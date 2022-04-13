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2022 LEXUS MY FILM 短影片競賽徵件起跑！

▲ 2022 LEXUS MY FILM 短影片競賽徵件起跑！
▲ 2022 LEXUS MY FILM 短影片競賽徵件起跑！

2GameSome - 有車賞

2022-04-13 16:25:00

Lexus 自 2015 年連續舉辦五屆「新銳影展」，2020 年起轉型為「LEXUS MY FILM 短影片競賽」，累積七屆影像競賽活動吸引近萬件優秀作品投稿。2022「LEXUS MY FILM 短影片競賽」以「我的 Amazing 我主張」為題，鼓勵更多年輕世代大膽創作、展現自我，除維持頗受好評的多元獎項外，今年更與知名影展「台北電影節」合作。獲獎者不僅可參與台北電影節頒獎典禮，與優秀影像人員交流，作品更將在台北電影節影展期間，於每場電影播放前以廣告形式播映，大幅提升被看見的機會！

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今年「LEXUS MY FILM 短影片競賽」領路影片由第二屆最佳影片《魚惘》擔綱，將獲獎作品導演─劉立的 Amazing 主張：「面對未來無懼挑戰」傳達給更多人知悉，作品將少年面對未來時的迷惘過程完美詮釋，獲得評審團們一致認同。Lexus 期待藉由此影片，鼓勵所有參賽選手，即便未來看似迷惘，只要持續發揮「我的 Amazing 我主張」的精神勇敢創作，堅持夢想就能找到屬於自己的道路。

本屆「LEXUS MY FILM 短影片競賽」評審團由台北電影節主席、知名金馬導演─易智言擔任評審長，帶領以手機拍攝電影《怪胎》入圍金馬最佳新導演─廖明毅，及參與多部賣座電影《返校》、《消失的情人節》等特效製作的金馬最佳視覺效果獎─郭憲聰一同擔任評審，以精準專業的眼光，萃選出潛力新星！

競賽獎項涵蓋最佳影片、導演、動畫、視覺、演員、編劇、Lexus新創獎(僅限學生身份)…等共 9 大獎項，最高 10 萬元獎金與登上台北電影節殿堂機會，鼓勵所有領域的創作者們，詮釋「我的 Amazing 我主張」，帶來更具創意的作品，展現屬於自己的 Amazing！

第三屆LEXUS MY FILM影片競賽，由易智言導演擔任評審長，帶領廖明毅、郭憲聰一同擔任評審。
第三屆LEXUS MY FILM影片競賽，由易智言導演擔任評審長，帶領廖明毅、郭憲聰一同擔任評審。
【LEXUS MY FILM短影片競賽 - 競賽資訊】

■ 競賽名稱：LEXUS MY FILM短影片競賽

■ 競賽主題: 我的Amazing 我主張

■ 徵件期間：即日起至05/29(日)23:59

■ 作品規範：2分鐘內短片，拍攝工具與影片類型均不限，動畫、數位影音皆可，並不限定車子入鏡

■ 參賽資格：組隊人數不限，亦無年齡與國籍限制

■ 官方網站：https://www.lexus.com.tw/lexusmyfilm/

■ 詳細辦法請上LEXUS MY FILM 短影片競賽官網查詢

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