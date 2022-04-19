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158.9 萬元起 Kia EV6 正式發表！2023 年式開放接單

▲ 158.9 萬元起 Kia EV6 正式發表！2023 年式開放接單
▲ 158.9 萬元起 Kia EV6 正式發表！2023 年式開放接單

2GameSome - 有車賞

2022-04-19 19:25:00

Kia 總代理台灣森那美起亞於今日(4/1 9日) 宣布 EV6 正式上市，鑑於當前美金匯率走勢，正式售價相較預售價上漲 4~10 萬元不等，分別為 Light 標準版 158.9 萬、Air標準版 173.9 萬、Air 增程版 187.9 萬，GT-Line e-AWD 增程版 209.9 萬元。

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Kia 總代理台灣森那美起亞總裁李昌益宣布宣布 EV6 以 158.9 萬起正式上市。
Kia 總代理台灣森那美起亞總裁李昌益宣布宣布 EV6 以 158.9 萬起正式上市。
Green Power超效綠能

EV6 擁有超高速充電的效能、高續航里程、絕佳的操控性以及寬敞的車室空間等多項優勢。EV6 搭載標準版 58kWh 以及增程版 77.4kWh 兩種高壓鋰電池組，同時支援 400V 與 800V 電能系統，與 J1772(Type1) 和 CCS1 兩種充電介面，在 240kW 直流超高速充電支援下，從 10% 充電至 80% 僅需 18 分鐘，且充電 4.5 分鐘即可行駛 100 公里。根據 WLTC 測試之數據，EV6 Air 增程版車型，最高續航里程可達到 560 公里。

EV6 同時搭載六種智慧動能再生制動系統（Auto/Lv0/Lv1/Lv2/Lv3/Max i-PEDAL），在 Auto 模式下，車輛於滑行時系統可依據監測雷達對前車距離或車速來判定，進而主動調整智慧動能再生的等級，提升旅程續航力。此外，EV6 同時支援 V2L 車外電器電源分享，外部單向放電功能提供 1.8 千瓦的電能，足夠 24 小時運作一台大型電視和一台空調主機，讓 Kia EV6 化身為隨身可用的行動電源，在旅程中可以隨時隨地為電子設備供電。此外，在 GT-line 頂規的車型，更搭載 V2L 車內電器電源分享，無須任何轉接頭，隨時可在車內使用 110V 的電子設備，為用車增添更多便利性。

EV6 支援 V2L 車外電器電源分享，外部單向放電功能提供 1.8 千瓦的電能，讓 EV6 化身為隨身可用的行動電源。
EV6 支援 V2L 車外電器電源分享，外部單向放電功能提供 1.8 千瓦的電能，讓 EV6 化身為隨身可用的行動電源。
EV6 搭載 V2L 車內電器電源分享，隨時可在車內使用 110V 的電子設備，為日常通勤或是長途旅行增添更多便利性。
EV6 搭載 V2L 車內電器電源分享，隨時可在車內使用 110V 的電子設備，為日常通勤或是長途旅行增添更多便利性。
為打造多元化充電服務網路，台灣森那美起亞聯合多家充電營運夥伴包含 EValue 華城電能、EVOASIS 源點科技、TAIL 特爾電力加入 Kia 充電服務行列中，目前合作夥伴們旗下的 AC 交流充電站超過 137 站，DC 直流快充站提供超過35個據點，且將於 2022 年擴充至 90 站。為進一步滿足車主對於超高速充電站的需求，台灣森那美起亞也規劃在五大地區的展示中心設置 Kia 快速充電站，包含了台北、台中、台南、高雄、及屏東五個經銷據點，未來將設置高達 240kW 的高效充電樁。

入主享尊榮專屬禮遇

由於先前 2022 年式的 500 台配額已全數銷售完畢，當前已開放 2023 年式 EV6 下訂。即日起至 2022/4/30 前下訂即可享專屬禮遇：15,000 元原廠配件金、V2L 車外電器電源分享（市價 NT 30,000 元）、家用充電設備（市價 NT 36,750 元）與價值超過 60,000 元跨品牌充電營運商一年免費無限快充（EVALUE 華城電能、EVOASIS 源點科技、TAIL 特爾電力）等專屬禮遇。

Kia EV6建議售價

規格

Light

標準版

Air

標準版

Air

增程版

GT-line

e-AWD增程版

建議售價

158.9 萬

173.9 萬

187.9 萬

209.9 萬

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