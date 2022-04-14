COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

巷仔內／烏軍標槍飛彈打爆俄軍　戰車無用論再起

▲三軍聯戰訓練實彈測考，陸戰隊66旅官兵射擊標槍飛彈。(圖／軍聞社提供)
▲三軍聯戰訓練實彈測考，陸戰隊66旅官兵射擊標槍飛彈。(圖／軍聞社提供)

記者呂炯昌／特稿

2022-04-14 10:30:002022-04-14 10:45:11

俄羅斯在2月24日出兵攻打烏克蘭，俄軍裝甲部隊攻勢遭遇烏軍標槍飛彈等各式反裝甲武器阻擋，俄軍戰車損失慘重，再度引發「戰車無用論」的爭論。

我是廣告 請繼續往下閱讀
戰車於第一次世界大戰問世後，具備火力、防護力與機動性而成為陸戰武器霸主，直到1970年代戰車的地位開始受到挑戰。第一次戰車無用論出現在1973年第四次以阿戰爭，埃及軍隊利用前蘇聯製的9M14（北約稱為AT-3火泥箱Sagger）反裝甲飛彈大量擊毀以色列戰車，以軍在18天戰爭中損失700輛主力戰車。之後機動性、火力更強的攻擊直升機出現，大噸位的主力戰車更被認為已非戰場必要武器。

隨著反戰車武器普及化，各國提出各式各樣的戰車防護科技，包括複合式裝甲、爆炸式反應裝甲、主動防禦系統（APS）等，但是這樣的代價是戰車造價不斷攀升與重量大增，例如陸軍新購的M1A2T戰車未加裝主動防禦系統已經重達60噸，讓許多人擔憂台灣為人詬病的道路品質能否承受M1A2T的重量。

現代戰場強調機動性與反恐，讓主力戰車越來越難以擔任主力攻擊武器的角色，包括英國陸軍與美國海軍陸戰隊都在大砍戰車數量，許多國家開始以輕型裝甲車與無人機取代主力戰車的地位。

儘管如此，戰車還是有其不可取代地位，在戰爭最後收尾階段，必須靠陸軍進行地面掃蕩，戰車可以提供步兵火力支援、固守防線，攻擊直升機固然戰力較戰車強大，但是僅能提供火力支援，無法向地面部隊一樣佔領土地，若戰車能持續提升反反裝甲武器能力，在現代戰場上還是有存在的價值。

▲加裝「戰利品」(Trophy)主動防護系統的美軍M1A2戰車。（圖／拉菲爾先進防禦系統公司RAFAEL Advanced Defense System）
▲加裝「戰利品」(Trophy)主動防護系統的美軍M1A2戰車。（圖／拉菲爾先進防禦系統公司RAFAEL Advanced Defense System）

傳增購AH-64E阿帕契直升機　陸軍否認：目前沒這案子

坦克大戰！俄、烏都用T-72戰車　專家：好用、庫存量大

烏東大會戰開打在即！俄羅斯、烏克蘭T-72戰車大對決

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

注意啦！若義務役役期延長至1年或10個月，您支持嗎？

支持
不支持
81.23%18.77%
2022-03-14-2022-03-22
柯文哲事後向賴香伶道歉，您認為他有真心反省檢討嗎？

柯文哲事後向賴香伶道歉，您認為他有真心反省檢討嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀