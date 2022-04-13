▲ 新台幣 864.8 萬起！Mercedes-Benz G-Class Hero 系列僅 25 席限量登場

我是廣告 請繼續往下閱讀
Mercedes-Benz G 500 AMG Line Hero 則換上了消光瓷釉白車漆，搭配 AMG Line與夜色套件，配上 20 吋 AMG 五輻雙肋式霧黑輕合金輪圈、Exclusive Line 豪華內裝套件、G manufaktur Nappa 真皮座椅、雙色Nappa真皮包覆的多功能跑車方向盤，飾板則改以金屬編織紋設計，更添專屬風格。
以Mercedes-AMG G 63 打造的 Hero 系列，有著的紐柏林消光綠車漆，搭配 AMG 夜色套件、消光黑後保桿與車頂，輪圈換上 22 吋 AMG 交叉輪輻式鍛造黑色輕合金式樣，內裝更有 Exclusive Line 內裝套件、AMG 高性能方向盤、以綠色縫線點綴之 Nappa 真皮，最後再以 AMG 碳纖維飾板點綴，從裡到外展露硬派風格。
Mercedes-Benz G 500 Hero 系列 簡易規格表
外觀
內裝
MY22/22含特仕版建議售價
G 500
Exclusive Hero
|- G manufaktur特殊漆-消光絲綢金(677)
- Exclusive Line外觀套件(P23)
- 19吋五輻雙肋式輕合金輪圈(RK2)
|- Superior Line頂級內裝套件(P77)
- G manufaktur Nappa真皮-咖啡(924)
- 多功能跑車方向盤(雙色Nappa真皮包覆)(ZL3)
- 雙色儀表板內裝(ZI3)
- G manufaktur黑色鋼琴烤漆飾板(ZG2)
- 米白色安全帶(S44)
NT$ 864.8 萬起
G 500
AMG Line Hero
|- G manufaktur特殊漆-消光瓷釉白(659)
- AMG Line跑車化套件(P31)
- 夜色套件(P55)
- 同車色備胎外蓋圈緣(RB5)
- 20吋AMG五輻雙肋式霧黑輕合金輪圈(R16)
|- Exclusive Line豪華內裝套件(P76)
- G manufaktur Nappa真皮-鈦白/黑(953)
- 多功能跑車方向盤(雙色Nappa真皮包覆)(ZL3)
- 金屬編織紋飾板(VA5)
NT$ 842 萬起
Mercedes-AMG G 63 Hero 系列 簡易規格表
外觀
內裝
MY22/22含特仕版建議售價
G 63
Hero
|- G manufaktur特殊漆-紐柏林消光綠(376)
- AMG夜色套件(P56)
- AMG夜色套件 II (PAZ)
- 消光黑後保桿/輪拱(CK9)
- 消光黑車頂(F86)
- 22吋AMG交叉輪輻式鍛造黑色輕合金(RG4)
|- Exclusive Line內裝套件(P76)
- AMG高性能方向盤(碳纖維/DINAMICA)(L6H)
- Nappa真皮 – 黑 附綠色縫線(906)
- AMG碳纖維飾板(ZG6)
NT$ 1,065.2 萬起