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新台幣 864.8 萬起！Mercedes-Benz G-Class Hero 系列僅 25 席限量登場

▲ 新台幣 864.8 萬起！Mercedes-Benz G-Class Hero 系列僅 25 席限量登場
▲ 新台幣 864.8 萬起！Mercedes-Benz G-Class Hero 系列僅 25 席限量登場

2GameSome - 有車賞

2022-04-13 16:55:00

繼 Mercedes-AMG G 63 "Edition 55" 僅限量五席的 55 週年特仕版後，Mercedes-Benz Taiwan 又推出了三款特仕車型：Mercedes-Benz G 500 Exclusive Hero、AMG Line Hero 與 Mercedes-AMG G 63 Hero。特仕車立基 Mercedes-Benz G 500 與 Mercedes-AMG G 63 兩基礎，以 G manufaktur 特殊漆、G manufaktur Nappa 真皮座椅等打造，限量 25 個名額。

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Mercedes-Benz G 500 Exclusive Hero 披上了消光絲綢金的車漆，搭配 Exclusive Line 外觀套件、19 吋五輻雙肋式輕合金輪圈、Superior Line 頂級內裝套件、G manufaktur Nappa 真皮、多功能跑車方向盤、雙色儀表板內裝、G manufaktur黑色鋼琴烤漆飾板與米白色安全帶。

Mercedes-Benz G 500 AMG Line Hero 則換上了消光瓷釉白車漆，搭配 AMG Line與夜色套件，配上 20 吋 AMG 五輻雙肋式霧黑輕合金輪圈、Exclusive Line 豪華內裝套件、G manufaktur Nappa 真皮座椅、雙色Nappa真皮包覆的多功能跑車方向盤，飾板則改以金屬編織紋設計，更添專屬風格。

以Mercedes-AMG G 63 打造的 Hero 系列，有著的紐柏林消光綠車漆，搭配 AMG 夜色套件、消光黑後保桿與車頂，輪圈換上 22 吋 AMG 交叉輪輻式鍛造黑色輕合金式樣，內裝更有 Exclusive Line 內裝套件、AMG 高性能方向盤、以綠色縫線點綴之 Nappa 真皮，最後再以 AMG 碳纖維飾板點綴，從裡到外展露硬派風格。

 Mercedes-Benz G 500 Hero 系列 簡易規格表

 

外觀

內裝

MY22/22含特仕版建議售價

G 500 

Exclusive Hero 

- G manufaktur特殊漆-消光絲綢金(677)

- Exclusive  Line外觀套件(P23)

- 19吋五輻雙肋式輕合金輪圈(RK2)

- Superior Line頂級內裝套件(P77)

- G manufaktur Nappa真皮-咖啡(924)

- 多功能跑車方向盤(雙色Nappa真皮包覆)(ZL3)

- 雙色儀表板內裝(ZI3)

-  G manufaktur黑色鋼琴烤漆飾板(ZG2)

- 米白色安全帶(S44)

NT$ 864.8 萬起

G 500 

AMG Line Hero

- G manufaktur特殊漆-消光瓷釉白(659)

- AMG Line跑車化套件(P31)

- 夜色套件(P55)

- 同車色備胎外蓋圈緣(RB5)

-  20吋AMG五輻雙肋式霧黑輕合金輪圈(R16)

- Exclusive Line豪華內裝套件(P76)

- G manufaktur Nappa真皮-鈦白/黑(953)

- 多功能跑車方向盤(雙色Nappa真皮包覆)(ZL3)

- 金屬編織紋飾板(VA5)

NT$ 842 萬起

※詳情請洽台灣賓士授權經銷商 (即刻了解更多：https://mbtw.me/rrj )

Mercedes-AMG G 63 Hero 系列 簡易規格表

 

外觀

內裝

MY22/22含特仕版建議售價

G 63

Hero

-  G manufaktur特殊漆-紐柏林消光綠(376)

-  AMG夜色套件(P56)

-  AMG夜色套件 II (PAZ)

-  消光黑後保桿/輪拱(CK9)

-  消光黑車頂(F86)

-  22吋AMG交叉輪輻式鍛造黑色輕合金(RG4)

-  Exclusive Line內裝套件(P76)

-  AMG高性能方向盤(碳纖維/DINAMICA)(L6H)

-  Nappa真皮 – 黑 附綠色縫線(906)

-  AMG碳纖維飾板(ZG6)

NT$ 1,065.2 萬起

※詳情請洽 AMG Performance Center 旗艦中心 (即刻了解更多：https://mbtw.me/rrj )

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