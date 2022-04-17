學齡前育兒真困擾　家扶授「快樂親子五招」

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為傳遞兒保35「挺父母、陪孩子、扶起整個家」的精神，以積極同理父母的角度來陪伴育兒路上的每位照顧者，更鼓勵大環境提供家長們友善的育兒支持，特別於家扶FB規劃「兒保值日生」單元，針對所蒐集到0-6歲孩子的父母育兒實況困擾，在四月兒童月邀請名人來分享自身的處理經驗，包括已有育兒經驗者、年資較資深的家長學長、親職教養專家或正為新手父母的名人等精彩分享。
快樂親子五步驟 「不、閉、打、小、孩」
家扶基金會林秀鳳處長表示，家扶推廣多年的快樂親子五步驟「不閉打小孩」，提供家長立即降火心法，可熟記善用：「不」要生氣-深呼吸10下、「閉」上眼睛-靜心10分鐘、「打」給家扶-專線求助0800-07-8585；「小」孩抱抱-擁抱孩子10秒鐘；「孩」要大笑-與孩子大笑10聲。
藝人擔任值日生 分享獨門育兒經
針對家長育兒首要困擾「無法控制自己的情緒」，每個「兒保值日生」都無私分享獨門育兒經。而脾氣火山爆發時快速降溫？鳳小岳分享自己消氣呼吸法，消脾氣這件事，就是你對自己要有愛。如果你不知道該怎麼做這件事的話，就先從呼吸開始，把氣給吐掉、不要用嘆的，反覆幾次能幫助消氣」；新手爸爸蔡昌憲分享，火氣上來時，想一下你的女兒或你的兒子這麼可愛，真的快忍不住了就，深呼吸，或是走動一下、或去廚房喝杯水，讓自己的情緒慢慢降溫，要先把自己的情緒顧好、適時地釋放壓力，好好休息。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53428
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