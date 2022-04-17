3因素續干擾怎投資？ 銀行估美元高檔震盪、股債這樣配置

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在景氣部分，美國經歷了2021年高經濟成長的復甦期，根據美國製造業採購經理人指數（PMI）顯示進入高位放緩的小週期，但仍高於50以上景氣擴張區間，另一方面美國職缺需求仍高於實際就業人數，就業市場短期不至於反轉，上述兩大經濟指標說明，美國今（2022）年景氣處於穩定成長的中期經濟復甦週期。
至於各國央行政策方面，中信銀行分析部份已開發國家央行貨幣政策由於因應高通膨情況，已確定加速升息，聯準會也於今年3月啟動升息循環，全年預估將多次升息與縮表以對抗高通貨膨脹。
雖然聯準會在這次升息採取一次到位方式，但從3月預估的長期利率來看，聯準會不預期這次週期需過度升息，整體市場流動性相對寬裕，且3個月短天期利率維持低檔，代表金融市場資金流動性無虞，但基於通貨膨脹高峰期的延長，帶動長天期利率因通貨膨脹風險溢價而加速上升，金融資產評價擴張空間在升息循環中將相對受限，同時，歷經第一季修正後的全球股價目前已回到5年平均本益比下方，為合理區間。
根據上次升息循環經驗判斷，世界指數本益比將限縮於5年均值至-1倍標準差之間，中信銀行研判，全球股價基於中期經濟復甦週期，有基本面主導下的反彈行情，但受限評價擴張空間有限，預估世界指數上緣區間難突破5年均值，個股股價因獲利前景高低，有明顯強弱差別。
也因此，中信銀行提醒，短線上金融市場在過度悲觀下醞釀反彈契機，中期受到通貨膨脹對景氣影響而定，第2季股市在各國對俄羅斯多面向制裁不升級前，應有反彈機會，第3季市場則將反覆檢視高通貨膨脹是否有所回落，以及景氣、企業獲利穩定度而區間震盪。而美債殖利率在景氣維持擴張、通貨膨脹上修但緩步回穩下，預估呈偏上格局；匯市方面，中信銀行認為，鑑於烏克蘭與俄羅斯地緣衝突未解、聯準會政策正常化步伐快於多數7大工業國組織，有利美元維持高檔整理。
中信銀行指出，景氣回到中期經濟復甦週期，今年第2季與第3季金融市場將有反彈機會，但地緣政治、通貨膨脹、景氣、政策等因素交疊下，將對市場情緒造成干擾，同時評價面的擴張在升息循環時也受到限制，建議投資策略需留意抗震盪與通貨膨脹的必要性。
在國家方面，烏克蘭與俄羅斯局勢對歐洲負面衝擊大、中國大陸疫情升溫，故較為看好美國；產業方面，能源為高通貨膨脹下的直接受惠產業，科技則有高定價力以抗通貨膨脹，健護、核心消費等防禦性產業則有抗震效果。
至於債券部分，中信銀行認為，殖利率揚升長期趨勢下，維持公債保守看法，信用債配置上看好存續期短且具利差保護的美國非投資等級債與新興企業債，人民幣債因與美國公債低相關性而有良好抗震效果；外幣方面，美元高檔盤整，非美貨幣將有輪動契機；商品方面，可納入少部分原油、黃金等配置，對抗通貨膨脹同時分散風險。