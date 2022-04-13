▲ Kia 追加推出 Stonic 1.0T「GT-line」！中和展示中心同步開幕

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Kia 總代理台灣森那美起亞總裁李昌益宣布 Stonic 1.0T 智慧油電 GT-line 建議售價 88.9 萬正式上市。

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台灣森那美起亞攜手新美起亞汽車打造大台北地區首座全新品牌識別 2.0 的新北中和展示中心。

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Stonic 1.0T

智慧油電

GT-line

升級專屬配備

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鋰電池

，

Stonic

全車系標配

DRIVE WiSE

智慧安全輔助系統

Stonic 全車系標配符合 SAE Level 2 自動駕駛分級的 DRIVE WiSE 智慧安全輔助系統，包含 SCC 智慧巡航控制系統、HBA 智慧遠近光燈調節系統、LFA 車道維持輔助系統（全速域），與 FCA 前方主動防撞輔助系統（含行人、騎士、車輛偵測）等完整安全輔助系統。此外，同時搭載 BCA 盲區防撞主動煞車輔助系統、RCCA 後方交通防撞主動煞車輔助系統。被動安全部分，Stonic 全車系採用超過 51% 的 AHSS 先進高強度鋼材的車身結構，並搭配 6 具 SRS 輔助氣囊。





Stonic 另搭載多項前瞻科技，全車系標配 4.2 吋全彩整合智慧型旅程電腦，以及 8 吋多媒體影音觸控系統，並支援無線連結Apple CarPlay™/Android Auto™。車室空間方面具備靈活且彈性的空間使用機能，透過 6:4 分離後座椅設計，行李箱容積可從 352 公升擴充至最大 1,155 公升。





大台北首座全新品牌識別 3S 展示中心開幕





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規格



1.4



時尚版



1.4



驚豔版



1.0T智慧油電



時尚版



1.0T智慧油電



驚豔版



1.0T智慧油電



GT-line



建議售價



73.9萬



79.9萬



79.9萬



85.9萬



88.9萬





Kia

新北中和展示中心