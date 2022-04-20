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到外星球露營 ─ Hyundai推出全新露營車Staria Lounge Camper

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

2022-04-20 06:55:20

Hyundai在推出全新商旅車系Staria後，以超前衛造型震驚車壇，Hyundai也以其為基礎衍生各種不同類型車款，其中包括了近日推出的全新露營車Staria Lounge Camper！

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Staria Lounge Camper其實就是類似VWCV California般的車款，且同步推出了11座的Camper 11與豪華四座版的Camper 4，兩款車最基本的配備就是都有上掀式頂棚，具備可供兩人睡眠、且配有室內燈與床墊的臥鋪空間。此外，車外右側另可選配伸縮遮陽捲簾，可在至定點時向外延伸空間，並附有LED照明設備。

Camper 11。
Camper 11。
而無論是Camper 11或Camper 4都可以透過座椅收納翻摺創造平整車內空間，Camper 4則是第二排座椅配有電動調整功能，搭配第三排躺椅可直接攤平成為臥鋪，Camper 11則需要鋪上床墊。

Camper 4。
Camper 4。
高階的Camper 4還配置更完備的露營設備，包括有：全套流理台、36L內置冰箱與水槽、70L與40L兩組水箱、車內摺疊桌、外接電源埠，以及12.1吋吸頂摺疊觸控螢幕與車尾伸縮餐桌。另外，可選配露營套件組，配有車內窗簾、尾門蚊帳與摺疊椅等。

Camper 4。
Camper 4。
動力系統則是搭載2.2升柴油渦輪引擎，可輸出177hp最大馬力與44kgm最大扭力，並有二輪驅動與四輪驅動可選擇；Staria Lounge Camper另一項特色是r基本車高為2095mm，一般限高2.1m的停車場也都可以進入。

Staria Lounge Camper初期僅提供奶油白與珍珠黑兩個車色，內裝部分Camper 11採基本的黑色陳設，Camper 4則為棕色。在韓國基本建議售價部分Camper 11為4947萬韓元起〈約折合新台幣118萬元〉，Camper 4則為6858萬韓元起〈約折合新台幣163萬元〉。  

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