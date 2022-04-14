▲ 台灣戴姆勒亞洲商車合併賓士卡車！年度形象影片《FUSO Leads引領成就》登場

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活動一開始，DTAT 董事長林純姬開心宣布：「透過 FUSO 及 Mercedes-Benz Trucks 兩大商用車龍頭品牌整併後，將可為全台更多頭家及運匠帶來嶄新的服務，並為台灣戴姆勒亞洲商車寫下全新篇章。」緊接著，DTAT 執行長王立山進一步說明：「在雙品牌整併後，中、重車及巴士的產品線將更為完整，擴大整個服務版圖，透過更多噸數的產品選擇，深入各產業需求例如，長途運輸、旅遊業及消防救災特種車輛。」
針對雙品牌整併後的策略及目標，DTAT 執行長王立山以「H.E.R.O」四個英文字首來分享未來的四項擘劃，包括「引領產業 High performance setup」將業務模式升級，並強化顧客管理組織中心，DTAT 將提供更完善、更高的服務品質予車主；「引領零排 E-mobility leader」DTAT 將明確設立企業碳排放目標，並與夥伴結盟，共同齊心達成全球2050年淨零排放標準；「引領品質Renaissance package」無論服務或產品品質，一直為 DTAT 長期以來最重視，期望將企業形象、產品品質、顧客好感度提升至全台商車界第一；「引領客服 Operations2.0」將持續優化全台銷售據點及客戶服務系統，提供頭家及客戶嶄新體驗。針對四大目標長期規劃進程各不同，DTAT 將延續領導品牌地位，永遠走在客戶前端，引領頭家航向經營藍海，開創更高佳績。
今年適逢 DTAT 成立五週年慶，2017 年 4 月日本總部為提昇對台灣市場的服務及重視，「台灣戴姆勒亞洲商車」即正式在台成立，以「一起運轉，深耕台灣」的品牌訴求出發，提供車主全方位的銷售服務及強而有力的後盾。DTAT 從 2017 年成立以來，即以不斷自我挑戰，並積極引進嶄新產品及服務，2021 年成功將氫燃料卡車（FUSO F-CELL）運抵來台，更為海外首站亮相展示，讓台灣看見商車新未來。此外，更將全台服務據點逐一升級，顛覆車主對商車服務廠的印象，樹立商車新標竿。同時，DTAT 於社會公益更是不落人後，投入大量所需資源反饋社會，例如2018年花蓮大地震救災時，DTAT 即捐贈兩台巴士及卡車供搜救隊於第一時間使用，其後更深耕道路安全議題，每年舉辦安駕訓練營及高速公路安檢活動，不論任何品牌車主均可免費參加，博得社會一致好評，因此在2021年獲頒交通部金安獎的殊榮。DTAT 在台五周年之際，創下多項創舉，致力開創出新格局。
FUSO 在台深耕超過 60 年，擁有廣大客戶群，其中最為人熟悉，即是邁入第五年的 FUSO HERO 風雲英雄榜活動，自 2018 年推出首部形象廣告影片《FUSO HERO，TAIWAN HERO》，透過影片成功訴說每位 FUSO HERO 的真實故事，獲得許多迴響。今年第五部曲以《FUSO Leads 引領成就》為主題，於 4 月 13 日影片正式上線，《FUSO Leads 引領成就》彰顯出那些不被看見，卻處處可見並享譽國際的台灣隱形冠軍企業，透過微小力量共同串連，如同一個個零件，最後共同匯聚出最耀眼的產品，於國際間發光發熱。過去這 60 年來，正是 FUSO 扮演著串連匯聚的角色，穿梭在不同產業間及大街小巷，也引領著夢想朝更大成就前進，《FUSO Leads 引領成就》影片最後由 FUSO 拖曳著遊輪前進藍海，亦象徵 FUSO 及 Mercedes-Benz Trucks 將共同攜手全台更多車主，引領更大的成就，陪伴車主共同打拼。