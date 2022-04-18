沒繫安全帶車再安全都沒用，前IIHS總裁用親身經歷告訴你原因

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Adrian Lund於美國高速公路安全保險協會（IIHS）任職30多年，並於2006～2017年擔任總裁一職，日前Adrian Lund錄製一段影片講述親身經歷的交通事故。Adrian Lund每天都會開車前往公司，某一日Adrian Lund開著他的BMW以約100km/h速度於州際公路行駛，但前方卻出現另一輛BMW朝他迎面而來，來不及閃避的Adrian Lund只能正面撞擊，接著車頭引擎蓋開始潰縮，車內前安全氣囊也爆開。這還沒結束，撞擊後Adrian Lund的車輛就不受控制旋轉之後更開始翻滾，最後在車側氣囊爆開及翻車後停止下來。Adrian Lund在遭受如此劇烈撞擊所幸無大礙，但身體有多處挫傷，頸部也因翻車遭到壓迫受傷。可是與他對撞的另一名駕駛則不幸在這件事故中身亡，因為她沒有繫安全帶在撞擊後就被拋出車外。
由此可知縱使車體結構再安全，或安全配備全部到位，若沒有繫上安全帶這一切都沒有用，唯有做好一切安全準備才能面對意外。也因如此IIHS一直不斷改革以嚴苛標準測試車輛，而車廠也不斷提升安全及配備科技，如此一來才能讓消費者坐上車以最安全狀態完成旅途，因為沒人知道意外何時到來。