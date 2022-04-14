中華汽車新計劃曝光！Mitsubishi 積極引進 PHEV、MG 國產第四季登場
中華汽車於今日（4/13）法說會上說明2022年展望時提及未來永續經營的新能源車轉型策略，以三大重點為主：積極引進三菱品牌 PHEV 及其它新能源車型、第四季導入 MG 品牌車型國產化生產、評估與鴻華先進（MIH）合作運用其電動乘用車共用平台資源等。
新能源車轉型策略方式包含：
中華汽車近年積極投入自主研發新能源車與多元載具，包括電動商用車、電動機車與自行車、以及無人搬運車（AGV）。今年下半年將推出新世代全新續航里程動力系統的菱利電動車；電動機車部份則持續朝多元能源方案與車型發展，以滿足消費者不同使用情境下的需求。另外，中華汽車也將軟硬體核心技術運用在自主開發無人搬運車與無軌導航機器人等智慧自動化設備，運用在紡織、醫療等產業，並成功為台灣半導體廠商提供客製化解決方案。
在持續經營三菱與 CMC 品牌的同時，中華汽車將爭取多品牌導入：
中華汽車目標永續經營及多品牌的策略發展方向，將有助於提升未來的競爭實力與營運規模，也期待在疫情與國際政治情勢好轉下，國內經濟有較佳表現，整體車市及中華汽車表現能逐年提升。
- 持續爭取三菱品牌新車型導入：包含三菱品牌 PHEV 及其它新能源車型。
- 國產化導入 MG 品牌：基於多元品牌事業發展策略，中華汽車將於第四季導入 MG 品牌車型國產化生產，強化生產線稼動率以確保成本競爭力，並建構多元新能源車產品線。
- 其他品牌合作：在多元品牌事業策略下，中華汽車將持續尋求外部資源合作機會，因此正評估與鴻華先進（MIH）合作，運用其電動乘用車共用平台資源。