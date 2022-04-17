找出隱身C肝、滅C肝　部彰攜手台製鞋集團打造無C肝職場

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部彰肝膽腸胃科主任楊智超表示，在臨床上有太多的C肝患者轉變為肝硬化或肝癌，而C肝治療在早年效果不佳且副作用大，近年口服新藥開發，療效佳且副作用低，讓C肝患者看到曙光；民國 109年健保署大幅放寬C肝口服新藥給付條件，只要確認染慢性C肝，不論有無肝纖維化，均可健保給付，才讓C肝患者不必擔心巨額的口服新藥費用，目前更最重要的是，要把隱身在各角落的C肝患者找出來。
部彰「外展門診」 符合資格免費篩檢
楊智超指出，為了把C肝患者找出來，得到部彰醫院曾孔彥院長支持，開設「外展門診」，下鄉到南彰化偏鄉治療C型肝炎，並開設二水日照門診，幫助偏鄉民眾；今年則嘗試和企業合作，安排人力到企業指定地點篩檢，提高員工的檢查意願。
個管師洪雅琳說，國健署已放寬C肝篩檢條件，年滿45至79歲民眾，提供一次的免費篩檢，彰化縣政府並發給篩檢者100元禮券，所以，護肝小組到企業去篩檢時，只要是45至79歲的彰化縣籍員工，不只免費，還可領100元禮券，45歲以下員工，篩檢費用由彰化醫院吸收，希望可以把篩檢觸角延伸到每個角落。
部彰護肝團隊協助 打造「無Ｃ肝職場」
楊智超強調，健康醫療場域不一定要在醫院內，只要對民眾健康有益，護肝團隊度都願意前往企業服務，而此次與重視員工健康的集團合作，願意提供上班時間讓員工在6個不同廠區進行篩檢，雙方合作愉快，他希望以此為範例，和其他企業公司合作，尤其是很多青壯年民眾忙著工作，沒有空到醫院篩檢，只要企業願意提供篩檢時段，他們都可以配合到場免費篩檢，一起來打造健康無C肝的職場環境。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53398
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