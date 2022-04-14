▲ Lamborghini Huracán Tecnica 即日開放接單！預計 2022 年末抵台

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全新 Huracán Tecnica 搭載 5.2 升 V 型 10 缸自然進氣引擎， 在 6,500 rpm 時可輸出與 Huracán STO 相同馬力 640 hp，同時達到 565 Nm 扭力峰值；後輪驅動及後輪轉向設定，使其車身淨重僅有 1,379 kg，重量動力為 2.15 kg/hp，車重前後分配為 41/59% ，極速可達 325 km/h。
Tecnica 標配有源自 Huracán EVO 的 LDVI（Lamborghini Dinamica Veicolo Integrata）車身動態整合系統，能即時控制並預前反饋車輛各項動態表現；其採用後輪驅動及後輪轉向設定並搭載全新 P-TCS ( Performance Traction Control System )性能循跡控制系統及為此車輛重新調校的懸吊系統配置，賦予 ANIMA 動態模式選擇：道路（STRADA）、運動（SPORT）和賽道（CORSA）高度差異化及全新風格。
在街道模式中，車輛後輪轉向在扭距導引輔以 P-TCS 系統相互作動，能確保 Huracán Tecnica 隨時保有高度穩定性及靈活度。啟動運動模式，LDF 七速雙離合變速系統搭配更動感的後輪轉向表現，大幅提升駕駛樂趣；經由 P-TCS 系統作動，能即時判斷扭力分配極限，提供進一步的飄移操駕樂趣。切換至賽道模式，更迅敏的駕控反應與震撼的聲浪，配上特殊調校的動力輸出，提供更直覺線性的油門及換檔反饋，輔以 LDVI 系統精準預測及設定調節，充分發揮車輛扭距導引與 P-TCS 系統的橫向、縱向抓地控制力，更易面對賽道駕駛等各類極端駕駛條件。
Tecnica 全新的煞車冷卻源於 Lamborghini 於賽車運動的成就， 碳纖維陶瓷煞車系統應用空氣動力學設計，採用專為此車輛打造的冷卻導流板及卡鉗通風管道，進一步強化車底空力效益，並將散熱效果最大化，最大程度降低煞車油溫及煞車衰退率，同時有助於降低零件磨耗率，確保車輛保有始終如一的制動性能。
空氣動力與科技工藝的新篇章
不同於家族車系其他車款，Huracán Tecnica 的輪廓靈感來自 Essenza SCV 12，車身尺寸較 Huracán EVO 增長 6.1 公分，在車輛高度與寬度條件相同下，更顯低寬；正面而視，車頭全碳纖維引擎蓋搭配全新車頭保險桿，採以源於 Terzo Millennio 的黑色 Ypsilon 樣式，並配有首見於 Huracán 車系的擾流板設計，一路延伸至側邊進氣口，呼應黑色漆面車頂選配。Tecnica 並配有全新設計的前分流器，更低而開闊的格柵，使氣流通過車輪，大幅優化下壓力及冷卻效率。前擋風玻璃底部增添的黑色色彩，為車輛帶來輕盈的視覺感受。
Huracán Tecnica 直立式後擋玻璃窗，大幅寬闊後方視野，重新打造的輕質碳纖維引擎室蓋更凸顯 Tecnica 珍稀的 V10 自然進氣動力心臟。全新車尾設計，後保險桿將進氣口進一步優化、下擾流板標配與車身同色亦可選配黑色、排氣系統採以品牌經典元素六角形設計。固定式尾翼有助於減少空氣阻力並提升下壓力，有效提升車輛制動和彎道行駛速度時的空力平衡及車身穩定。車輛底部採用新式空氣導流板進行優化效益，有效提高了空氣力學效率。
車主並可選配專為此車輛打造的 Damiso 20 吋鑽石拋光輪圈，其靈感來自於 Lamborghini Vision GT，以經典六邊形設計呈現，並配備 Bridgestone Potenza Sport 專屬特製胎。
義式生活風尚
Huracán Tecnica 的內裝配備可高度調節的運動化座椅，並可選配輕量化門板、輕量化鈦合金材質打造而成的防滾架或輪圈螺絲及四點式安全帶。專為此車輛重新設計的 HMI 觸控式螢幕，可輕鬆控制車輛各項連接設備與 Apple CarPlay 連接功能；受Huracán STO啟發，同樣可由觸控式螢幕控制的遙測系統，針對遙測資料進行即時記錄，並可與車主專屬的 Lamborghini UNICA手機應用程式連動。
除基本款外觀漆色外，Huracán Tecnica 並有超過 200 種 Ad Personam 頂級客製化外觀車色可供選擇，以及專為此車款設計的 Alcantara 麂皮新內飾，包含：縫線設計、顏色以及 Tecnica 主題刺繡。
全新 Huracán Tecnica 預計將於 2022 年末抵臺亮相，總代理 Lamborghini Taiwan 嘉鎷興業，宣布即日起開放接單。