▲ 福斯商旅隨大甲媽祖繞境第 14 年！以無障礙接駁服務獻愛

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長年深耕在地文化不遺餘力的福斯商旅，自 14 年前開始投入大甲媽祖遶境活動，一路走來提供歷年旗下熱門車款擔任服務團隊。Q 版媽祖前導車從 Amarok 2.0 演進至3 .0；作為廟方工作人員最佳勤務專車的 T 型車，從 T5、T6 到今日的 T6.1；另外第三代 Caddy Maxi 曾擔任「媽祖號」，在2011年為日本賑災募款並帶著台灣信眾的愛心前進日本，如今不但已演進至第 5 代車款，更於上個月搶先曝光全新 Caddy California，強化福斯商旅露營車產品線。福斯商旅 14 年來以實際行動陪伴無數虔誠信眾一步一腳印走完每趟遶境路程，成為大甲媽祖遶境活動的重要合作夥伴之一。
近年雖受疫情影響而使大甲媽祖遶境活動規模被迫縮減，但沿途信眾的熱情與虔誠的心意絲毫未因疫情而消退、連續 14 年與大甲媽祖同心相隨的福斯商旅同樣的也沒有缺席，今年共派出 5 台 T6.1 Caravelle 擔任大甲鎮瀾宮的隨行工作車，運用出色空間機能、座椅多變化的特色及飽滿動力為大甲媽祖相關工作人員提供忠實且可靠的支援。
不僅如此，身為台灣福祉車領導品牌的福斯商旅，今年持續提供無障礙接駁車隊，以全台唯一德國進口高頂福祉車：T6.1 Kombi 高頂福祉車，服務年長及行動不便的信眾，幫助他們完成無礙圓夢之路。同時，福斯商旅授權經銷商：富王汽車，位於彰化市中山路之據點也恰好位在每年大甲媽祖遶境路線上。為了替隨行信眾加油，富王汽車亦在展間門口免費提供飲水、茶點給予信眾取用，並開放廁所給予有需要的信眾，扮演支持信眾的堅定力量、陪伴信眾一路向前。