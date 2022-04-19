▲ 四環 sphere 系列概念車三部曲！Audi urbansphere concept 為穿梭都會而生

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繁忙壅塞的交通與洶湧不斷的人潮，常是全球各大都會城市的寫照，投身其中的人們較不易於移動過程中享有自我專屬放鬆空間，正因如此第三款都會型概念車 Audi urbansphere concept 因應而生，藉由車長 5.51 米、車寬 2.01 米較大的車身尺碼給予設計團隊更大的發揮空間，整體豪華車艙空間更結合多項智能科技，將車艙內的豪華移動感官體驗帶往新的境界。
在 Level 4 自動駕駛的設計架構下，設計重心不再是駕駛行車，以乘客為中心的車艙體驗才是設計發展的核心，當踏入 Audi urbansphere concept 概念車時，從車身延伸的光影迎賓紅毯已準備提供賓至如歸的移動饗宴，車艙內採用三排 6 座設計，整體車艙使用柔和米色、灰色及綠色調系搭配永續的質材選用，形塑寬敞、舒適氛圍；車內控制區域配置於車門扶手面板，乘員透過觸控方式即可調整座椅，同時座椅亦可因應不同社交使用需求靈活調整，旋轉至面對面交談模式；當想享受自我時間時，座椅角度（至多傾斜 60 度）與可調式頭枕設計，打造寬敞專屬的享受空間。
而 urbansphere concept 宛如小型的智能劇院車艙，不僅每個座位區配有獨立音響及專屬螢幕，可透過語音控制、手勢及眼球追蹤等模式啟動多項個性化資訊娛樂功能，另雙排座椅中間更設有可升降收折的透明 OLED 「cinema screen 劇院銀幕」供後排乘客一同觀賞電影、音樂會或加入視訊對談，左右車門扶手更設有 VR 眼鏡可與車內信息娛樂系統選項搭配體驗。而受惠數位化科技，其更搭載創新智慧功能，車內設有壓力偵測模式，可借由臉部掃描及語音分析來評估乘客的感受，智慧提供個性化放鬆建議或啟動冥想應用程式等功能。
藉由多項個性化設計，Audi urbansphere concept 在移動的過程讓車艙化為開創性的智能體驗平台，透過車上系統即可預訂晚餐、線上購物，自動駕駛前往家中接載乘客及獨立完成找尋停車位與充電等任務；另透過訂製化功能，藉由串流車內系統可無縫接軌播放乘員上車前正在聽的音樂或觀看的影片，未來 Audi 也將提供車主個性化專屬活動，例如音樂會、文化展覽等，讓移動的每一刻皆是享受。
Audi urbansphere concept 採用長軸距、短前懸的四環電動車經典設計語彙，而團隊在車頭外觀設計部分亦作創新突破，採八角型的造型，雖Singleframe 已非擔任過往進氣閘口的功能，於urbansphere 上藉由創新數位化科技，Singleframe 演化為「Audi Light Canvas 燈光畫布」可對外進行溝通，透過動態燈光效果向其他道路使用者發出如 Warning 警示、Acceleration 加速中及Turn indicator轉向指示等溝通信號；而車頭上方左右兩側照明設計呼應四環 Logo 圓圈交疊的部分，如眼睛瞳孔的「Audi Eyes」，可自動偵測適應交通狀況、環境、甚至乘客的情緒，於日間行車燈啟動時，像虹膜般調整燈光的聚焦程度，展演更進化的燈光科技。
針對車輛電動化科技，Audi urbansphere concept 搭載 Premium Platform Electric 電動平台，可儲存約 120kWh 電能，於前後軸各配置一具電動馬達，整體輸出可提供達 295kW / 690Nm 動力表現，車內同步搭載四環精髓 e-quattro 智慧型四輪傳動科技及 Audi adaptive air suspension 主動式氣壓懸吊，提供駕駛高品質的駕馭感受，當想啟動自動駕駛時，車內方向盤、踏板及儀表板等裝置皆可進行收折隱藏，自動轉換為體驗平台，提供個性化的乘座饗宴。
另電池效能部分，Audi urbansphere 同樣搭載 800V 電能系統，最高可支援 270kW 的充電功率，只要充電 10 分鐘即可行駛超過 300 公里，若以 120kW 充電功率進行快速充電，5 ~ 80% 於 25 分鐘內可充電完成，根據 WLTP 測試，最高續航里程可達 750 公里，即使在能源密集的城市或長途旅行皆能輕鬆暢行。
四環 sphere 系列概念車三部曲-雙門敞蓬跑車 Audi skysphere、四門轎跑 Audi grandsphere 到都會型 Audi urbansphere 系列概念車，以由內而外的全新維度設計概念，展演 Audi 未來豪華移動體驗的創新可能性，車艙空間運用及互動式數位科技更是重點發展發向，讓移動的每一刻皆是專屬享受。
註：Audi urbansphere concept 為概念車，非一般市售車型。