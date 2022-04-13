▲ Kia 追加推出 Stonic 1.0T「GT-line」！中和展示中心同步開幕

全新 Stonic 1.0T 智慧油電 GT-line 以 Kia 專屬虎鼻式造型水箱護罩配上下方撞色的三氣孔 GT-line 專屬運動化外觀造型設計，加上四點式 LED 日行燈與 Tiger Eyeline 造型頭燈組，搭配類金屬幾何造型外飾 LED 霧燈。此外，1.0T 智慧油電 GT-line 不僅擁有專屬雙色搭配，共有芎蒼灰車身搭配雲雀黃車頂色、芎蒼灰車身色搭配艷麗紅車頂色兩款，搭配 GT-line 專屬的鋼琴烤漆外後視鏡、17 吋雙色切削輪圈，與車尾跑格化雙邊尾飾管等配備。車室的設計則搭載運動化 D-Cut 方向盤，搭配類金屬及類碳纖維飾板與 Tiger Nose 紋路複合材質座椅。
Stonic 全車系標配 DRIVE WiSE 智慧安全輔助系統
Stonic 全車系標配符合 SAE Level 2 自動駕駛分級的 DRIVE WiSE 智慧安全輔助系統，包含 SCC 智慧巡航控制系統、HBA 智慧遠近光燈調節系統、LFA 車道維持輔助系統（全速域），與 FCA 前方主動防撞輔助系統（含行人、騎士、車輛偵測）等完整安全輔助系統。此外，同時搭載 BCA 盲區防撞主動煞車輔助系統、RCCA 後方交通防撞主動煞車輔助系統。被動安全部分，Stonic 全車系採用超過 51% 的 AHSS 先進高強度鋼材的車身結構，並搭配 6 具 SRS 輔助氣囊。
Stonic 另搭載多項前瞻科技，全車系標配 4.2 吋全彩整合智慧型旅程電腦，以及 8 吋多媒體影音觸控系統，並支援無線連結Apple CarPlay™/Android Auto™。車室空間方面具備靈活且彈性的空間使用機能，透過 6:4 分離後座椅設計，行李箱容積可從 352 公升擴充至最大 1,155 公升。
大台北首座全新品牌識別 3S 展示中心開幕
新美起亞汽車團隊深耕汽車產業超過 30 年，在乘用車及商用車市場累積了多年服務經驗後，在今年正式加入 Kia 營運行列。新北中和展示中心不僅鄰近好市多中和店，且能快速進入北二高中和交流道。新美起亞汽車透過數位化與個人化互動設計，期盼為 Kia 車主與蒞臨賞車的貴賓提供更全面的品牌體驗。
為與總代理台灣森那美起亞共同攜手、積極布局國內電動車市場，新北中和展示中心服務廠除了提供乘用車、商用車的保養維修服務以外，更同步設置 EV 電動車專屬維修工位，透過 Kia 電動車認證專業技師的支援，未來將提供大台北區消費者更全面的服務，讓車主可以更安心購入 Kia 純電車型。新北中和客戶休息區並備有多個休憩空間，不僅提供免費充電服務，另依不同季節提供限定餐點，致力讓車主每一次進廠都有舒適休息環境與專業服務品質。
規格
1.4
時尚版
1.4
驚豔版
1.0T智慧油電
時尚版
1.0T智慧油電
驚豔版
1.0T智慧油電
GT-line
建議售價
73.9萬
79.9萬
79.9萬
85.9萬
88.9萬
電話：(02) 8979-3988
地址：新北市中和區中山路二段380號
展示中心營業時間：週一至週日 09:00~21:00
服務廠營業時間：週一至週六 (上午) 08:30~12:00、(下午) 13:00~17:30，週日公休