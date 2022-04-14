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嘴巴有味道？網靠「1招」除異味　涼爆漱口水一秒清醒

▲有些人刷完牙，口腔還是容易有異味，網友大推三餐飯後用漱口水漱口，可有效減少異味。（圖／取自photoAC）
▲有些人刷完牙，口腔還是容易有異味，網友大推三餐飯後用漱口水漱口，可有效減少異味。（圖／取自photoAC）

記者黃韻文/綜合報導

2022-04-14 07:30:00

注重口腔保健的民眾，除了用牙線清潔、牙膏刷牙，還會搭配漱口水，希望去除口腔異味，並用漱口水來抑制牙菌斑附著。《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近一年來，關於漱口水的網路聲量表現，分析最受網友關注的熱門品牌及選購考量。

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觀察網友最常討論的漱口水品牌，第一名竟不是口味眾多的李施德霖，廣受大眾好評並奪下網路聲量冠軍的反而是刷樂。日前一則「不辣的漱口水」討論串中，大部分民眾都倒向推薦「刷樂，跟其他牌比真的很不辣」、「刷樂，連小孩都不嫌」，由於刷樂漱口水的口味較不刺激，相對好入口，連兒童也能使用，帶動品牌網路聲量成長。

▲刷樂漱口水的口味較不刺激，相對好入口，連兒童也能使用，帶動品牌奪下網路聲量冠軍。（圖／取自刷樂官網）
▲刷樂漱口水的口味較不刺激，相對好入口，連兒童也能使用，帶動品牌奪下網路聲量冠軍。（圖／取自刷樂官網）
第二名則是和各大YouTuber合拍介紹影片的李施德霖，除了線上行銷，李施德霖因推出眾多口味，也是民眾買漱口水的熱門選擇之一，有網友大讚李施德霖漱口水的口味極多，用膩還可以換口味，說法引發民眾熱議附和，「口味多到每次都選不太出來」。由老字號品牌黑人牙膏改名的「好來」漱口水，因為價格實在，且經常在零售通路祭出優惠，深受小資族喜愛。

進一步觀察漱口水的選購因素，民眾最在意的還是漱口水的功效問題，有網友發問：「戴口罩時很容易聞到自己口臭，刷牙好像也沒用，怎麼辦？」引起旁人熱烈回應，「用漱口水，防口臭真的有用」、「三餐飯後漱口水真的差很多」、「用漱口水後，蛀牙頻率下降了」。

消費者除了注重功效，同時也很在意漱口水的口味，就有使用者分享：「最近用了莓果口味的漱口水，甜甜的不刺激，很喜歡」，但也有人認為：「漱口水就是要涼爆，我都用雙倍薄荷，早上起床超醒腦」。

▲漱口水品牌網路聲量排行。（圖／Social Lab社群實驗室提供）
▲漱口水品牌網路聲量排行。（圖／Social Lab社群實驗室提供）

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