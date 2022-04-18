戴資穎回來了！攜手醫師籲肌肉應重「質」不重量

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小戴表示，「過往在需要量測許多精細身體組成數據時，會需要非常專業的大型量測工具，但家用型體組成計能滿足我的日常需求，每天測量已經變成我的習慣了，而且還可將數據即時上傳到APP，天天督促自己，才能維持最佳狀態面對各項比賽。」
小戴在連續征戰德國公開賽、全英兩站賽事後，接下來將稍作休息，暫定5月重返國際賽場，並盼能多打比賽讓手感加溫，瞄準7月世錦賽及9月杭州亞運，儘管目前沒有比賽，但對自己要求甚高的小戴依舊把體態保持的相當完美，常常有網友敲碗要小戴分享如何擁有好的肌肉質量，小戴分享，「除了訓練跟飲食控制，搭配身體組成分析的工具使用也很重要，可以更清楚知道你身體各部位的肌肉質量，同時就會知道如何加強或調整自己的訓練，隨時讓自己的身體質量得以修正為最佳狀況。」
維持良好的肌肉質量 減緩身體老化的最佳方案
專科醫師林安民分享肌肉質量的重要性，肌肉除了作為日常消耗卡路里，儲備體能之用外，更能使免疫力提升。林安民醫生提及近年來現代人越來越重視健康，運動除了維持健康外，更希望能擁有完美的體態，因此提出肌肉要「質」，也要「量」的新概念，然而如何選擇適合的方式達到目標，首先必須要對自己的身體狀況有所了解，在隨著科技的進步，身體健康的標準也由早期的體重、BMI，到時下流行的體脂肪。
然而除了體脂肪，林安民醫生表示我們更需要關注的是肌肉質量，肌肉質量指數是衡量肌肉、骨骼和身體器官的一個重要指標，擁有良好的肌肉質量，除了可避免運動傷害，也可提高新陳代謝，並燃燒更多卡路里，因此如果有合適的量測工具，不僅可以幫助增肌減脂，更可以提高運動表現。
該知名品牌推出的體組成計，為十二合一的藍牙八點式體組成計，將雙頻技術應用於家用體組成計，即利用「高頻」和「低頻」進行分析，量測數據更精準詳盡，並可透過藍牙無線傳輸功能，將多項數值及標準判定呈於APP上，包含12大身體組成數值（體重、體脂率、體水分率、內臟脂肪指數、肌肉量、肌肉質量、推定骨量、基礎代謝量、體內年齡、體型判定、BMI、MBA判定），共計高達26項量測數值，更提供了四肢細部分析功能，可量測左右側手部、左右側腿部的肌肉量、肌肉質量及脂肪率，評估身體平衡狀態，提供全方位精準量測。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53432
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