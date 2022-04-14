巷仔內／烏軍標槍飛彈打爆俄軍　戰車無用論再起

俄羅斯在2月24日出兵攻打烏克蘭，俄軍裝甲部隊攻勢遭遇烏軍標槍飛彈等各式反裝甲武器阻擋，俄軍戰車損失慘重，再度引發「戰車無用論」的爭論。
戰車於第一次世界大戰問世後，具備火力、防護力與機動性而成為陸戰武器霸主，直到1970年代戰車的地位開始受到挑戰。第一次戰車無用論出現在1973年第四次以阿戰爭，埃及軍隊利用前蘇聯製的9M14（北約稱為AT-3火泥箱Sagger）反裝甲飛彈大量擊毀以色列戰車，以軍在18天戰爭中損失700輛主力戰車。之後機動性、火力更強的攻擊直升機出現，大噸位的主力戰車更被認為已非戰場必要武器。
隨著反戰車武器普及化，各國提出各式各樣的戰車防護科技，包括複合式裝甲、爆炸式反應裝甲、主動防禦系統（APS）等，但是這樣的代價是戰車造價不斷攀升與重量大增，例如陸軍新購的M1A2T戰車未加裝主動防禦系統已經重達60噸，讓許多人擔憂台灣為人詬病的道路品質能否承受M1A2T的重量。
現代戰場強調機動性與反恐，讓主力戰車越來越難以擔任主力攻擊武器的角色，包括英國陸軍與美國海軍陸戰隊都在大砍戰車數量，許多國家開始以輕型裝甲車與無人機取代主力戰車的地位。
儘管如此，戰車還是有其不可取代地位，在戰爭最後收尾階段，必須靠陸軍進行地面掃蕩，戰車可以提供步兵火力支援、固守防線，攻擊直升機固然戰力較戰車強大，但是僅能提供火力支援，無法向地面部隊一樣佔領土地，若戰車能持續提升反反裝甲武器能力，在現代戰場上還是有存在的價值。