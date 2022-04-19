U-POWER超高速充電服務正式起跑，業界最高360kW功率+液冷式充電槍

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最高規格 360kW充電功率
電動車充電速率會受到充電功率影響，理論上功率愈高且維持高功率時間愈久，充電的時間愈短。為提供電動車車主最好的充電體驗，旭電馳科研旗下U-POWER超高速充電站，採用國內充電設備大廠飛宏(2457)所出品、全球最高功率360kW充電樁，在理想狀態下註2 ，使用液冷式充電槍可發揮最高至360kW功率，相較於其他業者的200kW與120kW充電樁，U-POWER超高速充電服務可以顯著縮短充電時間。以Hyundai Ioniq 5為例，搭配U-POWER超高速充電服務，從電量10%充至80% 最快僅需18分鐘，在逛個超商買罐飲料的時間就完成充電，讓電動車出行的便利性大幅提升。
除了全球最高的超高速充電服務之外，U-POWER完整支援美規CCS1與歐規CCS2充電標準，囊括主流品牌車系。包括有：Audi e-tron、BMW iX、Hyundai Ioniq 5、Jaguar i-Pace、Kia EV6、Mercedes-Benz EQS、Porsche Taycan、Toyota bZ4X、Volvo XC40 Recharge等等，均採用美規CCS1標準；而自2021年第3季以後導入的Tesla，均採用歐規CCS2充電標準。因此，所有新電動車，都能在U-POWER充電站，享受超高速充電服務。而在360kW高功率以及液冷充電槍的配置之下，即便是Tesla以及Porsche的車主，在U-POWER亦能享受與原廠同級甚至更快更好的充電體驗。
單站最高2500kW電力配置，滿足高速成長需求
對於電動車市場的成長充滿信心，因此在站點的布建上，U-POWER除了在站點數量上設下2022年設立25站的高目標，在設備的投資上亦毫不保留。多數站點的電力配置以1250kW進行設計，在電動車車口數成長後，可以直接投放更多充電設備，擴大服務量能，而最大的站點的電力配置更規劃至2500kW，讓電動車車主即便在車口數快速成長之後，依舊能享受不打折扣超高速充電服務。
超高速充電將改變未來的電動車生態
相較於其他充電業者，U-POWER的規劃與投資顯得大膽而全面。U-POWER執行長陳鵬旭表示，與其他充電業者不同，U-POWER的核心團隊均是電動車的重度使用者，在全臺勘察進行充電服務規劃之時，在1年半之內以電動車累積超過15萬公里的行駛經驗，讓U-POWER團隊能從電動車車主角度出發，擘劃出整個充電服務，在站點的選址、設備的選擇以至於人機界面的設計，均進行全盤的思考，因而能打造出全臺最高規格、最佳體驗的充電服務。
旭電馳科研表示，現行消費者在選購電動車時，往往受限於在家充電的舊思維。事實上，即便擁有家用充電樁，在長途旅行時仍需要有快充服務的搭配，才能讓電動車足以取代傳統汽車的角色。而隨著科技日新月異，車廠快充技術不斷突破，現階段快速充電服務已經足以取代家用充電，只要充電服務網路布建齊全，便可以讓電動車變得實用而便利。
在各種調查中亦顯示，電動車車主的「痛點」主要有：快速充電站數量不足、快充功率低、無法發揮電動車該有的快充速度、規格不相容等等。因此，U-POWER以業界最高標準為目標，打造出目前臺灣最高規的360kW超高速充電體驗。在新的電動車時代，超高速充電站服務將會有全新的電動車生態！
四月底前臺北、臺南、恆春、臺東四站啟用試營運
旭電馳科研表示，在4月底之前，臺北、臺南、恆春、臺東的4個站點將會全數上線試營運，讓全臺電動車車主可以享受環島超高速充電服務，並在5月31日正式營運。預計在上半年完成15個站點的布建，並在年底達到25個站點，以提升覆蓋率，讓充電服務更為便利。為讓消費者全面認識U-POWER的超高速充電服務，旭電馳科研也將在全國舉行20場的體驗活動。同時，旭電馳科研也承諾提供客戶最優質安心的服務體驗，全站點均已投保1200萬美元的產品責任險及公共意外險註3等、並有24小時客服專線0809-0809-81，LINE客服@u-powertw，致力成為電動車愛好者的最佳充電夥伴。
U-POWER採會員制收費 每度電僅需9元好划算
U-POWER預計於4月底開始試營運，消費者以手機App加入會員綁定信用卡之後，每度電(kWh)收費9元。非會員者，臨時使用充電服務可以用App或是現場刷QRCode以網頁設定信用卡之後充電，每度電10元。此外，U-POWER目前亦有與車廠合作充電配套方案：購買Hyundai Ioniq 5 & Kona Electric的車主均可獲贈U-POWER充電卡，內含2年6000度的充電額度。未來，U-POWER將陸續與各家車廠發展更多合作方案，敬請期待。
U-POWER客戶服務資訊
- 24小時客服專線0809-0809-81
- Line客服@u-powertw
1 在2022年4月，360kW是目前臺灣電動車快充營運商的最高充電功率。
2 理想狀態指的是在單一車輛使用單一能源櫃之液冷充電槍的情況。
3 飛宏全設備均已投保1200萬美元的產品責任險、旭電馳科研已為全站點投保公共意外險