挑戰世界第三高峰干城章嘉　呂忠翰期待帶回更多故事

在去年登上台灣最後一座還沒有人爬過的安娜普納峰之後，台灣登山家呂忠翰繼續他實踐夢想的腳步，即將在近期出發前往挑戰世界第3高峰干城章嘉峰(Kangchenjunga)。他也期待此行能帶回更多故事，分享更多自己在路途上的收穫和感想給大家。





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去年成功攀上世界第10高峰——安娜普納峰，呂忠翰成為台灣第一位無氧攀完這座海拔8091公尺、以氣候多變聞名的高峰的登山家。不過在續攀道拉吉里峰時，因為身體不適而提前撤退。之後他在返台後休息了1、2個月，接著就開始長達8個月的訓練。





跌落超過6米的山壁 努力訓練趕上春季攀登計畫











圖說：呂忠翰積極訓練尋求趕上春季攀登計畫。（圖／橘子關懷基金會 提供）





今年有望再度重返 K2 呂忠翰先行探訪干城章嘉





一直以來K2在呂忠翰心中，都有著不一樣的地位，2019年他和張元植曾一度來到距離山巔只差400公尺處，但由於當時發生過小雪崩，在和團隊考量雪況後，決定撤退。雖然有些遺憾，但他當時也表示自己此行收穫滿滿，也很期待能很快再和這個老朋友見面。











圖說：呂忠翰登上安娜 普納峰。（圖／橘子關懷基金會提供）





「基本上前5大高峰要無氧攀登都很難，所以需要一些事前準備。我今年的目標，當然是以我等了20幾年的K2，在那之前我一定要找一座先去當適應。」呂忠翰表示就像2019年那時候一樣，他們有先去攀登馬卡魯峰做高度適應。所以後來去爬K2時，他知道自己的狀態非常、非常好，在攀登時游刃有餘。





挖掘白雪中的寶藏，呂忠翰：期待發現干城章嘉不一樣的美





干城章嘉峰對於國人來說是比較陌生的8千米級高峰，相對於珠穆朗瑪峰、K2等以高度和難度聞名的大山，它確實比較冷僻一點。之前台灣傳奇登山家李小石曾經造訪過，女登山家曾格爾則在去年秋季成功攀登。





行程上，呂忠翰 預計在4月13日晚上出發，接著到尼泊爾處理一些行政手續，16號飛到高聳在雲端的盧卡拉機場，接著再搭直升機到干城章嘉基地營，準備進行高度適應。





「基地營通常在5300到5500公尺的地方，所以你一下直升機就開始要適應了。因為它的基地營比較高一點，所以希望能在最短的時間內，讓身體適應到海拔7000米，甚至是7300、7400左右的高度，這就是我的策略。」呂忠翰表示，這次決定從西南壁(South West Face)上攀，這條路線為英國探險隊於1955年開闢，屬於傳統路線，風險性比較低一些，即使遇到天氣稍微差一點的情況，依然可以走。











圖說：呂忠翰目前正在攀登安娜普爾納峰。（圖／取自K2 Project 張元植X呂忠翰八千計畫臉書）





也因為路線風險低，因此有更多次能做高度適應的機會，「我們一般都是3次的適應，最多就是4次。這次可能可以爭取到4、5次的機會。這樣在我最後一段攻頂的推進來說，才有辦法去爭取到比較合理的時間。」





這座山的難關主要在於登頂日當天，路程比較長且得當天來回，攀登者要在岩雪混合的地形中不斷向右斜上攀登，在8200米後沒有太多休息點，以無氧方式的攀登總時間評估將落在17-21小時之間，對於體能是一大考驗。因此呂忠翰和團隊的想法是盡量推進到第4營，讓自己有更多容錯空間。





而就如同之前幾次的攀登一樣，呂忠翰樂觀的表示自己的心態就是「盡力」，然後享受和山相處、對話的時間。能夠登頂當然對自己是一種肯定，但不會去強求；就像是他欣賞無氧攀登的純粹性，但不會冒著生命危險去堅持這種方式一樣。他說：「探險不是競賽，不是比誰強、比誰快、比誰更有力量，而是去反思——你到底在幹嘛？你為到此，付出了些什麼？」





「很多人會把每一次的攀登，當作是『一生一次』。但我通常不會這樣想，一座山我可以爬好幾次、或是說用不同的方式上去。」呂忠翰說自己這次就是帶著期待干城章嘉的美的那種心情，前往挑戰。





期待那山、那人、還有那些故事 把山當成一位朋友





「我想要去看看這一座山、去認識它，看看它可以給我什麼樣子的能量。我每次去登山，都會遇到一些外國朋友或是雪巴，這些人這是我最期待的部分，每次出去都好像又要去找朋友了。」

得知去年搭配的雪巴嚮導Gesman已經結婚，而且轉行賣東西，呂忠翰笑說若有遇到一定要虧一虧他，而自己也會珍惜那些美好的記憶和一起為登頂而努力的時光。當然，也包括多次共患難的南韓友人金未坤。「會想和這些像家人一樣的人，再一起生活一段時間。我希望能帶回來很多我看到的、我聽到的、我去做的，我努力去做的一些故事回來分享。」





「我把這座山當朋友，朋友會給你很多能量，讓你靈魂變大。我期待能在頂峰看到不一樣的視野，期待發現它的美。感受『原來我能從其他地方看你』的可能。」











前進十四峰｜大夢計畫 ：





台灣登山家呂忠翰(阿果)2013年首次攀登八千公尺高峰，世界第13高峰 - 迦舒布魯II (Gasherbrum 2, 8035m)，是台灣人首次在喀喇崑崙山脈登頂。





橘子關懷基金會倡議冒險精神教育價值，完成征服北極、前進南極點挑戰後，預計以三年時間贊助阿果八千頂峰攀登計劃計畫，進行世界第三極 –極高挑戰，完成剩下八九座八千頂 峰攀登計劃計畫 。基金會期許成為青年勇於冒險的推手，打開冒險的各種想像，提供冒險支持和機會，讓青年具備挑戰自己的能力，突破舒適圈，迎向未知挑戰，將冒險精神的價值落實於生活中。冒險的一小步，人生的一大步，讓敢冒險的年輕人成為台灣進步的力量！





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