獨／簡沛恩拍吻戲天天吐　狂灌1000杯茶找秘方救體質

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3年前外婆罹癌，久臥醫院病床，簡沛恩體認到，身體才是健康的最大基礎， 她開始調整飲食習慣，逼自己攝取青菜，對水果天生恐懼的她，總是要嘗試與水果有關的東西，於是她從喝葡萄酒入門，她說：「我最嚴重的問題是不喝水，我的飲料一定要有味道，我用意志力降到一天喝1杯咖啡，其他時候想喝咖啡，就喝隨身瓶裡裝的祕方茶。」
為什麼從「珍奶女王」跨界研發祕方茶？簡沛恩說以前消費者喝的療癒最重要，但是疫情期間她慢慢思考轉型，讓茶飲有益健康，把保養融入生活，不過真正親自去做，問題才真正出現，簡沛恩將400種原料組合過上千次，茶湯的色澤、香氣、味道缺一不可，「最難的是比例，原料放多了搶味道，放少了沒感覺，我問工廠有一款茶包的紅棗可以少那麼0.1克嗎，他們說0.1克怎麼切？我說我不管，既然要做就要堅持，做出來的比例真的剛好。」
簡沛恩在取捨原料上費盡心思，曾把已經做好的茶包全數報廢，只因為它容易遇濕結塊，不在乎損失了數十萬元，挑選密度較高的茶包袋，也找了3個月，因為原料比較細，不能用一般網狀茶包，簡沛恩長達3個月的時間天天在喝茶，一天10杯跑不掉，團隊試好了再一起票選，找出市場能接受的口味，簡沛恩笑說：「後來才知道我被叫作茶女王，不知道是喝茶的茶，還是找碴的碴？」
耗盡心血打造4款茶包，簡沛恩說自己是最大的受益人，以前她拍戲日以繼夜，發早上7點通告，容易水腫的簡沛恩頂著嬰兒肥臉蛋上鏡，到了下午恢復正常，傍晚下半身又開始水腫，「我下午一定要穿拖鞋，因為腳塞不進高跟鞋，四肢是腫脹的，林韋君笑我像甜不辣。」改善循環之後，簡沛恩沒了水腫的困擾，她也希望保養從喝飲品做起：「要不要跟病毒共處，不是我們可以選擇的，至少我們可以選擇好好愛護身體，加強自己的保護力。」
淡出螢光幕8年，簡沛恩選擇重返校園，念政大EMBA創業組，接著開店賣手搖飲，如今手握手搖飲、豆沙店、烘焙所3項副業，去年她復出拍三立八點檔《天之驕女》，簡沛恩當作過戲癮：「台語忘得差不多，講得不輪轉，花了快1個月調適，不過劇組的工作人員都熟，他們很照顧我，演員一起話當年，很像畢業後開同學會，工作起來很開心，算是我拍過最輕鬆的一部戲。」