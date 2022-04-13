BMW X7大改款真面目曝光，分離式頭燈造型引發極大討論

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BMW昨日公布X7大改款的廠照後，讓原本不相信採用分離式車燈設計的車迷們大吃一驚，不僅與現行家族面貌完全無連結，甚至在美觀上也引起正反兩面看法，BMW表示此造型會是未來多款車型的設計走向，意味著現在開始必須逐漸熟悉新世代車款的樣貌，拉回正題，新世代X7的分離式頭燈其上方為LED日行燈，下方才是傳統的遠近燈模組，巨幅的水箱罩依舊是X7的招牌特色，外框特別以金屬銅色調包覆，有效提升整體的視覺質感，而高階的M60i還配置有Cascade Lighting發光隔柵，夜晚點亮時能更容易辨識出新世代車款的不同。
車側與車尾造型相較前緣來說就顯得相對保守，側邊鈑件並未使用過於激進的線條詮釋，不過在大尺寸輪圈的點綴下更易於凸顯側部的跑格感受，尾燈則延續7系列房車的ㄈ字型設計，分離式的造型與前方車燈相互輝映，而廠照這部M60i還配有M Sport Professional套件，不僅在車體多處有黑色飾板及專屬BMW M 50 Years銘牌加持，煞車卡鉗也可選擇黑色或藍色配色，並將輪圈尺寸升級至22吋同時換上四出排氣尾管以強化氣勢。
車艙的最大亮點在於將駕駛儀表與中控螢幕以12.3吋及14.9吋組合而成的超大曲面螢幕取代，之所以採取面螢幕的原因在於所有資訊都能清楚的被駕駛辨識，而中控螢幕採用集團最新的iDrive 8信息娛樂系統，不僅介面更為簡潔同時也保留了語音及手勢控制功能，另外中央鞍座上已不見傳統排檔桿，取而代之的是以撥片為操作方式的檔位選擇器，一旁則保留原有的iDrive旋鈕及駕駛模式等功能按鍵，座位數有2+2+2及2+2+3這兩種配置模式，透過選配還可在中排座位增設螢幕以提供後方乘客額外的娛樂需求。
動力輸出在基本的xDrive40i車型上採用的是3.0升直六渦輪增壓引擎+48V電動馬達，最大馬力比起前一代多出40匹來到375匹，扭力峰值則提升71 Nm來到519 Nm，同時在xDrive四輪傳動系統的幫助下可在5.6秒加速至100 km/h；高階的M60i採用的是排量更大的4.4升V8渦輪增壓引擎+48V電動馬達，523匹最大馬力搭配750 Nm的扭力峰值可在4.5秒內加速破100 km/h；至於性能版的Alpina XB7則在原有V8引擎的基礎上將馬力調升至630匹，僅需4秒便能將車速推升破100 km/h，極速更是上看290 km/h。
售價部分xDrive40i為78,845美金起(約新台幣232萬)，M60i則為104,095美金起(約新台幣306萬)，新世代X7最快在今年第三季正式上市，而性能版的Alpina XB7則需等到明年初才有機會與消費者見面。