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急發肌腱炎推拿恐加劇症狀！ 「正確治療方法」看這

急發肌腱炎推拿恐加劇症狀！ 「正確治療方法」看這
急發肌腱炎推拿恐加劇症狀！ 「正確治療方法」看這

健康醫療網

2022-04-20 15:31:00

【健康醫療網／記者曾正豪報導】40歲陳姓女子假日待在家料理健康美食，結果因為長時間切菜、備菜，且烹飪姿勢不正確，而引發肌腱炎。她非但沒有休息還接受推拿，導致症狀惡化，劇痛且手腕無法彎曲，經醫師藥物治療並且搭配護腕固定患部，加以休息，現症狀已明顯改善。

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肌腱炎急性發作　常見症狀有這些

衛生福利部南投醫院復健科主任周建文指出，當活動量過大、使力不當、長期反覆使用、外傷或免疫疾病皆可能導致肌腱炎，手指、手腕、手肘、肩膀、膝蓋及腳踝等部位都可能發作。

而當肌腱炎急性發作時，患處會有紅、腫、熱及痛的症狀，按壓時疼痛會加劇；若沒有適當休息或接受治療，可能會出現無力、沾黏、僵硬、行動受限等慢性肌腱炎症狀。

物理治療輔藥物　找出原因避免復發

治療的部分，周建文主任表示，會依患者的狀況安排冷熱敷、熱療、電療或低能量雷射等物理治療，也會開立口服消炎藥物或直接局部注射類固醇等藥物治療，以及配戴副木固定患部，少部分的患者才需接受手術治療。

周建文主任強調，適度的休息相當重要，另由於肌腱炎經常因為肌肉過度使用或是使用錯誤而導致，因此除了接受治療之外，提醒應該找出原因，避免復發。

急發肌腱炎　推拿恐反致惡化

有部分民眾習慣定期接受推拿，讓緊繃的身體及痠痛的筋骨得到舒緩，那種通暢的感覺讓人著迷。不過，周建文主任提醒，在症狀急性期時應暫停推拿，例如脫臼、骨折、扭傷及挫傷、皮膚外傷、發炎等，才不會導致症狀加重。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53435

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