嗅覺失常、便祕、撲克臉　電腦工程師竟確診帕金森氏症

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種種的異狀，讓Andy決定就醫檢查，初診時醫師就判定是「帕金森氏症」。
雖然人生規劃被突如其來的疾病打亂了，但想到上有高齡父母，下有一對當時就讀高中的子女，身旁還有從18歲就結識的太太，Andy決心要為自己，也為家人奮鬥，希望能繼續看著子女長大，出席他們的畢業典禮，陪伴年邁父母。
帕金森氏症有前兆 40多歲有徵兆
後來他回想，除了無力、手抖之外，其實還有其他徵兆！像是「那段時間幾乎面無表情，我兒子都說我看起來嚴肅、撲克臉。」而且「從四十多歲起就有嚴重便祕問題，常常三、四天才上一次，嚴重時，還是要灌腸才有辦法。」「作夢夢到開心的事情，明明睡到一半，也會突然哈哈大笑。」「跟太太一起去漁港，但我完全聞不到海鮮腐敗的臭味。」
所幸就醫後即時確診，很快進入正規療程，規律的門診、服藥、運動。十年過去，孩子們一個研究所即將畢業、一個已經就業。雙親依舊健在、三不五時，他還會邀請父母上餐廳吃吃飯。
左多巴藥效不穩 宛如開車突然沒油
不過，Andy坦言自己仍然是一個病人，難免還是要面對疾病帶來的困擾！他分享，「只要是罹患帕金森氏症時間長一些的患者，絕大部分都有被左多巴藥效忽強忽弱和時間忽長忽短所困擾，ON代表有藥效時行動力，這時大約有正常人的七八成；OFF代表無藥效時，全身痠軟無力、寸步難行，這個時候只能靠吃藥補充多巴胺。由於多巴胺的藥效難以掌握，有時候吃藥後半小時仍不見藥效，但是量太大又會產生異動症，這種不穩定的狀態，實在令人困擾。」
Andy也曾經在路上發現老先生「定」住不動。身為病友的他很清楚這個狀況，主動開口詢問，一如所料是帕金森氏病友，遂協助病友老先生返家。「諸如此類的情況，不少病友都遇過，也有病友坐捷運到站了卻無法下車，只能把藥再吃下去，等它發揮作用。」他自己形容這情形就像是「開車突然沒油、發不動。」
也因此，Andy總會留心自己用藥狀況，確保在外時不至於突然「卡住」，但他還是曾經在路上跌倒、爬不起來。好在他一開口求助，身旁年輕人馬上幫忙他起身，還問要不要叫救護車。他才跟年輕人說：「不用，我只是沒有力氣爬起來！」最後，是在路邊休息了好一會兒，才能繼續前進。
緩釋型藥物減少異動 勇敢求助穩定生活
「求助就對了！」Andy也呼籲病友，不要把自己封閉起來。「罹患這個疾病，腦袋是清楚的，就是身體受到影響，難免會憂鬱。」但真的要盡量往正面想，像他這一年來開始使用緩釋型藥物，就感覺「藥量沒有增加，但有藥效的時間比較長」，早上吃了藥，下午還能在家用手機上網K歌。不像之前常常吃藥時間還沒到，就已經沒藥效了，而且隨著藥效穩定，異動的頻率也減少。
這也讓Andy對未來更有信心！他相信，雖然目前帕金森氏症還不能治癒，但只要能聽從醫護人員的指導，接下來新藥不斷推出，還是能改善症狀、維持正常生活。更何況，除了新藥之外，現在也還有很多治療方法在臨床試驗。終能等到春暖花開！
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53445
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