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特企／「寰宇1號」雙捷優勢　中悦第一座大師級頂級豪辦

▲中悦第一座李文勝頂級豪辦「寰宇1號」，立足新莊副都新機捷A3站國際生活圈。（圖／品牌提供）
▲中悦第一座李文勝頂級豪辦「寰宇1號」，立足新莊副都新機捷A3站國際生活圈。（圖／品牌提供）

本報訊

2022-04-20 16:58:03

新冠肺炎疫情一路自2019年年底爆發延燒至今，斷鍊潮如海嘯來襲，產業鏈佈局面臨巨大地調整，卻也是台灣登上世界工廠主角百年難得一見的大好機會，趁著這波浪潮再起，「搶地、搶料、搶人才」成了企業最重要的課題，尤其在後疫情時代，如何留住人才、吸引菁英，關鍵就在於辦公交通、環境條件，而相較於台北市蛋黃區，不少企業員工多居住於新北市，通勤、房價相對合理，為廣納人才，擁有雙捷優勢的新莊副都心，即成為企業主首選區位。

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機場捷運A3站坐落於新北市新莊區頭前重劃區、副都心重劃區及新北產業園區黃金三角正中心區位，享有環狀線Y20站、機場捷運A3站便捷交通，還可搭配機場行李預掛服務，被新北市政府視為國門之都，此外，有64、65號快速道路與新北大道串連中山高、北二高，並籌設長途客運轉運站，透過交通優勢條件，降低對於台北市傳統CBD、新板特區的依賴。

過去，國際企業總部首選信義計劃區中心商業區，但隨著土地不敷使用，東區門戶南港、西邊的新莊副都心順勢崛起，尤其新莊副都心周邊廣大的腹地面積，從塭仔圳一、二期、泰山擴大都市計劃區及新北產業園區的加乘，形成近879公頃的產業區塊，加上豐富的商業機能進駐，可預窺未來國際CBD樣貌，因此不少具備前瞻眼光的企業主相繼搬遷於此，從上市櫃的KD科定、享譽國際的夏姿集團、儒鴻、佳能等世界級產業龍頭，早已在此搶占一席之地。

身為一線建設品牌的中悦建設機構，看準新莊副都心發展動能，響應政府建設脈動，整合出10塊超過千坪之大型土地，啟動新莊頂級商辦元年，預估推出7棟商辦大樓、3棟住宅，目前已有4塊基地正在興建當中，繼首發案「中悦IFC」銷售邁入尾聲，其第2號作品「寰宇1號」緊接著完工，該案獨佔四面臨路完整街廓，質感立面、9米挑高門廳營造不凡氣勢。

全案以幸福企業為主訴求，除了於4樓公設層規劃環景咖啡廳、多元會議空間、星級健身房及景觀韻律室，且坐擁「三雙」優勢，一雙是「雙捷」立地條件，緊鄰A3/Y20站、客運轉運站；二雙是「雙公園」擁有600米綠色廊帶、二大公園；三雙則是「綠建築、智慧建築雙黃金標章」，「寰宇1號」是李文勝建築師為下一世代全新設計之商辦，規劃全台商辦罕見的「多功能生活陽台」，為室內導入清淨空氣、自然光線，讓建築物能夠開窗擁有呼吸功能，為職場工作者營造最舒適、健康、幸福的工作環境。

中悦建設機構「寰宇1號」基本資料

新莊副都心A3雙捷·公園首排·智慧商辦80-550坪

■新莊區新北大道三段222號(宏匯凱悅嘉軒酒店正對面)

■企業貴賓預約參觀專線：02-8522-8890

■官方網站：https://reurl.cc/aNqYbZ

■FB：https://reurl.cc/L7Wrv3

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