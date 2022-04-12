▲ 先導測試獲出色成果！保時捷 Taycan 成為電力供需平衡科技的中繼站

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由保時捷、電網營運公司 TransnetBW 及顧問公司 Intelligent Energy System Services（IE2S）共同執行的擬真先導測試中，證實了電力可儲存於智慧電動車的高電壓電池當中，以達到電力平衡。在此前導測試中，五款量產 Taycan 車款透過保時捷居家能源管理系統（HEM），在居家環境及實驗室狀態中連結至電網。保時捷工程（Porsche Engineering）專家已事先校正過控制中心的軟體，以確保符合實際測試的條件。





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保時捷全球執行董事會副主席 Lutz Meschke 表示：「保時捷 Taycan 的充電科技，配合上我們的居家能源管理系統與行動充電器產品，在未來有龐大的潛力：這次前導測試證明了如此。而這樣的共享系統所能應用之處，並非僅僅於平衡電力市場，先進綠能充電（green charging）解決方案及其他車輛對電網應用皆是可能的。不止於此，未來電動車若能將電力回充至電網，例如個人光電系統，將能有助於增加可再生能源，並進一步提升大眾對於電動車的接受度。」





隨著可再生能源增加，未來平衡電力對於穩定電網運作也變得更加重要。這是因為即使風能與太陽能無法持續穩定發電，電網仍然必須永遠保持穩定。若電網電力無法穩定維持在50赫茲的頻率，則會有斷電的風險。直至今日，都是以傳統電廠負責緩和波動情形。利用高電壓電池做為緩衝，可帶來雙贏局面：電動車車主可透過平衡電力，而獲得補償。





共享系統即時控制與調節充電過程





前導測試中的資料傳輸關鍵要素，是 IE2S 所開發的雲端共享系統，將電網營運商的平衡電力設定點，轉換成車輛專屬信號，以即時調節與控制電動汽車的充電過程。其共享系統亦可控制高頻同步雙向資料傳輸。為了進行測試，共享系統連結到 TransnetBW 位於斯圖加特附近的溫德林根（Wendlingen）的主控中心。





TransnetBW 財務長 Rainer Pflaum 博士解釋：「真正可衡量的里程碑：專案團隊已能在我們的控制系統與多個電動汽車之間，應用複雜的通訊基礎設施。於此同時，也滿足嚴苛的平衡電力儲存及供給規格要求。如此我們便能將電動汽車整合至未來的智慧電網當中。」





出於安全考量，平衡電力係依德國的嚴格標準而定。前導測試期間，詳盡的測量數據顯示，有達到電網控制系統的目標值。可應用於一級（頻率控制備轉容量，FCR）及二級（自動頻率回復備轉容量，aFRR）平衡電力。迅速穩定電網必須仰賴 FCR，而 aFRR 則需要五分鐘才能完全穩定。相關測量是在控制系統、資產（如 Taycan 車款、家用充電器及居家能源管理系統）及共享系統中進行。針對 FCR，居家能源管理系統功能則延伸至包含本地頻率測量。



