馬克宏老對手公布外交政策 若當選將尋求北約與俄和解
今年法國總統大選由現任總統馬克宏（Emmanuel Macron）與極右翼政黨國民聯盟（Rassemblement national，RN）候選人瑪琳．雷朋（Marine Le Pen）進入第二輪投票，這次大選重演了五年前的對決，然而如今的國際局勢已非昔比，瑪琳．雷朋不僅宣布自己的外交政策將維持獨立、中間和穩定，還表示若自己當選將呼籲北約與俄羅斯之間實現「戰略和解」。
根據《歐洲時報》、《巴黎人報》等外媒報導，瑪琳．雷朋昨（13）日公布其競選外交政策，強調法國在她的治理下將會維持獨立、中間和穩定路線，他認為「法國不是一個中等國家，而是舉足輕重的大國」，因此回到法國外交的傳統價值將會是對法國有益、有用且必要的。
相較起對手馬克宏在俄烏衝突之間，不斷試圖扮演「和事佬」角色，立場極右的瑪琳．雷朋積極促使法國退出北約組織「軍事一體化」，並稱若自己當選將會在俄烏戰爭結束後，呼籲北約與俄羅斯實行戰略和解。
由於過去雷朋被質疑立場親俄，上任後對俄態度成為眾人矚目焦點，對此她則認為「這樣的審判對我來說不公平，事實上我的立場與我在捍衛的都是法國利益，也只有法國利益。我想和蒲亭保持對話也是同個道理。另外，馬克宏之前的立場其實跟我也有相似之處」，
提到與美關係時，雷朋重申法國必須保持「中間」立場，並拒絕「做拜登政府的跟班」，批評拜登政府「總是需要敵人好讓盟友聽令於他」；與亞洲關係上，雷朋認為法國也是該區域重要力量，但為了吸引中國遊客等目的「表現出一種屈服態度」的行為必須停止。