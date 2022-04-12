▲ 駕控配備滿載是真有必要嗎？二次嘗試 Volkswagen Tiguan Allspace 的感悟

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既然是用上 R-Line Performance 的稱謂，這輛旗艦理所當然想要帶給消費者的預期心理，無論是就設計、科技、甚或是動力駕控體感而言，都是較為跑格、硬派的感受才屬合理。本車以既有的EA888 EVO4 2.0 升直列四缸渦輪增壓引擎為基礎，將原本 190hp / 32.6 kgm 的輸出調升至 245hp / 37.7kgm，加上 Progressive Steering 動態齒比轉向以及彈簧阻尼經過強化的運動化懸吊配置，各種參數優化與配備增列都貌似在告訴你：這是一輛可以與性能掛鉤的戰鬥休旅！
實際上路體驗後，筆者也確實在安全的情況下，用比平常還要激烈的手法來駕控本車，但本車在動力扭矩的輸出曲線依舊相當線性柔順，飽滿但不躁進的反應，坦白而言在一般狀態下，無法跟 330 的動力數據做出明顯區隔。至於七速DSG 自手排變速箱所能傳遞的綿密、順暢檔位轉換特性依舊，倘若真的需要較為硬派、激情的動力輸出，將檔位由 M 轉 S，相信能提供您不俗的體感，不過還是老話一句，本車的動力傳輸特性還是會以舒適、線性為首，請不要對於其R-Line Performance 之名做出過多錯誤期待。（再次提醒，它是 R-Line，不是 R 呀！）
此外，強化過的懸吊配置，搭配尺碼大了一吋的圈胎組合，確實就路面的反饋而言是更為清晰，但 1.8 噸位的車身重量也相對地壓制住整體車身，換來得是較為沉穩的路感，著實也難與 330 車系做出明顯的劃分。筆者認為，除非是將DCC 主動式電子懸吊系統納入本車標配，否則兩者之間單就體感而言，差異真的不大。
雖然在動力、駕控上並沒有達到預期的讓人驚艷，不過純粹就設計面向來看，380 TSI R-Line Performance 確實有著與330 基礎等級更為誇張的外型設定，諸如鑲嵌了鍍鉻飾條的 R-Line 空力套件組、幾乎塞滿輪拱的 20 吋圈胎組合，都是會讓人回味再三的特色。從低調中展現專屬，或許這也是多年來 Tiguan 家族讓人肯定的設計思維。
當然，這已經不是我們第一次試駕小改款 Tiguan 車系，也就不會對於本車的內裝有過多驚艷之處。在相同的格局下，本車僅有方向盤、飾板、頂棚等做出樣式、用色的差異化，整體以深色為基調，與時下流行的性能車的塑造手法並無二致；不過，值得一提的，是方向盤為 R-Line 專屬的造型設計，質感上乘之餘也能供應與豪華品牌列強相仿的握感。至於 Allspace 車系所一貫要強調的空間配置、座椅材質、空間機能等，都與先前我們所體驗的 330 式樣相同，完全符合5＋2 在「擴增空間輔助」的特性。
Volkswagen 在台灣市場的操作戰略，一直都是以滿配、高 CP 值為首要目標，但曾幾何時，越來越嚴苛的環保法規卻讓車廠必須加快在優化引擎科技，換來的就是更高的成本，而這也完全反映在前端的銷售價格上，上達 194.8 萬元的售價對應到 Volkswagen 這個品牌不免讓人卻步，但台灣分公司也確實端出滿滿的牛肉，將幾乎您能想到的各種配備都列為標準配置。
只是，單就 Tiguan Allspace 的編成來看，若是以「家庭」訴求為出發點來進行選購，會不會以 R-Line 作為名義的各項套件或底盤科技就成為了一種「想要」而非「必要」的存在？在 330 與 380 彼此在動力操駕的差異上不若預期般大時，三十萬的價差是否真的有入手旗艦車型的必要，值得思考，畢竟目前家用受眾所在乎的科技如 IQ.DRIVE、雙前座電動可調座椅、擴充量能達 1,775 L 的車廂空間，各編成其實都是相同的。
但若從 Tiguan Allspace 原本相對於 Tiguan 所賦予的「輔助銷售」定位來看，多一個頂級車型、多一個更具運動感氛圍的選擇、多一個「輔助銷售」的幫手，期望以更多的車型滿足市場中不同需求的聲音，這一點，至少可以給 Volkswagen Taiwan 一個肯定。
更進一步，若踏出品牌之外的市場來看，Tiguan Allspace 在 5＋2 休旅的市場中，所面臨的敵手眾多，舉凡供應油電複合動力的 Hyundai Santa Fe 還有同門兄弟 Kia Sorento、設計更加獨樹一格的 Peugeot 5008 等，都是編成選擇更多、旗艦款價格也都挺吸引人的選擇。更甚者，剛發表不久且熱銷暢旺的自家兄弟 Škoda Kodiaq RS，更是以標配 DCC 主動式電子懸吊系統、官方售價 189.9 萬元的姿態，成為歐系 5 + 2 性能作的佼佼者；相對於這些強大對手，Tiguan Allspace 380 TSI R-Line Performance 的最大優勢，相信絕對是依附在 Tiguan 此銷售金雞母的魅力平台上，但要如何讓其表現得更搶眼？讓消費者有種「非它不可」的必要性？讓 Tiguan 車系可以繼續克敵制勝？應該是 Volkswagen Taiwan 可以多加思考的課題。