綾瀨遙瘋狂爆食！1人從烤肉吃到中西日式 模樣全記錄
由綾瀨遙、大泉洋主演的《前男友的遺書》11日開播，劇中綾瀨遙飾演愛錢律師，她突破以往戲路形象，大口品嚐美食的場景，讓觀眾吃驚直呼：「吃得好！」
今年是綾瀨遙出道20週年，亦是她首度挑戰飾演律師，造型絕美卻是個會喊出「我不做不會賺錢的工作」的角色，但首集播出後，厲害之處莫過於被稱讚「實在太會吃」，從單人的烤肉開始，一路橫跨中式、西式、日式，許多網友看她這樣吃，直喊有夠紓壓。大泉洋飾演的男主角「篠田敬太郎」，意外以「廚師大泉」登上Twitter熱搜關鍵字，他在劇中多次展現廚藝引發討論，觀眾覺得穿上圍裙的大泉洋很有趣，做出來的料理應該也是相當美味。
綾瀨遙與大泉洋首度合作，兩人在劇中你來我往的對話，讓觀眾直呼組合絕配，大泉洋形容綾瀨遙演技非常完美、NG的次數也很剛好，NG哏的種類非常多，綾瀨遙則覺得大泉洋「比想像中有趣太多」；兩人日前參加綜藝節目宣傳時，還透露在拍戲現場都會模仿全才天王福山雅治的語調來呼喊彼此，讓現場笑聲不斷。
《前男友的遺書》是劇情緊湊的神祕推理故事，一切從生田斗真飾演的「森川榮治」所留下的怪遺書開始，綾瀨遙與大泉洋為了遺產，意外捲入謎團以及接二連三的殺人事件。該劇每週二於friDay影音播出。