COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

學齡前育兒真困擾　家扶授「快樂親子五招」

學齡前育兒真困擾　家扶授「快樂親子五招」
學齡前育兒真困擾　家扶授「快樂親子五招」

健康醫療網

2022-04-17 18:31:00

【健康醫療網／記者林怡亭報導】根據家扶基金會甫完成《學齡前兒童之父母育兒生活調查》發現，學齡前幼兒家長所遇到育兒困難的前五大依序為：無法控制自己的情緒50.4%、不瞭解孩子的情緒44.7%、與家人的教養觀念衝突42.1%；配偶(伴侶)照顧分工不均34.2%、無法安撫孩子的情緒33.7%。對照家扶基金會兒童保護實務統計，施虐者因素以「教養問題」50.31%、「情緒行為問題」35.64%等兩項佔比最高。

我是廣告 請繼續往下閱讀
兒保值日生　有經驗者分享經驗

為傳遞兒保35「挺父母、陪孩子、扶起整個家」的精神，以積極同理父母的角度來陪伴育兒路上的每位照顧者，更鼓勵大環境提供家長們友善的育兒支持，特別於家扶FB規劃「兒保值日生」單元，針對所蒐集到0-6歲孩子的父母育兒實況困擾，在四月兒童月邀請名人來分享自身的處理經驗，包括已有育兒經驗者、年資較資深的家長學長、親職教養專家或正為新手父母的名人等精彩分享。

快樂親子五步驟　「不、閉、打、小、孩」

家扶基金會林秀鳳處長表示，家扶推廣多年的快樂親子五步驟「不閉打小孩」，提供家長立即降火心法，可熟記善用：「不」要生氣-深呼吸10下、「閉」上眼睛-靜心10分鐘、「打」給家扶-專線求助0800-07-8585；「小」孩抱抱-擁抱孩子10秒鐘；「孩」要大笑-與孩子大笑10聲。

藝人擔任值日生　分享獨門育兒經

針對家長育兒首要困擾「無法控制自己的情緒」，每個「兒保值日生」都無私分享獨門育兒經。而脾氣火山爆發時快速降溫？鳳小岳分享自己消氣呼吸法，消脾氣這件事，就是你對自己要有愛。如果你不知道該怎麼做這件事的話，就先從呼吸開始，把氣給吐掉、不要用嘆的，反覆幾次能幫助消氣」；新手爸爸蔡昌憲分享，火氣上來時，想一下你的女兒或你的兒子這麼可愛，真的快忍不住了就，深呼吸，或是走動一下、或去廚房喝杯水，讓自己的情緒慢慢降溫，要先把自己的情緒顧好、適時地釋放壓力，好好休息。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53428

喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw

找出隱身C肝、滅C肝　部彰攜手台製鞋集團打造無C肝職場

中年男嘴角潰瘍以為免疫力差　醫苦勸：這是口腔癌

巴金森氏症「好好做運動」　病友照顧者都受惠

我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

注意啦！若義務役役期延長至1年或10個月，您支持嗎？

支持
不支持
81.23%18.77%
2022-03-14-2022-03-22
柯文哲事後向賴香伶道歉，您認為他有真心反省檢討嗎？

柯文哲事後向賴香伶道歉，您認為他有真心反省檢討嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀