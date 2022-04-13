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Kia 追加推出 Stonic 1.0T「GT-line」！中和展示中心同步開幕

▲ Kia 追加推出 Stonic 1.0T「GT-line」！中和展示中心同步開幕
▲ Kia 追加推出 Stonic 1.0T「GT-line」！中和展示中心同步開幕

2GameSome - 有車賞

2022-04-13 17:25:01

Kia 總代理台灣森那美起亞在今日（4/13），正式發表全新 Stonic 1.0T 智慧油電 GT-line，並與新美起亞汽車共同攜手，宣告採用全新品牌識別 2.0 的新北中和展示中心同步開幕。

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Kia 總代理台灣森那美起亞總裁李昌益宣布 Stonic 1.0T 智慧油電 GT-line 建議售價 88.9 萬正式上市。
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台灣森那美起亞攜手新美起亞汽車打造大台北地區首座全新品牌識別 2.0 的新北中和展示中心。
台灣森那美起亞攜手新美起亞汽車打造大台北地區首座全新品牌識別 2.0 的新北中和展示中心。
Stonic 1.0T 智慧油電 GT-line 升級專屬配備

全新 Stonic 1.0T 智慧油電 GT-line 以 Kia 專屬虎鼻式造型水箱護罩配上下方撞色的三氣孔 GT-line 專屬運動化外觀造型設計，加上四點式 LED 日行燈與 Tiger Eyeline 造型頭燈組，搭配類金屬幾何造型外飾 LED 霧燈。此外，1.0T 智慧油電 GT-line 不僅擁有專屬雙色搭配，共有芎蒼灰車身搭配雲雀黃車頂色、芎蒼灰車身色搭配艷麗紅車頂色兩款，搭配 GT-line 專屬的鋼琴烤漆外後視鏡、17 吋雙色切削輪圈，與車尾跑格化雙邊尾飾管等配備。車室的設計則搭載運動化 D-Cut 方向盤，搭配類金屬及類碳纖維飾板與 Tiger Nose 紋路複合材質座椅。

Stonic 1.0T 智慧油電 GT-line 搭載 Mild Hybrid 智慧油電動力，整合 1.0T-GDi 汽油引擎與 48V 鋰電池在缸內直噴技術和渦輪增壓科技的加持下，1.0T 智慧油電 GT-line 可輸出 120ps/6000rpm 最大馬力和 20.4kgm/2000~3500rpm 最大扭力，搭配 7 速雙離合器自手排系統，整合「 Eco」，「Sport」和「Normal」模式的 Drive Mode 可變行車駕馭系統，油耗表現可達 19.9km/L。

Stonic 全車系標配 DRIVE WiSE 智慧安全輔助系統

Stonic 全車系標配符合 SAE Level 2 自動駕駛分級的 DRIVE WiSE 智慧安全輔助系統，包含 SCC 智慧巡航控制系統、HBA 智慧遠近光燈調節系統、LFA 車道維持輔助系統（全速域），與 FCA 前方主動防撞輔助系統（含行人、騎士、車輛偵測）等完整安全輔助系統。此外，同時搭載 BCA 盲區防撞主動煞車輔助系統、RCCA 後方交通防撞主動煞車輔助系統。被動安全部分，Stonic 全車系採用超過 51% 的 AHSS 先進高強度鋼材的車身結構，並搭配 6 具 SRS 輔助氣囊。

Stonic 另搭載多項前瞻科技，全車系標配 4.2 吋全彩整合智慧型旅程電腦，以及 8 吋多媒體影音觸控系統，並支援無線連結Apple CarPlay™/Android Auto™。車室空間方面具備靈活且彈性的空間使用機能，透過 6:4 分離後座椅設計，行李箱容積可從 352 公升擴充至最大 1,155 公升。

大台北首座全新品牌識別 3S 展示中心開幕

繼北台中、花蓮3S展示中心陸續開幕後，台灣森那美起亞攜手新美起亞汽車，打造大台北地區首座全新品牌識別 2.0 的新北中和展示中心。

新美起亞汽車團隊深耕汽車產業超過 30 年，在乘用車及商用車市場累積了多年服務經驗後，在今年正式加入 Kia 營運行列。新北中和展示中心不僅鄰近好市多中和店，且能快速進入北二高中和交流道。新美起亞汽車透過數位化與個人化互動設計，期盼為 Kia 車主與蒞臨賞車的貴賓提供更全面的品牌體驗。

為與總代理台灣森那美起亞共同攜手、積極布局國內電動車市場，新北中和展示中心服務廠除了提供乘用車、商用車的保養維修服務以外，更同步設置 EV 電動車專屬維修工位，透過 Kia 電動車認證專業技師的支援，未來將提供大台北區消費者更全面的服務，讓車主可以更安心購入 Kia 純電車型。新北中和客戶休息區並備有多個休憩空間，不僅提供免費充電服務，另依不同季節提供限定餐點，致力讓車主每一次進廠都有舒適休息環境與專業服務品質。

新北中和展示中心外觀以 Kia 品牌色黑及白建造，展示中心內部則以可持續性、永續 、智能的概念打造，在大量暖色調木質建材下，搭配活潑明亮的傢俱，營造溫潤質感又不失活力的室內空間。新北中和展示中心並特別設置有專屬交車室，除了讓車輛與所有文件都能安心點交外，也用心規劃獨特的交車流程。

Kia Stonic 2022年式建議售價

規格

1.4

時尚版

1.4

驚豔版

1.0T智慧油電

時尚版

1.0T智慧油電

驚豔版

1.0T智慧油電

GT-line

建議售價

73.9萬

79.9萬

79.9萬

85.9萬

88.9萬

Kia 新北中和展示中心

電話：(02) 8979-3988

地址：新北市中和區中山路二段380號

展示中心營業時間：週一至週日 09:00~21:00

服務廠營業時間：週一至週六 (上午) 08:30~12:00、(下午) 13:00~17:30，週日公休

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