膽道金屬支架引流膽汁　可避免膽管阻塞問題

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嘉義基督教醫院胃腸肝膽科張力仁醫師表示，若膽管內部形成癌症，如膽管癌、胰臟癌、壺腹癌，導致膽汁無法正常引流至壺腹，來到十二指腸幫助消化食物，會使病人出現黃疸、茶色尿（接近紅茶的顏色）、灰白色大便的現象，造成阻塞性黃疸，可以藉由安裝膽道金屬支架舒緩膽汁阻塞問題，協助膽汁藉由支架循著生理途徑來到十二指腸幫助消化食物。
張力仁醫師進一步表示，病人常擔心裝置過程中因膽道金屬支架需放置在病灶上，容易有出血問題，可能導致管腔破裂，另外，患者也擔心膽道金屬支架可能有「滑脫」現象，也就是俗稱的移位，不過金屬支架通常會被癌細胞包覆，因此滑脫機率低，根據長期臨床經驗，兩種狀況發生率低，因此病人及家屬不需太過擔憂。
金屬支架與塑膠支架的差異性
金屬支架能提供膽汁更好的引流，因為金屬支架能夠擴張管腔，使直徑較長，也不易造成膽汁、膽沙、膽泥淤積問題。相較之下，塑膠支架直徑較短，因此引流效果較差，且塑膠支架管腔窄，膽汁是有黏性的液體，會出現阻塞問題，病人約1至3個月就要再替換塑膠支架，更換頻率較金屬支架頻繁。
不過不論是金屬支架或塑膠支架，都會有殘留結晶的問題，結晶聚集在支架內，最後造成膽汁阻塞。但金屬支架若發生阻塞問題，張力仁醫師建議可以透過超音波、電腦斷層檢查判斷是否阻塞，再從中協助病人把堆積在支架的膽沙、膽泥、結石清理乾淨，可是塑膠支架只能重新替換，無法清理支架內的結晶，所以患者在選擇上需多加考慮。
張力仁醫師呼籲，若醫師建議病患放置金屬支架時，應儘速裝上金屬支架，臨床經驗顯示，很多病人得知要裝置金屬支架，會去搜集更多資訊，害怕安裝金屬支架，但病情也在無形中惡化，最後造成無法裝置金屬支架的局面，建議病人及家屬應該與醫療團隊多溝通相信醫師的判斷，才不會錯過最佳黃金治療期。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53423
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