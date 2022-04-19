▲ 業界最高 360kW 功率！U-POWER 超高速充電服務起跑

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最高規格註1 360kW 充電功率
電動車充電速率會受到充電功率影響，理論上功率愈高且維持高功率時間愈久，充電的時間愈短。為提供電動車車主最好的充電體驗，旭電馳科研旗下 U-POWER 超高速充電站，採用國內充電設備大廠飛宏(2457)所出品、全球最高功率 360kW 充電樁，在理想狀態下註2 ，使用液冷式充電槍可發揮最高至 360kW 功率，相較於其他業者的 200kW 與 120kW 充電樁，U-POWER 超高速充電服務可以顯著縮短充電時間。以 Hyundai Ioniq 5 為例，搭配 U-POWER 超高速充電服務，從電量 10% 充至 80% 最快僅需 18 分鐘。
除了全球最高的超高速充電服務之外，U-POWER 支援美規 CCS1 與歐規 CCS2 充電標準，囊括主流品牌車系。包括有：Audi e-tron、BMW iX、Hyundai Ioniq 5、Jaguar i-Pace、Kia EV6、Mercedes-Benz EQS、Porsche Taycan、Toyota bZ4X、Volvo XC40 Recharge 等，均採用美規 CCS1 標準；而自 2021 年第 3 季以後導入的 Tesla，均採用歐規 CCS2 充電標準。因此，所有新電動車，都能在 U-POWER 充電站，享受超高速充電服務。而在 360kW 高功率以及液冷充電槍的配置之下，即便是 Tesla 以及 Porsche 的車主，在 U-POWER 亦能享受與原廠同級甚至更快更好的充電體驗。
單站最高 2500kW 電力配置，滿足高速成長需求
站點的布建上，U-POWER 除了在站點數量設下 2022 年設立 25 站的高目標，多數站點的電力配置以 1250kW 進行設計，在電動車車口數成長後，可以直接投放更多充電設備，擴大服務量能，而最大的站點的電力配置更規劃至 2500kW，讓電動車車主即便在車口數快速成長之後，依舊能享受超高速充電服務。
超高速充電將改變未來的電動車生態
旭電馳科研表示，現行消費者在選購電動車時，往往受限於在家充電的舊思維。事實上，即便擁有家用充電樁，在長途旅行時仍需要有快充服務的搭配，才能讓電動車足以取代傳統汽車的角色。而隨著科技日新月異，車廠快充技術不斷突破，現階段快速充電服務已經足以取代家用充電，只要充電服務網路布建齊全，便可以讓電動車變得實用而便利。
在各種調查中亦顯示，電動車車主的「痛點」主要有：快速充電站數量不足、快充功率低、無法發揮電動車該有的快充速度、規格不相容等等。因此，U-POWER 以業界最高標準為目標，打造出目前臺灣最高規的 360kW 超高速充電體驗。
四月底前臺北、臺南、恆春、臺東四站啟用試營運
旭電馳科研表示，在 4 月底之前，臺北、臺南、恆春、臺東的 4 個站點將會全數上線試營運，並在 5 月 31 日正式營運。預計在上半年完成 15 個站點的布建，並在年底達到 25 個站點，以提升覆蓋率。旭電馳科研也將在全國舉行 20 場的體驗活動，同時，全站點均已投保 1200 萬美元的產品責任險及公共意外險註3等、並有 24 小時客服專線 0809-0809-81，LINE 客服@u-powertw。
U-POWER 採會員制收費 每度電需 9 元
U-POWER 預計於 4 月底開始試營運，消費者以手機 App 加入會員綁定信用卡之後，每度電(kWh)收費 9 元。非會員者，臨時使用充電服務可以用 App 或是現場刷 QRCode 以網頁設定信用卡之後充電，每度電 10 元。此外，U-POWER 目前亦有與車廠合作充電配套方案：購買 Hyundai Ioniq 5 & Kona Electric 的車主均可獲贈 U-POWER 充電卡，內含 2 年 6000 度的充電額度。未來，U-POWER 將陸續與各家車廠發展更多合作方案。
U-POWER 客戶服務資訊
- 24 小時客服專線 0809-0809-81
- Line 客服@u-powertw
[1] 在2022年4月，360kW是目前臺灣電動車快充營運商的最高充電功率。