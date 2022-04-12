Honda公布電動車發展計畫，預計2030年前推出30款電動車，驚見電動NSX！？

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過去幾年，Honda致力以穩健步伐鞏固現有事業體外，也積極創新成長，並朝向零環境負擔目標前進。自2018年來Honda逐步調整產品線，簡化各車系中等級與車型，至目前總體車型已減少一半，目標至2025年減少1/3，同時降低相關生產成本，至目前已較2018年降低了10%；如此，讓Honda有更大的空間與資源來推動電動化車款。
跨足各個領域的Honda，是目前全球最大的動力裝置製造商，包含：汽車、機車、通用動力產品、船外機至飛機，總體年銷量達3000萬台，為朝向2050年碳中和目標，Honda認為不單只是推出電動化產品即可達到，必須進行全方面的進化，除了電動化，共享電池、氫氣動力等都是未來移動方案，Honda將藉由各種方案與元素組成互聯平台，以利提高社會的移動便利性與效率。
面對接下來的電動車發展計畫，Honda也訂定了新的電池採購戰略，大致將劃分為兩大項目：
- 首先將強化現有鋰電池的採購穩定合作關係，在北美除與GM合作採購Ultium電池外，Honda也仍在尋求新合作對象、再成立新合資公司生產電池的可能性。在中國，則是進一步增強與寧德時代的合作；在日本則是會向Envision AESC採購輕型電動車所需之電池。
- 加快延續自2020年下半年所擬定的下一代電池自主開發的速度，固態電池示範產線預計將會於2024年春天完工並投產。
至於大家最關注的電動車發展布局部分，將會依據各地區市場需求推出各類產品。
自目前至2020年中期前：
- 北美：將會與GM共同開發兩款中大型電動車，其中包括了已經亮相的Honda Prologue，以及一款Acura全新電動SUV。
- 中國：計畫到2027年，共推出10款全新電動車。
- 日本：在2024年初推出100萬日圓級距之小型電動商用車。以及電動微型車〈K Car〉與電動SUV。
2020年後段時期：
- 2026年起，啟用結合全新開發之硬體平台與軟體平台之Honda e: Architecture 電動車平台。
- 透過愈GM集團合作，在2027年後針對北美地區推出在成本與續航力都足以與傳統燃油動力車款具同等競爭力、與大眾市場價格帶支全新電動車。
綜合上述計畫，Honda還計畫在中國廣州與武漢各成立一座專職生產電動車的工廠，以及在北美建立一條電動車專用產線。期望到2030年，在全球各市場共推出自輕型商用車至旗艦車款之總數達30款的電動車產品線，目標總年產量達200萬輛以上。
除了硬體方面，Honda也將同步強化軟體開發，期望透過軟體來提升每款產品的附加價值與互聯性。藉由新的互聯平台將Honda旗下各種產品都連結在一起，以利消費者的資訊聯通。包括電池在內的電動化技術與軟體開發、互聯網技術領域，Honda都將強化開發力道，除增加研發人員，Honda也會積極與其他企業跨界合作，以及投資新創公司來達到目標。
隨著電動車發展計畫，Honda也會藉上述的軟硬體開發所衍生之新產業，擴大整體集團業務範圍；在財務上，即便在疫情與半導體供應短缺影響下，Honda透過全面的降低成本，與業務結構改善，仍達到中長期7%之銷售回報率，至2021年12月31日的第三度末，淨利達1.9兆日圓，整體財務狀況仍相當健康。
如同前言所說的，Honda在未來10年在研發上的預算將達約8兆日圓，其中電動車與其周邊軟體的開發投資將達5兆日圓，同時因應全新的布局，在新技術領域與資源共享部分也將投資達1兆日圓；並且以每年100億日圓的金額，積極投資具高潛力先進技術與商業模式的新創公司，另外，Honda在2022年3月還對外發行了總計達27.5億美元的綠色債券，期望籌措更多資金用於開發電動車與燃料電池車款，以利加快達到環境零影響的社會責任目標。
而最後，在產品計畫中，最受注目的應該是Honda將會對全球市場推出兩款全新運動化車款，就簡報中初步展示圖來判斷，一款應該為傳統雙門跑車，另一款則極有可能為下一代NSX旗艦跑車，這對於車迷與本田迷來說，將可望再現Honda一直以來的運動操駕思維與特色，重現大家喜愛的本田魂。