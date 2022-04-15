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Toyota 4 月優惠活動看這裡，豐富分期專案省荷包

▲ Toyota 4 月優惠活動看這裡，豐富分期專案省荷包
▲ Toyota 4 月優惠活動看這裡，豐富分期專案省荷包

2GameSome - 有車賞

2022-04-15 12:25:00



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車種

優惠方案

ALTIS、VIOS、YARIS

COROLLA ALTIS享汰舊換新限時優惠價63.9萬元起

  1. 50萬0利率
  2. 5年延長保固(限連續準時定保者)

VIOS享汰舊換新限時優惠價48.9萬元起

  1. 40萬0利率
  2. 5年延長保固(限連續準時定保者)

YARIS享汰舊換新限時優惠價52.9萬元起

  1. 50萬0利率
  2. 5年延長保固(限連續準時定保者)

全車系

指定車款高額0利率、5年延長保固(限連續準時定保者)、

汰舊換新政府補助再省5萬

高額0利率

車種

分期內容







COROLLA ALTIS

 (含HYBRID油電版 & GR SPORT)

50萬36期0利率(貸款總額)

SIENTA

50萬36期0利率(貸款總額)

YARIS

50萬36期0利率(貸款總額)

COROLLA CROSS(含HYBRID油電版 & GR SPORT)

50萬36期0利率(貸款總額)

VIOS

40萬40期0利率(貸款總額)

TOWN ACE

18萬12期0利率(貸款總額)



口車

RAV4 (含HYBRID油電版)

40萬30期0利率(貸款總額)

PRIUS PHV 尊爵/旗艦

40萬30期0利率(貸款總額)

PRIUS α

60萬30期0利率(貸款總額)

COROLLA SPORT

40萬30期0利率(貸款總額)

C-HR

40萬30期0利率(貸款總額)

其他分期：

車種

分期專案 – 不含租賃、大口車輛 (營業車適用)

VIOS、YARIS - 「幸福小資」分期專案

頭款1萬元，首年日付50元

C-HR、COROLLA SPORT -「潮世貸」分期專案

60萬84期，月付7,999元

營業車汰舊換新專案

SIENTA、VIOS

顧客利率 3.99%

72期全額貸

三種車型、專屬塗裝與配備　Mercedes-Benz G-Class Hero 系列限量登場

【油價預測】下週一 (4/18) 起國內汽油預計降 0.2 元、柴油預計降 0.3 元

Lexus 4 月優惠活動看這裡，主打低頭款、低月付

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2022-03-14-2022-03-22
柯文哲事後向賴香伶道歉，您認為他有真心反省檢討嗎？

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