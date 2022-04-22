COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

燒烤最佳CP「艾丁格小麥黑啤」回甘多層次　讓美味再加倍

▲不苦回甘的多層次口感，艾丁格小麥黑啤酒與伊比利豬肋條串燒焦香風味相輔相成。（圖／品牌提供）
▲不苦回甘的多層次口感，艾丁格小麥黑啤酒與伊比利豬肋條串燒焦香風味相輔相成。（圖／品牌提供）

生活中心/綜合報導

2022-04-22 17:00:00

近來夯劇《華燈初上》帶起條通風，日式居酒屋躍上熱搜關鍵字，每個下班或是周末假日，走進掛著燈籠木質裝潢的居酒屋，點上一桌香氣四溢的串燒，而正準備大快朵頤時，桌上的啤酒若跟水一樣淡而無味，那可就太可惜了！懂喝的你必定知道，稱職的啤酒除了得冰涼爽快，單喝也要有層次風味，搭餐更得帶出食材的鮮美，讓料理的美味再升級。而究竟美味的串燒，該搭配怎樣的啤酒呢？這就來盤點燒烤最佳CP酒款以及2家雙北人氣爆棚的居酒屋，幫助你成為美酒美食內行人！

我是廣告 請繼續往下閱讀
這款燒烤最佳CP酒款，就是來自德國百年家傳酒廠的「艾丁格小麥黑啤酒」，是全世界黑啤酒中少見的「小麥」黑啤酒，除了一般啤酒使用的大麥以外，更添加50%含量以上的小麥，還有烘焙焦香麥芽，釀造出不苦回甘的黑啤風味，隨即浮現的還有如莊園級淺焙咖啡的果香氣息。多層次的風味變化，讓飲酒的每一階段都有不同的樂趣，顛覆你對黑啤酒的想像。

▲明太子雞肉串搭配艾丁格小麥黑啤酒，讓美味再升級。（圖／品牌提供）
▲明太子雞肉串搭配艾丁格小麥黑啤酒，讓美味再升級。（圖／品牌提供）
而說到居酒屋美食，各式口味的雞肉串、燒烤松阪豬等可是每個老饕的必點清單，透過師傅獨門燒烤技術，呈現出鮮嫩肉質與美味焦香，再搭上風味多層次的艾丁格小麥黑啤酒，與各種烤物焦香多汁的滋味互補，一口燒肉，一口黑啤，把食材美味升級到另一個領域。盤點雙北人氣夯店，這兩家你絕對不能錯過！

大名串燒居酒屋

位於新北新店區的大名串燒居酒屋，由於全年無休，是許多人晚餐宵夜想來點滿滿日式風味的首選，該店店內空間舒適，講究的木質裝潢與布置讓人彷彿置身日本名店。

打開菜單，人氣相當高的蔥鹽雞肉串可說是經典必吃，經過師傅獨門火烤，肉質厚實軟嫩，將肉汁完封鎖住，適當的火侯讓表面呈現金黃焦香，再撒上蔥鹽和大把蔥末，光是視覺上就是滿滿享受。另外，伊比利豬肋條也是饕客必點，嚴選部位油脂豐潤不膩，油花感十足，搭上艾丁格小麥黑啤酒，先喝一口感受冰涼的酒體與綿密雲朵泡沫，醞釀一下大口吃肉的激情，接著不苦且回甘的黑啤風味與肉質的微甜多汁互相提味，再喝一口更可感受到烤物脆皮的焦香口感與黑啤淺焙滋味融為一體，輕鬆完成一場餐酒饗宴。

*老饕必點：蔥鹽雞肉串、伊比利豬肋條

▲蔥鹽雞肉串與艾丁格小麥黑啤酒。（圖／品牌提供）
▲蔥鹽雞肉串與艾丁格小麥黑啤酒。（圖／品牌提供）
魚菜居酒屋

由兩位姊妹所經營的「魚菜居酒屋」已開幕超過10個年頭，雖位於台北捷運南京三民站附近巷弄裡，卻散發濃濃日本風味，老闆的豪爽與熱情也是許多熟客們口耳相傳的標配，店內的經典「燒烤松阪豬」，選用台灣的豬頸肉，肉質Q彈，油脂香氣十足，沾上燒烤醬，喝上一口艾丁格小麥黑啤，讓人一份還想再來一份。

同樣是店內招牌的雞肉串，除了蔥蔥雞肉串，選用台灣在地生產的大蔥做成特製香蔥醬，搭配鮮嫩雞肉，蔥香濃濃肉多汁。還有鹹甜夠味的明太子雞肉串，舖上滿滿的日式明太子醬進行燒烤，光是聞味道就讓人口水直流。香蔥醬與明太子醬的鹹甜味與艾丁格的甘口風味相得益彰，更帶出本身肉質的鮮美，發揮出一加一大於二的美味加乘

*老饕必點：燒烤松阪豬、明太子雞肉串、蔥蔥雞肉串

▲艾丁格小麥黑啤酒如雲朵般綿密的泡沫，散發彷彿淺焙咖啡的香氣，還能感受到口裡回甘的餘韻，更能帶出松阪豬的鮮美。（圖／品牌提供）
▲艾丁格小麥黑啤酒如雲朵般綿密的泡沫，散發彷彿淺焙咖啡的香氣，還能感受到口裡回甘的餘韻，更能帶出松阪豬的鮮美。（圖／品牌提供）
即使忙碌的周間時刻無法親臨居酒屋，在自家廚房做一道簡易的燒烤或外帶回家，倒上一杯艾丁格小麥黑啤酒，最放鬆自在的環境也是另種無可取代的享受！喜愛燒烤的你，艾丁格小麥黑啤酒與燒烤的絕妙組合，是你絕不能錯過的餐酒體驗！

▲艾丁格小麥黑啤酒回甘不苦，讓燒烤風味更加提升。（圖／品牌提供）
▲艾丁格小麥黑啤酒回甘不苦，讓燒烤風味更加提升。（圖／品牌提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 


大名串燒
地址：新北市新店區三民路171號
電話： 02-2913-8158
FB粉絲專頁：https://www.facebook.com/chun.hao.ya/

魚菜居酒屋
地址：台北市松山區南京東路五段250巷5-2號
電話：02-2767-2929
FB粉絲專頁：https://www.facebook.com/FishDishes/

《華燈》9間餐廳追起來！蘿絲媽媽最愛居酒屋平價好吃

家樂福開賣日本居酒屋「超巨清酒」　近2公升600元出頭

綾瀨遙瘋狂爆食！1人從烤肉吃到中西日式　模樣全記錄

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
56.56%43.44%
2022-04-21-2022-04-28
精彩行星初現！第一集觀後最喜歡哪個星球的表演？

精彩行星初現！第一集觀後最喜歡哪個星球的表演？

繼續作答
即時
推薦閱讀