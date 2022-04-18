特企／嘉科創造千億產值　讓青年感受到「回嘉真好」

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高鐵站旁若有重大產業建設往往是房價上揚指標，民眾可從北到南科技或產業園區發展看出端倪，而該現象在北台以竹科所在新竹縣市最具代表，依住展雜誌統計，2022與2021年Q1新建案房價比較，高鐵新竹站所在的竹北地區房價從單坪29萬元提升到40萬元，漲幅近4成，另竹縣寶山、竹市北區不到1年均有3成房價上揚。而近年來房價大幅飆漲的台南，受台積電設廠影響，即便屬市郊偏鄉的善化，新屋房價已成交站上4字頭，另台南高鐵站所在的歸仁「沙崙智慧綠能科學城」，新屋房價2020年最低1字頭，至去年最高上看單坪29萬元。
嘉義縣設青年發展處提升就業率 馬稠後產業園區創800億元產值
上任後就積極為嘉義縣開創新局，積極招商引資期盼提升青年就業機會的嘉義縣長翁章梁，個人經歷曾為行政院農業委員會副主任委員及嘉義縣人力發展所所長，因此如何提升產業競爭力及就業率，成為2018年當選縣長後首要目標，上任後更成立「勞工暨青年發展處」提供青年公共參與議題、青年創業及返鄉發展事務平台，績效頗為卓越。而近年來積極推動「馬稠後產業園區」建置，首期產業用地已被30家科技及食品大廠進駐，後期在總統蔡英文親臨動土，未來完工將創造300家廠商進駐、創造2萬名職缺，年產值上看880億元。
中央地方攜手建置 嘉義高鐵特區享地利優勢
從農業大縣轉型到農工科技城的嘉義縣，目前正處產業轉型關鍵時期，當地方設置馬稠後產業園區，中央加碼於同屬嘉義高鐵站所坐落的太保市，由行政院主導設置佔地88公頃，年產值可達380億元「嘉義科學園區」，中央並以極高效率設置籌備處，未來科學園區發展朝向「精準健康」、「智慧農業」及「智慧載具」產業。當近年來國家發展政策，北從嘉義南到屏東，將西部多個縣市定調成為科技廊帶核心，嘉義縣所扮演正是火車頭角色，當中具交通地利優勢的嘉義高鐵特區，因擁中山高與國道3號水上系統交流道及台82東西向快速道路等系統串聯，重劃區具腹地廣闊便於商場開發，未來亦有很高機會如歸仁高鐵有百貨進駐。
回嘉真好 清景麟推嘉義首見享公設星級會館建築
科技產業建置將引入大量高薪職缺，進而創造更多購屋需求，然而為讓返鄉謀職人才，享有一處可匹配身價，兼具星級酒店服務與完善建築規劃住所，近年來屢獲國際建築大獎的「清景麟建築團隊」，推出社區近5000坪，嘉義房市發展史上首場具獨立會館公設造鎮「高鐵國際城」，並導入台南晶英酒店六星級飯店經營顧問管理，社區擁1700坪中庭花園規劃健身房、閱覽室、宴會廳、鐵板燒區、視聽室、泳池等，建材配置比照豪宅等級如採google辦公室、希爾頓飯店同等級樂邁石晶地板，可擋16級強颱大同氣密窗，賀眾牌淨水，INAX龍頭及Panasonic抗菌免治馬桶等，並提供業界最強3年建材保固、5年全棟外牆及陽台衛浴防水保固及業界最長25年結構保固，用心誠心的支持嘉義縣城鎮轉型，讓「回嘉」的購屋族有嘉真好。