▲ Toyota 4 月優惠活動看這裡，豐富分期專案省荷包

車種
優惠方案
ALTIS、VIOS、YARIS
|COROLLA ALTIS享汰舊換新限時優惠價63.9萬元起
VIOS享汰舊換新限時優惠價48.9萬元起
YARIS享汰舊換新限時優惠價52.9萬元起
全車系
|指定車款高額0利率、5年延長保固(限連續準時定保者)、
汰舊換新政府補助再省5萬
車種
分期內容
國
產
車
COROLLA ALTIS
(含HYBRID油電版 & GR SPORT)
50萬36期0利率(貸款總額)
SIENTA
50萬36期0利率(貸款總額)
YARIS
50萬36期0利率(貸款總額)
COROLLA CROSS(含HYBRID油電版 & GR SPORT)
50萬36期0利率(貸款總額)
VIOS
40萬40期0利率(貸款總額)
TOWN ACE
18萬12期0利率(貸款總額)
進
口車
RAV4 (含HYBRID油電版)
40萬30期0利率(貸款總額)
PRIUS PHV 尊爵/旗艦
40萬30期0利率(貸款總額)
PRIUS α
60萬30期0利率(貸款總額)
COROLLA SPORT
40萬30期0利率(貸款總額)
C-HR
40萬30期0利率(貸款總額)
車種
分期專案 – 不含租賃、大口車輛 (營業車適用)
VIOS、YARIS - 「幸福小資」分期專案
頭款1萬元，首年日付50元
C-HR、COROLLA SPORT -「潮世貸」分期專案
60萬84期，月付7,999元
營業車汰舊換新專案
SIENTA、VIOS
顧客利率 3.99%
72期全額貸