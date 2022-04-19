引領Kia邁入嶄新紀元！EV6純電跨界休旅，158.9萬元起創世登場！

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「Green Power超效綠能」 為永續移動設下全新標竿
Kia EV6是Kia首款以全球電動車模組化平台(E-GMP)為基礎打造的新世代電動車，受惠於E-GMP平臺，賦予EV6擁有超高速充電的效能、高續航里程、絕佳的操控性以及寬敞的車室空間等多項優勢。EV6 搭載標準版58kWh以及增程版77.4kWh兩種高壓鋰電池組，同時支援400V與800V電能系統，與J1772(Type1)和CCS1兩種充電介面，在240kW 直流超高速充電支援下，從10%充電至80%僅需18分鐘，且充電4.5分鐘即可行駛100公里。根據 WLTC 測試之數據，EV6 Air增程版車型，最高續航里程可達到 560 公里(註3)，表現出卓越的水準。
EV6同時搭載六種智慧動能再生制動系統(Auto/Lv0/Lv1/Lv2/Lv3/Max i-PEDAL)，在Auto模式下，車輛於滑行時系統可依據監測雷達對前車距離或車速來判定，進而主動調整智慧動能再生的等級，提升旅程續航力。此外，EV6同時支援V2L車外電器電源分享，外部單向放電功能提供1.8千瓦的電能，足夠24小時運作一台大型電視和一台空調主機，讓EV6化身為隨身可用的行動電源，在旅程中可以隨時隨地為電子設備供電。此外，在GT-line頂規的車型，更搭載V2L車內電器電源分享，無須任何轉接頭，隨時可在車內使用110V的電子設備，為日常通勤或是長途旅行增添更多便利性。
為打造多元化充電服務網路，台灣森那美起亞致力於拓展電動車使用環境，聯合多家充電營運夥伴包含EValue華城電能、EVOASIS源點科技、TAIL特爾電力加入 Kia充電服務行列中，目前合作夥伴們旗下的AC交流充電站超過137站，DC直流快充站提供超過35個據點，且將於2022年擴充至90站，打造EV6車主便捷輕鬆的充電網絡。為進一步滿足車主對於超高速充電站的需求，台灣森那美起亞也規劃在五大地區的展示中心設置Kia快速充電站，包含了台北、台中、台南、高雄、及屏東五個經銷據點，未來將設置高達 240kW 的高效充電樁，全面為EV6車主帶來嶄新純電行車生活。
「 Cutting Edge 前瞻設計」絕美外型並蘊藏豐富配備
EV6以獨特外觀搭配創新內裝設計，搭載多項人性化科技，為Kia新世代電動車帶來革新的全新風貌。EV6車頭採用Kia全新設語彙Digital Tiger Face，以天翔之翼數位日行燈，結合IFS LED智能前方照明系統，展現出高科技的氛圍。側面輪廓展現了Kia跨界設計的美學，結合現代、時尚和空氣動力學，銳利的線條和高科技細節形成鮮明對比，在設計中營造出一種張力感。感應式自動啟閉車門手把、車身輪廓照明燈、20吋鋁合金輪圈，搭配車尾以雙月之刃貫穿尾燈組，每一個細節都開創新世代電動車的美學新風貌，具體實踐EV6「不只超越．更加卓越」的精神。
坐進EV6以寬敞的座艙搭配豐富多元的車內配備，為車主帶來前所未有的體驗。EV6的內裝設計，搭載雙12.3吋全景曲面顯示螢幕，搭配64色可調氣氛燈，同時支援Apple CarPlayTM / Android AutoTM ，為駕駛帶來極致的沉浸式體驗。車內另搭載一鍵切換數位控制面板，E-SHIFT 電子旋鈕排檔系統，Qi手機無線充電功能與多個USB充電孔，打造以駕駛為中心的車室空間。此外，為讓車主能打造自我風格，EV6共擁有5款車色供車主自在選擇，搭配專屬的輪圈，更彰顯其獨特魅力。
EV6的E-GMP平台給予寬大舒適的車室空間，擁有電動寬景天窗，與以Geonic永續混合面料製作的人體工學座椅，搭配一鍵放鬆模式，能大幅降低長途駕駛的不適感同時提升乘坐體驗。除了舒適的車室空間，EV6提供寬敞的彈性多元的置物空間，後行李箱擁有 520公升置物空間，在後座椅背傾倒下可擴充至 1,300 公升，同時也額外提供最高達 52 公升的前車廂承載空間，以實用且靈活的空間機能性滿足車主日常用車需求。此外，The Kia EV6 並搭載14具「英國之寶」Meridian™頂級環場音響系統，提供每位乘客宛如身歷其境的高音質饗宴，EV6同時擁有ASD引擎聲浪模擬系統(ASD)，滿足熱愛引擎加速聲的車主。
「Smart智能天賦」 開啟純電科技新紀元
車系編成方面，EV6擁有Light標準版(58.0kWh)、Air標準版(58.0kWh)、Air增程版(77.4kWh)及GT-line e-AWD增程版(77.4kWh)四種車型，除GT-line e-AWD增程版採前後雙馬達外，其他皆為後置單馬達車型。EV6 Light與Air標準版車型可輸出170 ps的最大馬力與35.7 kg-m的最大扭力，EV6 Air增程版則可輸出229 ps的最大馬力與35.7 kg-m的最大扭力。而EV6 GT-line車型在雙電動馬達的加持下，更具備強悍的 325 ps 及 61.7 kg-m 扭力峰值，僅需 5.2 秒即可完成 0~100 km/h 加速。為提供多元的駕駛感受， EV6更搭載Comfort舒適、Eco節能、Sport運動、Snow雪地等四種駕馭模式，讓駕駛能依道路情況與個人喜好進行調整，沉浸於截然不同駕馭感受中。
Kia為了讓車主每一趟旅程享有愜意且安全的駕駛感受，EV6 匯集多項智能新科技，全車系搭載符合SAE Level 2自動駕駛分級的DRIVE WiSE智慧安全輔助系統，包含SCC全速域智慧巡航控制系統、FCA前方主動防撞輔助系統(含行人、騎士、車輛、對向、橫向路口偵測)、SEA 車門防撞安全輔助系統、SVM 3D環景輔助系統、RCCA 後方交通防撞主動煞車輔助系統、BCA 盲區防撞主動煞車輔助等多項主動安全科技，確保能最大限度地保障乘客及行人的安全。被動安全部分， EV6全車系標配7具SRS輔助氣囊，搭配UHTS超高剛性鋼材，提供全車乘客完整更進階的安全防護。
EV6此次更導入RSPA遙控智慧停車輔助系統 ，只要運用鑰匙遙控，即便在車上無人的狀態下，輔助系統也能安全地將The Kia EV6開進或駛離停車位，偵測到路障或行人時也會自動煞車，讓停車變得先進便利、貼心又安心。
Kia EV6創世登場，入主享尊榮專屬禮遇
自Kia 邁入品牌新紀元，將致力於Product產品、Experience體驗，以及People人三大策略面，打造讓人感動的移動體驗， The Kia EV6以「Green Power超效綠能、Cutting Edge前瞻設計、Smart智能天賦」三大產品DNA打造，顛覆台灣消費者對電動車的想像。
為回饋喜愛EV6的車迷朋友，即日起至2022/4/30前下訂即可享專屬禮遇：15,000元原廠配件金、V2L車外電器電源分享(市價NT 30,000元)、家用充電設備(市價NT 36,750元)與價值超過60,000 元跨品牌充電營運商一年免費無限快充(EVALUE華城電能、EVOASIS源點科技、TAIL特爾電力)等專屬禮遇。集結純電美學與革新科技的全新品牌代表鉅作The Kia EV6，將帶您一起邁向更卓越不凡的純電未來。Kia總代理台灣森那美起亞，敬邀您親臨全台展示中心現場，鑑賞Kia全新品牌代表鉅作，體驗 The Kia EV6「 不只超越 ‧ 更加卓越」的獨特魅力。
Kia純電智慧跨界休旅The Kia EV6建議售價：
| 規格
| Light
標準版
| Air
標準版
| Air
增程版
| GT-line
e-AWD增程版
| 建議售價
| 158.9萬
| 173.9萬
| 187.9萬
| 209.9萬