了!
| Skoda Fabia 1.5 TSI 規格表
| 長/寬/高(mm)
| 4,108/1,780/1,459
| 軸距(mm)
| 2,564
| 車重(kg)
| 1,244
| 引擎型式
| 直列四缸渦輪汽油引擎
| 排氣量(c.c.)
| 1,498
| 最大馬力(PS/rpm)
| 150 / 5,000-6,000
| 最大扭力(kgm/rpm)
| 25.5 / 1,500-3,500
| 變速系統
| 7速雙離合器自排
| 傳動型式
| 前輪驅動
| 前懸吊
| 麥花臣
| 後懸吊
| 扭力樑
| 輪胎尺寸
| 215/40 R18
| 平均油耗
| 17.5 km/l
| 售價
| 5月中發表