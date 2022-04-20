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獨／簡沛恩拍吻戲天天吐　狂灌1000杯茶找秘方救體質

▲簡沛恩手搖品牌推出茶包。（圖／記者陳明安攝）
▲簡沛恩手搖品牌推出茶包。（圖／記者陳明安攝）

記者羅凌筠/專訪

2022-04-20 07:30:002022-04-20 07:40:44

「副業女王」簡沛恩淡出螢光幕8年，創辦手搖品牌，還進軍保健食品界，簡沛恩接受《NOWnews今日新聞》專訪，坦言年輕時糟蹋身體，飽受胃食道逆流所苦十幾年，直到外婆罹患甲狀腺癌，讓簡沛恩開始保養身體，她為此找了生技公司的團隊整整研發1年，自己也試喝了近千杯，終於研發出4款改善循環、體力、精神、睡眠的祕方茶包，在1月正式上架電商通路。

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▲簡沛恩飽受胃食道逆流所苦，3年前開始保養身體。（圖／記者陳明安攝）
▲簡沛恩飽受胃食道逆流所苦，3年前開始保養身體。（圖／記者陳明安攝）
簡沛恩不愛喝水，一天攝取6杯咖啡，長期胃食道逆流，14年前她拍《真情滿天下》最嚴重，片場一定要準備她的垃圾桶，「我講話講一講就會吐，我只要一舉手，演員就會拿垃圾桶到我面前，那時候跟叔元哥天天有吻戲，他說妳今天吐完了嗎？看到我舉手他就想閃，以為我要吐了。」當時她被胃酸灼傷食道，水都沒辦法喝，連喉嚨都是燒起來的感覺，折騰數年下來，簡沛恩坦言：「我的胃完全不行了。」

3年前外婆罹癌，久臥醫院病床，簡沛恩體認到，身體才是健康的最大基礎， 她開始調整飲食習慣，逼自己攝取青菜，對水果天生恐懼的她，總是要嘗試與水果有關的東西，於是她從喝葡萄酒入門，她說：「我最嚴重的問題是不喝水，我的飲料一定要有味道，我用意志力降到一天喝1杯咖啡，其他時候想喝咖啡，就喝隨身瓶裡裝的祕方茶。」

▲簡沛恩研發階段將400種原料組合上千次，被封作「茶女王」。（圖／記者陳明安攝）
▲簡沛恩研發階段將400種原料組合上千次，被封作「茶女王」。（圖／記者陳明安攝）
為什麼從「珍奶女王」跨界研發祕方茶？簡沛恩說以前消費者喝的療癒最重要，但是疫情期間她慢慢思考轉型，讓茶飲有益健康，把保養融入生活，不過真正親自去做，問題才真正出現，簡沛恩將400種原料組合過上千次，茶湯的色澤、香氣、味道缺一不可，「最難的是比例，原料放多了搶味道，放少了沒感覺，我問工廠有一款茶包的紅棗可以少那麼0.1克嗎，他們說0.1克怎麼切？我說我不管，既然要做就要堅持，做出來的比例真的剛好。」

簡沛恩在取捨原料上費盡心思，曾把已經做好的茶包全數報廢，只因為它容易遇濕結塊，不在乎損失了數十萬元，挑選密度較高的茶包袋，也找了3個月，因為原料比較細，不能用一般網狀茶包，簡沛恩長達3個月的時間天天在喝茶，一天10杯跑不掉，團隊試好了再一起票選，找出市場能接受的口味，簡沛恩笑說：「後來才知道我被叫作茶女王，不知道是喝茶的茶，還是找碴的碴？」

▲簡沛恩淡出螢光幕8年，手握豆沙店、烘焙所、手搖飲3項副業。（圖／記者陳明安攝）
▲簡沛恩淡出螢光幕8年，手握豆沙店、烘焙所、手搖飲3項副業。（圖／記者陳明安攝）
耗盡心血打造4款茶包，簡沛恩說自己是最大的受益人，以前她拍戲日以繼夜，發早上7點通告，容易水腫的簡沛恩頂著嬰兒肥臉蛋上鏡，到了下午恢復正常，傍晚下半身又開始水腫，「我下午一定要穿拖鞋，因為腳塞不進高跟鞋，四肢是腫脹的，林韋君笑我像甜不辣。」改善循環之後，簡沛恩沒了水腫的困擾，她也希望保養從喝飲品做起：「要不要跟病毒共處，不是我們可以選擇的，至少我們可以選擇好好愛護身體，加強自己的保護力。」

淡出螢光幕8年，簡沛恩選擇重返校園，念政大EMBA創業組，接著開店賣手搖飲，如今手握手搖飲、豆沙店、烘焙所3項副業，去年她復出拍三立八點檔《天之驕女》，簡沛恩當作過戲癮：「台語忘得差不多，講得不輪轉，花了快1個月調適，不過劇組的工作人員都熟，他們很照顧我，演員一起話當年，很像畢業後開同學會，工作起來很開心，算是我拍過最輕鬆的一部戲。」


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