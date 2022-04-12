COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

駕控配備滿載是真有必要嗎？二次嘗試 Volkswagen Tiguan Allspace 的感悟

▲ 駕控配備滿載是真有必要嗎？二次嘗試 Volkswagen Tiguan Allspace 的感悟
▲ 駕控配備滿載是真有必要嗎？二次嘗試 Volkswagen Tiguan Allspace 的感悟

2GameSome - 有車賞

2022-04-12 12:25:00

Tiguan Allspace 作為一輛在台灣市場肩負著輔助 Tiguan 銷售力道的戰略型 5＋2 SUV，在上回我們已經就 330 TSI Elegance Premium 車型進行體驗，而本文的主角，則是被官方設定在運動化旗艦的 380 TSI R-Line Performance，到底與 330 級別有何不同？市場上是否又有足夠的吸引力？滿滿的好奇，成就了此次試駕體驗的安排規劃。

我是廣告 請繼續往下閱讀
本次所體驗的車型，為 Tiguan Allspace 380 TSI R-Line Performance，屬最為旗艦的式樣，建議售價為 194.8 萬元。
本次所體驗的車型，為 Tiguan Allspace 380 TSI R-Line Performance，屬最為旗艦的式樣，建議售價為 194.8 萬元。
延伸閱讀：VW Tiguan Allspace 深度賞｜多了兩座誠意更足嗎？

既然是用上 R-Line Performance 的稱謂，這輛旗艦理所當然想要帶給消費者的預期心理，無論是就設計、科技、甚或是動力駕控體感而言，都是較為跑格、硬派的感受才屬合理。本車以既有的EA888 EVO4 2.0 升直列四缸渦輪增壓引擎為基礎，將原本 190hp / 32.6 kgm 的輸出調升至 245hp / 37.7kgm，加上 Progressive Steering 動態齒比轉向以及彈簧阻尼經過強化的運動化懸吊配置，各種參數優化與配備增列都貌似在告訴你：這是一輛可以與性能掛鉤的戰鬥休旅！

代號 EA888 EVO4 的 2.0 升渦輪核心，動力上調至 245hp / 37.7kgm。
代號 EA888 EVO4 的 2.0 升渦輪核心，動力上調至 245hp / 37.7kgm。
實際上路體驗後，筆者也確實在安全的情況下，用比平常還要激烈的手法來駕控本車，但本車在動力扭矩的輸出曲線依舊相當線性柔順，飽滿但不躁進的反應，坦白而言在一般狀態下，無法跟 330 的動力數據做出明顯區隔。至於七速DSG 自手排變速箱所能傳遞的綿密、順暢檔位轉換特性依舊，倘若真的需要較為硬派、激情的動力輸出，將檔位由 M 轉 S，相信能提供您不俗的體感，不過還是老話一句，本車的動力傳輸特性還是會以舒適、線性為首，請不要對於其R-Line Performance 之名做出過多錯誤期待。（再次提醒，它是 R-Line，不是 R 呀！）

如此動力參數要拖動 1.8 噸位車身重量的 Tiguan Allspace 輕鬆自在，但也絕對算不上猛爆。
如此動力參數要拖動 1.8 噸位車身重量的 Tiguan Allspace 輕鬆自在，但也絕對算不上猛爆。
4Motion 四輪傳動系統的配置，對於喜歡到戶外山林探險的受眾而言，絕對算是一項不可多得的配備。
4Motion 四輪傳動系統的配置，對於喜歡到戶外山林探險的受眾而言，絕對算是一項不可多得的配備。
此外，強化過的懸吊配置，搭配尺碼大了一吋的圈胎組合，確實就路面的反饋而言是更為清晰，但 1.8 噸位的車身重量也相對地壓制住整體車身，換來得是較為沉穩的路感，著實也難與 330 車系做出明顯的劃分。筆者認為，除非是將DCC 主動式電子懸吊系統納入本車標配，否則兩者之間單就體感而言，差異真的不大。

底盤科技是 380 式樣車想要凸顯的另外一個特點，可惜因為 330 車型本身就有著優異的體質，導致差異並不明顯。
底盤科技是 380 式樣車想要凸顯的另外一個特點，可惜因為 330 車型本身就有著優異的體質，導致差異並不明顯。
雖然在動力、駕控上並沒有達到預期的讓人驚艷，不過純粹就設計面向來看，380 TSI R-Line Performance 確實有著與330 基礎等級更為誇張的外型設定，諸如鑲嵌了鍍鉻飾條的 R-Line 空力套件組、幾乎塞滿輪拱的 20 吋圈胎組合，都是會讓人回味再三的特色。從低調中展現專屬，或許這也是多年來 Tiguan 家族讓人肯定的設計思維。

R-Line 專屬空力套件的進駐，就視覺上與 330 車系有著不小差異。
R-Line 專屬空力套件的進駐，就視覺上與 330 車系有著不小差異。
與中國市場一票俗稱「加長」的設計不同；Allspace 是以維持視覺比例為前提下所進行設計的延伸車款。
與中國市場一票俗稱「加長」的設計不同；Allspace 是以維持視覺比例為前提下所進行設計的延伸車款。
跳色的後視鏡外蓋是 Allspace 自誕生後就一直獨佔的配備。
跳色的後視鏡外蓋是 Allspace 自誕生後就一直獨佔的配備。
R 字樣的品牌識別，就算是本次所試駕的非正統 R 車型也有所配置。
R 字樣的品牌識別，就算是本次所試駕的非正統 R 車型也有所配置。
20 吋的圈胎組合式樣，與小改前維持相同設計。
20 吋的圈胎組合式樣，與小改前維持相同設計。
當然，這已經不是我們第一次試駕小改款 Tiguan 車系，也就不會對於本車的內裝有過多驚艷之處。在相同的格局下，本車僅有方向盤、飾板、頂棚等做出樣式、用色的差異化，整體以深色為基調，與時下流行的性能車的塑造手法並無二致；不過，值得一提的，是方向盤為 R-Line 專屬的造型設計，質感上乘之餘也能供應與豪華品牌列強相仿的握感。至於 Allspace 車系所一貫要強調的空間配置、座椅材質、空間機能等，都與先前我們所體驗的 330 式樣相同，完全符合5＋2 在「擴增空間輔助」的特性。

Tiguan Allspace 的內在格局與鋪陳不意外地同樣採用家族化設計。
Tiguan Allspace 的內在格局與鋪陳不意外地同樣採用家族化設計。
方向盤算是筆者認為在 380 TSI R-Line Performance 上的亮點，握感與質感兼具。
方向盤算是筆者認為在 380 TSI R-Line Performance 上的亮點，握感與質感兼具。
前雙電動可調式座椅，無論就材質或是乘坐感受上與 330 完全相同；本車僅就其 R 元素進行鋪裝。
前雙電動可調式座椅，無論就材質或是乘坐感受上與 330 完全相同；本車僅就其 R 元素進行鋪裝。
作為已家用為出發點的 5＋2 SUV，Tiguan Allspace 的第二排乘坐表現一向不會讓人失望。
作為已家用為出發點的 5＋2 SUV，Tiguan Allspace 的第二排乘坐表現一向不會讓人失望。
會選購 5＋2 車型，無非就是需要更靈活、寬廣的空間，本車擴充量能高達 1,775 L 的容積絕對不會讓你失望。
會選購 5＋2 車型，無非就是需要更靈活、寬廣的空間，本車擴充量能高達 1,775 L 的容積絕對不會讓你失望。
Volkswagen 在台灣市場的操作戰略，一直都是以滿配、高 CP 值為首要目標，但曾幾何時，越來越嚴苛的環保法規卻讓車廠必須加快在優化引擎科技，換來的就是更高的成本，而這也完全反映在前端的銷售價格上，上達 194.8 萬元的售價對應到 Volkswagen 這個品牌不免讓人卻步，但台灣分公司也確實端出滿滿的牛肉，將幾乎您能想到的各種配備都列為標準配置。

以配備完整度、以及運動化的視覺觀感而言，Tiguan Allspace 380 TSI R-Line Performance 確實能夠給予接近滿分的水準。
以配備完整度、以及運動化的視覺觀感而言，Tiguan Allspace 380 TSI R-Line Performance 確實能夠給予接近滿分的水準。
只是，單就 Tiguan Allspace 的編成來看，若是以「家庭」訴求為出發點來進行選購，會不會以 R-Line 作為名義的各項套件或底盤科技就成為了一種「想要」而非「必要」的存在？在 330 與 380 彼此在動力操駕的差異上不若預期般大時，三十萬的價差是否真的有入手旗艦車型的必要，值得思考，畢竟目前家用受眾所在乎的科技如 IQ.DRIVE、雙前座電動可調座椅、擴充量能達 1,775 L 的車廂空間，各編成其實都是相同的。

但若從 Tiguan Allspace 原本相對於 Tiguan 所賦予的「輔助銷售」定位來看，多一個頂級車型、多一個更具運動感氛圍的選擇、多一個「輔助銷售」的幫手，期望以更多的車型滿足市場中不同需求的聲音，這一點，至少可以給 Volkswagen Taiwan 一個肯定。

若以「家庭」使用訴求而言，這個 R，真的是個必須嗎？
若以「家庭」使用訴求而言，這個 R，真的是個必須嗎？
更進一步，若踏出品牌之外的市場來看，Tiguan Allspace 在 5＋2 休旅的市場中，所面臨的敵手眾多，舉凡供應油電複合動力的 Hyundai Santa Fe 還有同門兄弟 Kia Sorento、設計更加獨樹一格的 Peugeot 5008 等，都是編成選擇更多、旗艦款價格也都挺吸引人的選擇。更甚者，剛發表不久且熱銷暢旺的自家兄弟 Škoda Kodiaq RS，更是以標配 DCC 主動式電子懸吊系統、官方售價 189.9 萬元的姿態，成為歐系 5 + 2 性能作的佼佼者；相對於這些強大對手，Tiguan Allspace 380 TSI R-Line Performance 的最大優勢，相信絕對是依附在 Tiguan 此銷售金雞母的魅力平台上，但要如何讓其表現得更搶眼？讓消費者有種「非它不可」的必要性？讓 Tiguan 車系可以繼續克敵制勝？應該是 Volkswagen Taiwan 可以多加思考的課題。

好貴的越野露營車，Delta4x4打造Rolls-Royce Cullinan越野套件

終於確認了，Musk表示Tesla Cybertruck與Roadster 2023年量產

【試駕】大改款Skoda Fabia 1.5 TSI 超值小車”大”進化!

我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

注意啦！若義務役役期延長至1年或10個月，您支持嗎？

支持
不支持
81.23%18.77%
2022-03-14-2022-03-22
柯文哲事後向賴香伶道歉，您認為他有真心反省檢討嗎？

柯文哲事後向賴香伶道歉，您認為他有真心反省檢討嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀