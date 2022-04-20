【試駕】先天體質佳，小改BMW X3 xDrive30i M Sport戰力更出色

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現行世代的BMW X3於2017年推出，至今雖才4個年頭，但面對打得火熱的休旅市場，BMW也替X3進行小改工程來提升競爭力。為了能在第一時間吸引消費者目光，小改X3換上尺碼更大且更方正銳利的水箱護罩，另外頭燈也變得更為細扁， 並搭配具有Glare-Free光型變化功能的LED燈組，進而帶來更有神樣貌及更佳的照明效果，尾燈部分也同樣更換全新樣式。除此之外以往X3 30i Luxury車型小改後則改為30i M Sport，透過M Sport套件妝點讓整體外觀有著更鮮明的運動視覺感受。
光是外觀調整是無法吸引消費者掏錢購買，必須還要在座艙與配備等部分進行著墨才行，座艙方面看似沒有進行調整，但細看其實可以發現小改X3將空調控制面板與出風口整合成品牌最新設計，搭配新式方向盤、Fine-wood梣木紋飾板、Vernasca真皮跑車座椅，雖僅是小幅更動但在氛圍營造卻有著不小助益。
至於配備部分，原有的12.3吋數位儀表導入道路虛擬實境顯示功能，而iDrive 7.0系統則搭配進一步加大至12.3吋的中控螢幕，其餘亦提供無線Apple CarPlay/Android Auto、導航系統、全景天窗、主動車距定速控制、主動車道維持輔助、壅塞交通輔助系統、主動式防撞輔助與行人偵測、路口車流防撞輔助、閃避轉向輔助、盲點偵測警示、車道偏離警示、前後方車流警示、停車後方防撞輔助等多項安全輔助系統。
除了上述轉變小改X3於動力也導入48V輕油電系統，雖動力輸出仍維持252hp/35.7kgm，但透過48V輕油電輔助能降低渦輪遲滯，使其低速行駛有著更為直接且輕盈的反應，讓一路加速擁有一氣呵成的暢快的感受。不僅如此，當車速低於15km/h時或處於EcoPro與Comfort模式車速介於25～160km/h之間，鬆開油門還會關閉引擎改以慣性滑行，藉以帶來更出色的節減碳表現。
由於車型編成30i M Sport上面還有M40i車型，所以逞凶鬥狠自然不是30i M Sport訴求的項目，因此面對不平路面過濾處理與轉向都以舒適為主，但在BMW眼中的舒適絕對不是給你豪無路感搖頭晃腦如船般感受，而是將路面資訊過濾轉換成紮實清晰但卻讓人感覺舒服，同時過彎也給予一定支撐力降低側傾所帶來的不安晃動感。
外觀變動不多但卻給予不小的新鮮感，座艙格局微調整搭配木紋飾板，營造符合身分定位的質感氛圍，更豐富全面的配備與48V輕油電系統，面對市場新世代車型也具有抗衡水準，雖僅是小改規模但卻有著滿滿的誠意。