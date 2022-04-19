▲ Volkswagen 士林展示中心開幕 持續耕耘大台北市場

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台灣福斯汽車自公布新品牌識別更新計畫後，積極佈局全台經銷網路，繼台中五權據點，今日（4/19）台灣福斯汽車與太古汽車集團正式為 Volkswagen 士林展示中心進行開幕儀式。 Volkswagen 士林展示中心選址鄰近捷運士林站，地處台北市大眾交通捷運與車站主要樞紐，同時考量大台北地區市場極具消費潛力，因此持續擴大服務量能，屆時捷運環狀線北環段通車，將成為消費者造訪台北市的第一站，提供無縫隙的數位化品牌體驗。





Volkswagen 士林展示中心位處都會市區，以時髦、品味打造全新展示空間，由光影變幻勾勒更精巧的空間，輔以鮮豔活潑的色彩，打造獨樹一格的Volkswagen 展示空間。室內展示性能、都會潮流新車，同時配置貴賓專屬停車位，附近亦可提供一般停車位，方便消費者隨時預約體驗全新數位化旅程。其中，大型電子看板取代了傳統牆面，迎接消費者的蒞臨鑑賞，各展區更配置平板電腦，落實無紙化環保理念，有效提升銷售顧問的溝通便利性，加深消費者便利高效的賞車印象。





開幕日起至 4/22（五）， Volkswagen 士林展示中心現場展示 T-Roc 金屬莫蘭迪綠全新車色，未來士林展間會以 Volkswagen 性能車型與都會時尚車款為主要展示重點。



