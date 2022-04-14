COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

馬克宏老對手公布外交政策　若當選將尋求北約與俄和解

▲法國極右派總統候選人雷朋（左）13日舉行記者會，公布國際政策。她表示當選後將推進與俄國戰略和解，並避免中、俄同盟，將致力於讓中國等國遵守國際法。圖為她與俄國總統蒲亭會面之資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲法國極右派總統候選人雷朋（左）13日舉行記者會，公布國際政策。她表示當選後將推進與俄國戰略和解，並避免中、俄同盟，將致力於讓中國等國遵守國際法。圖為她與俄國總統蒲亭會面之資料照。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑/綜合報導

2022-04-14 14:59:51

今年法國總統大選由現任總統馬克宏（Emmanuel Macron）與極右翼政黨國民聯盟（Rassemblement national，RN）候選人瑪琳．雷朋（Marine Le Pen）進入第二輪投票，這次大選重演了五年前的對決，然而如今的國際局勢已非昔比，瑪琳．雷朋不僅宣布自己的外交政策將維持獨立、中間和穩定，還表示若自己當選將呼籲北約與俄羅斯之間實現「戰略和解」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據《歐洲時報》、《巴黎人報》等外媒報導，瑪琳．雷朋昨（13）日公布其競選外交政策，強調法國在她的治理下將會維持獨立、中間和穩定路線，他認為「法國不是一個中等國家，而是舉足輕重的大國」，因此回到法國外交的傳統價值將會是對法國有益、有用且必要的。

相較起對手馬克宏在俄烏衝突之間，不斷試圖扮演「和事佬」角色，立場極右的瑪琳．雷朋積極促使法國退出北約組織「軍事一體化」，並稱若自己當選將會在俄烏戰爭結束後，呼籲北約與俄羅斯實行戰略和解。

▲法國總統大選首輪投票由現任總統馬克宏和極右派的瑪琳．雷朋出線，重演2017年大選中，親歐經濟自由派對上疑歐民族主義者的戲碼。（圖／美聯社／達志影像）
▲法國總統大選首輪投票由現任總統馬克宏和極右派的瑪琳．雷朋出線，重演2017年大選中，親歐經濟自由派對上疑歐民族主義者的戲碼。（圖／美聯社／達志影像）
由於過去雷朋被質疑立場親俄，上任後對俄態度成為眾人矚目焦點，對此她則認為「這樣的審判對我來說不公平，事實上我的立場與我在捍衛的都是法國利益，也只有法國利益。我想和蒲亭保持對話也是同個道理。另外，馬克宏之前的立場其實跟我也有相似之處」，

提到與美關係時，雷朋重申法國必須保持「中間」立場，並拒絕「做拜登政府的跟班」，批評拜登政府「總是需要敵人好讓盟友聽令於他」；與亞洲關係上，雷朋認為法國也是該區域重要力量，但為了吸引中國遊客等目的「表現出一種屈服態度」的行為必須停止。
 

法國總統大選首輪投票開始　馬克宏遭極右派女將緊追

共存或清零？亞洲四小龍「2關鍵差異」　走上防疫分岔路

收留19歲外甥卻戴綠帽！哈佛博士舅崩潰「連開6槍」報復

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

注意啦！若義務役役期延長至1年或10個月，您支持嗎？

支持
不支持
81.23%18.77%
2022-03-14-2022-03-22
柯文哲事後向賴香伶道歉，您認為他有真心反省檢討嗎？

柯文哲事後向賴香伶道歉，您認為他有真心反省檢討嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀