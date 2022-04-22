燒烤最佳CP「艾丁格小麥黑啤」回甘多層次　讓美味再加倍

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而說到居酒屋美食，各式口味的雞肉串、燒烤松阪豬等可是每個老饕的必點清單，透過師傅獨門燒烤技術，呈現出鮮嫩肉質與美味焦香，再搭上風味多層次的艾丁格小麥黑啤酒，與各種烤物焦香多汁的滋味互補，一口燒肉，一口黑啤，把食材美味升級到另一個領域。盤點雙北人氣夯店，這兩家你絕對不能錯過！
大名串燒居酒屋
位於新北新店區的大名串燒居酒屋，由於全年無休，是許多人晚餐宵夜想來點滿滿日式風味的首選，該店店內空間舒適，講究的木質裝潢與布置讓人彷彿置身日本名店。
打開菜單，人氣相當高的蔥鹽雞肉串可說是經典必吃，經過師傅獨門火烤，肉質厚實軟嫩，將肉汁完封鎖住，適當的火侯讓表面呈現金黃焦香，再撒上蔥鹽和大把蔥末，光是視覺上就是滿滿享受。另外，伊比利豬肋條也是饕客必點，嚴選部位油脂豐潤不膩，油花感十足，搭上艾丁格小麥黑啤酒，先喝一口感受冰涼的酒體與綿密雲朵泡沫，醞釀一下大口吃肉的激情，接著不苦且回甘的黑啤風味與肉質的微甜多汁互相提味，再喝一口更可感受到烤物脆皮的焦香口感與黑啤淺焙滋味融為一體，輕鬆完成一場餐酒饗宴。
*老饕必點：蔥鹽雞肉串、伊比利豬肋條
魚菜居酒屋
由兩位姊妹所經營的「魚菜居酒屋」已開幕超過10個年頭，雖位於台北捷運南京三民站附近巷弄裡，卻散發濃濃日本風味，老闆的豪爽與熱情也是許多熟客們口耳相傳的標配，店內的經典「燒烤松阪豬」，選用台灣的豬頸肉，肉質Q彈，油脂香氣十足，沾上燒烤醬，喝上一口艾丁格小麥黑啤，讓人一份還想再來一份。
同樣是店內招牌的雞肉串，除了蔥蔥雞肉串，選用台灣在地生產的大蔥做成特製香蔥醬，搭配鮮嫩雞肉，蔥香濃濃肉多汁。還有鹹甜夠味的明太子雞肉串，舖上滿滿的日式明太子醬進行燒烤，光是聞味道就讓人口水直流。香蔥醬與明太子醬的鹹甜味與艾丁格的甘口風味相得益彰，更帶出本身肉質的鮮美，發揮出一加一大於二的美味加乘
*老饕必點：燒烤松阪豬、明太子雞肉串、蔥蔥雞肉串
即使忙碌的周間時刻無法親臨居酒屋，在自家廚房做一道簡易的燒烤或外帶回家，倒上一杯艾丁格小麥黑啤酒，最放鬆自在的環境也是另種無可取代的享受！喜愛燒烤的你，艾丁格小麥黑啤酒與燒烤的絕妙組合，是你絕不能錯過的餐酒體驗！
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
大名串燒
地址：新北市新店區三民路171號
電話： 02-2913-8158
FB粉絲專頁：https://www.facebook.com/chun.hao.ya/
魚菜居酒屋
地址：台北市松山區南京東路五段250巷5-2號
電話：02-2767-2929
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