這款不一樣！永齡農場高纖Plus+升級版「膳食纖維」翻倍

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青菜百百種，為何獨挑這8種，高皇解釋，經過實驗室專家團隊研究，這8種蔬菜在定量複方之下，配合產生的抗氧化物質、鐵、鈣、膳食纖維及維生素等，是人體每天必需，因此挑選了蔬菜之王「菠菜」、超級野菜「羽衣甘藍」，以及「小松菜、小白菜、甜菜心、美味菜、青江菜、優愛菜」，一包就可以完整攝取一餐的蔬菜營養素。
一般民眾最擔心的是青汁的草腥味，高皇提到：「青汁要好喝，調配的份量及研磨技術很重要。」他解釋，每樣蔬菜比例都是經反覆試驗，採用農委會茶改場的磨粉技術，研磨後顆粒很小，沖泡口感才會好，也去除了蔬菜本身的澀味。另一特色是100％無添加，不使用人工添加物、甜味劑，防腐劑等，喝起來不會過甜，也無須擔心內含化學添加物影響健康。
時時纖纖野菜青汁的8種蔬菜都來自「永齡農場」，成分一目了然，另外，永齡農場跟一般農場很不一樣，回顧2009八八風災，許多人失去家園，「永齡慈善基金會」創辦人郭台銘為協助受災居民當地就業，因此建立了「永齡農場」，全區佔地55公頃，僅開發40餘公頃，全採有機栽種方式，不使用農藥化肥。
永齡農場全年生產三百種以上有機蔬果，是全台規模最大的有機農場，由2009年興建至2015年，六年間養地生息，有機耕作技術逐漸成熟，目前已發展為先進智慧農業園區，提供消費者高品質，可信賴的農產與食品。
夏天來臨，大家擔心蔬菜攝取嚴重不足，今年永齡農場與吉品保健推出的時時纖纖高纖Plus+升級款，除了來源清楚透明，食用方式也很簡單，只要將青汁粉倒入200～300c.c.的水中，攪拌後即可飲用。除了泡水飲用，創意吃法也能加在麥片、優格裡，或是加入豆漿、牛奶變成高纖綠拿鐵，也能拌飯、做成手捲，提供嶄新的健康美味新訴求。