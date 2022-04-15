韓星陳善圭「挖屍體」差點發瘋！殺人犯《惡之心》臉皮厚

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該劇中要聆聽殺人犯的故事，並以分析罪犯的心理為背景，內容皆沉重，但陳善圭表示下戲後不會走不出角色，「雖然我很會投入角色，但是回到家裡後，妻子和孩子們會用燦爛的笑容迎接我。在那一瞬間，我會忘記外面發生的一切，只覺得非常幸福」。
劇中，陳善圭飾演的國榮秀在開挖死者遺體，以及審訊犯人常情緒崩潰生氣，陳善圭透露拍攝時常被劇情吞噬，特別是連續殺人犯厚顏無恥的談論殺人行徑時，讓他難以忍受。陳善圭也稱讚殺人魔演員表演出色，「這部作品每時每刻都分不清是演技還是現實，在犯罪心理分析師和連續殺人犯之間存續的緊張感和氣勢之爭充滿了現實感」。
陳善圭出道20餘年，拍過《ONE THE WOMAN 雙重人生》、《勝利號》、《雞不可失》等影視作品，是韓迷熟知的搞笑綠葉；此次相隔6年回歸電視劇，亦是首次擔任男主角，他坦言非常激動，曾擔心無法適應，好在圈內朋友跟粉絲給予好評，陳善圭因此信心大增。他特別感演員老婆朴寶京（音譯），「我們會互相欣賞對方的演技，並謹慎給予反饋，因為我們覺得要尊重和關懷彼此的演員身分。而當我作為一個普通人、丈夫和父親時，展現出好的一面的話，她也會給予很多稱讚」。
陳善圭參演的作品深受台灣觀眾喜愛，最讓人印象深刻的為電影《雞不可失》，他得知後感激台粉支持，「作為演員能展現出多樣的面貌，得到大家的認可，沒有比這更有意義的瞬間了吧？台灣的觀眾能對我的另一種面貌印象深刻，對此我感到非常開心和幸福。我正在拍攝下一部作品《身價》，電影《Count》、《你和我的季節》等待上映，如果透過這些作品也能發現我的新面貌，我會無比高興。也很期待能夠親眼見到正在讀這篇文章的台灣觀眾們」。《解讀惡之心的人們》全劇可至愛奇藝國際站收看。