COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

Volkswagen 士林展示中心開幕 持續耕耘大台北市場

▲ Volkswagen 士林展示中心開幕 持續耕耘大台北市場
▲ Volkswagen 士林展示中心開幕 持續耕耘大台北市場

2GameSome - 有車賞

2022-04-19 18:55:00

台灣福斯汽車此次攜手太古汽車集團成立 Volkswagen 士林展示中心，歷時一年規劃與施工。Volkswagen 士林展示中心以全新品牌識別，建構年輕創新的空間風格與活力鮮豔的設計語彙，同時導入數位化顧客旅程，坐擁科技數位軟硬體設備，完整傳遞消費者最新資訊外，現場更主打展示滿足性能迷的 Volkswagen 性能車款及符合都會人士的潮流車系，期望以精緻且獨具風格的展示據點，輕鬆帶給消費者便利擁車生活。

我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣福斯汽車自公布新品牌識別更新計畫後，積極佈局全台經銷網路，繼台中五權據點，今日（4/19）台灣福斯汽車與太古汽車集團正式為 Volkswagen 士林展示中心進行開幕儀式。 Volkswagen 士林展示中心選址鄰近捷運士林站，地處台北市大眾交通捷運與車站主要樞紐，同時考量大台北地區市場極具消費潛力，因此持續擴大服務量能，屆時捷運環狀線北環段通車，將成為消費者造訪台北市的第一站，提供無縫隙的數位化品牌體驗。

Volkswagen 士林展示中心位處都會市區，以時髦、品味打造全新展示空間，由光影變幻勾勒更精巧的空間，輔以鮮豔活潑的色彩，打造獨樹一格的Volkswagen 展示空間。室內展示性能、都會潮流新車，同時配置貴賓專屬停車位，附近亦可提供一般停車位，方便消費者隨時預約體驗全新數位化旅程。其中，大型電子看板取代了傳統牆面，迎接消費者的蒞臨鑑賞，各展區更配置平板電腦，落實無紙化環保理念，有效提升銷售顧問的溝通便利性，加深消費者便利高效的賞車印象。

開幕日起至 4/22（五）， Volkswagen 士林展示中心現場展示 T-Roc 金屬莫蘭迪綠全新車色，未來士林展間會以 Volkswagen 性能車型與都會時尚車款為主要展示重點。

Volkswagen 士林展示中心

地址：111 台北市士林區中山北路五段 463 號

展示中心專線：02-2880-1060

展示中心營運時間：周一至周日（8:30 至 21:30）

各項服務包含：新車展示、試駕體驗、購車服務、車輛保險

引領Kia邁入嶄新紀元！EV6純電跨界休旅，158.9萬元起創世登場！

最高 360kW 功率、支援 CCS1/CCS2 雙規格　U-POWER 電動車充電服務將在 5/31 正式營運

建議售價漲幅 4 萬至 10 萬不等　Kia EV6 正式在台發表上市

我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

注意啦！若義務役役期延長至1年或10個月，您支持嗎？

支持
不支持
81.23%18.77%
2022-03-14-2022-03-22
柯文哲事後向賴香伶道歉，您認為他有真心反省檢討嗎？

柯文哲事後向賴香伶道歉，您認為他有真心反省檢討嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀