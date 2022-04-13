▲ JAGUAR TCS RACING 稱霸 FORMULA E 電動方程式羅馬站

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Mitch Evans 與 Sam Bird 延續週六奪下第四戰冠軍與第 5 名的絕佳表現，兩位隊友在週日第五戰排位賽分別以第4位和第5位進入正賽，並在領先群中相互競爭。在正賽開始後的十分鐘，Mitch Evans 決定性地超越了Jake Dennis，鎖定站上頒獎台的領先優勢，之後持續完美無瑕的操控，陸續超越 André Lotterer與Jean- Éric Vergne取得領先。在安全車進場之前，Mitch Evans 與 Sam Bird 在領先群中進行了數圈的精采追逐。隨著比賽重新開始，憑藉無所畏懼的進攻模式策略與絕佳的效能表現，讓 Mitch Evans 重新奪回領先優勢，奪下羅馬站第二座冠軍。隊友 Sam Bird 同樣表現出色，在比賽中展現了Jaguar I-TYPE 5 的非凡速度，然而在與 Nick Cassidy 爭奪位置發生意外碰撞，導致於最後一圈退賽。
在連續奪下週末雙重賽冠軍後，Mitch Evans 目前在車手積分榜上升至第 4 名，僅落後領先者 9 分，隊友 Sam Bird 排行第 11 名，Jaguar TCS Racing 則在 ABB FIA Formula E 電動方程式錦標賽車隊積分榜上暫居第 5 名。
Jaguar TCS Racing領隊，James Barclay表示：「Jaguar TCS Racing 在羅馬連續贏得兩座冠軍，這樣的成績相當難能可貴，這要歸功於全體團隊不懈的努力，才能為 Jaguar 寫下這個歷史性的週末。我們三年內在羅馬五次站上頒獎台並贏得三場勝利，這裡可說是我們的幸運地，在 Mitch Evans 和車隊出色的表現下，讓賽季能重回正軌。這個賽季的競爭相當激烈，我們將會帶著這股氣勢從羅馬開始，繼續努力爭取摩納哥站的冠軍獎盃。」
Jaguar TCS Racing 9號Mitch Evans表示：「這個週末是個美夢。我本來希望能在羅馬穩定地獲得積分，但連續奪冠簡直不可思議。第一場奪下冠軍很棒，我原以為今天很難再重複一次，因為連續兩天的比賽往往有點棘手，但 Jaguar I-TYPE 5 在賽道上的表現可謂完美。這是我們在羅馬贏得的第三場勝利，在慶祝的時刻之後，我們將帶著這股感覺與氣勢前進摩納哥！」
Jaguar TCS Racing 10號Sam Bird表示：「對於車隊而言這是一個很棒的週末，與 Mitch Evens 一起贏得兩場勝利絕對令人難以置信。我們的賽車狀況非常棒，Jaguar TCS Racing 的備戰工作非常出色，將艱難的開局轉變為勝利的方程式，恭喜每一位參與的團隊成員，我們期待著摩納哥站的到來。」
2022 年 ABB FIA Formula E 電動方程式世界錦標賽第六戰將於 4 月 30 日在摩納哥蒙地卡羅經典街道點燃戰火。